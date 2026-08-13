В Башкортостане беспилотники атаковали промзону Салавата
На одном из объектов произошло возгорание, сообщил глава региона Радий Хабиров
В Башкортостане беспилотники атаковали промзону Салавата. На одном из объектов произошло возгорание, сообщил глава региона Радий Хабиров.
— Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте, — написал Хабиров в своих соцсетях.
Напомним, в ночные часы режим беспилотной опасности вводили в Татарстане и нескольких соседних регионах. В том числе в Башкортостане, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях.
5 августа Хабиров уже сообщал об атаке БПЛА на промышленные объекты в регионе.
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