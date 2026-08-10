Минниханов: «Сегодня мы постараемся сделать, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе»

Раис Татарстана осмотрел центр временного размещения жителей, чей дом пострадал от атаки БПЛА

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск и осмотрел объекты, пострадавшие от утренней атаки беспилотников. Он осмотрел жилой дом, получивший повреждения от падения беспилотника рядом с ним. Именно на этом объекте трагически погибла пятилетняя девочка — она спала в момент атаки.

Также раис посетил центр временного размещения жителей.



— Необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал, они созданы. В школе организовано питание и размещение. Сегодня мы постараемся сделать, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе, — рассказал раис.

Глава республики также посетил хостел на территории промышленной зоны, где в результате удара погибли девять человек. Жертвами стали обычные рабочие, которые завтракали перед началом смены.



Ранее сообщалось, что глава Татарстана провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников в Нижнекамске. Погибшие в хостеле на территории промзоны должны были находиться в укрытиях.



Вадим Вахрушев