В Башкортостане беспилотники атаковали промзону Салавата

На одном из объектов произошло возгорание, сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Башкортостане беспилотники атаковали промзону Салавата. На одном из объектов произошло возгорание, сообщил глава региона Радий Хабиров.

— Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте, — написал Хабиров в своих соцсетях.

Напомним, в ночные часы режим беспилотной опасности вводили в Татарстане и нескольких соседних регионах. В том числе в Башкортостане, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях.

5 августа Хабиров уже сообщал об атаке БПЛА на промышленные объекты в регионе.

Зульфат Шафигуллин