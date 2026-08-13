Двоих пострадавших в Нижнекамске перевезли в реанимацию Казани

Их состояние оценивается как тяжелое

Стало известно о переводе двух пациентов, пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск 10 августа. Как сообщили в Минздраве Татарстана, их доставили из Нижнекамской ЦРБ в реанимацию Республиканской клинической больницы Казани.

— Состояние двоих пострадавших от атаки БПЛА на Нижнекамск оценивается как тяжелое, — сообщает Минздрав.



10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Всего за медпомощью обратились 78 человек.

В больницах Нижнекамска и Набережных Челнов оставались 27 пострадавших, из которых восемь находились в тяжелом состоянии. Тела граждан Узбекистана, погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск, доставили на родину. Государство также взяло на себя расходы на их погребение.

Вадим Вахрушев