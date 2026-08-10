Ремонт пострадавшего от БПЛА дома в Нижнекамске стартует после работы следователей
Правоохранители закончат осмотр места происшествия уже сегодня
Восстановление многоквартирного дома в Нижнекамске, пострадавшего от удара беспилотника, начнется в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
— Следственные органы сегодня завершат работу на месте падения БПЛА рядом с домом на Школьном бульваре, — написал он в социальных сетях.
Ремонтные работы стартуют сразу после того, как следственные органы завершат работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск и осмотрел жилой дом, поврежденный при падении беспилотника, где погибла пятилетняя девочка, а также посетил центр временного размещения жильцов.
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