Ремонт пострадавшего от БПЛА дома в Нижнекамске стартует после работы следователей

Правоохранители закончат осмотр места происшествия уже сегодня

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Восстановление многоквартирного дома в Нижнекамске, пострадавшего от удара беспилотника, начнется в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

— Следственные органы сегодня завершат работу на месте падения БПЛА рядом с домом на Школьном бульваре, — написал он в социальных сетях.

Ремонтные работы стартуют сразу после того, как следственные органы завершат работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск и осмотрел жилой дом, поврежденный при падении беспилотника, где погибла пятилетняя девочка, а также посетил центр временного размещения жильцов.



Вадим Вахрушев