Эхо дела Хидиятова: в Казани оправдали обвиняемых в аферах на 27,9 миллиона

Кроме приговора о невиновности бизнесменов, судья вынес частные постановления в адрес прокурора и главы Следкома по Татарстану

Ильнар Хидиятов на продлении домашнего ареста в 2020-м. Фото: Ирина Плотникова

Почти семь лет предварительного и судебного следствия по делу о закупках металлодетекторов для школ и детсадов Казани закончились оправдательным приговором. Вахитовский райсуд признал невиновными бизнесменов-поставщиков Анвара Мурсюкаева и Фаниса Юсупова в мошенническом уводе средств бюджета на 27,9 млн рублей. По той же истории бывшего главу Управления образования Казани Ильнара Хидиятова ранее обвиняли сначала во взятках, а затем — лишь в халатности, но прекратили его дело за сроком давности, передает журналист «Реального времени».

На что указал Верховный суд РТ в апелляции

В первый раз дело Мурсюкаева и Юсупова Вахитовский суд получил еще в 2021-м. Обоих обвиняли по двум эпизодам афер с заявленным силовиками ущербом в 10,3 млн рублей, а второму вменяли и два самостоятельных эпизода такого же мошенничества на 17,6 миллиона.

По версии СК и прокуратуры, в 2016—2017 годах руководство Управления образования Казани инициировало закупки арочных и ручных металлодетекторов в 600 школ и детсадов для повышения антитеррористической безопасности. В качестве поставщиков привлекли фирмы «Новотех» и «АСТ-Групп», от имени которых действовали оба фигуранта, а также связанные с Юсуповым компании «Омега» и ТК «Кельт». Торги не проводились — организации заключали прямые договоры с бюджетными учреждениями. Как полагают силовики, вместо указанных в коммерческих предложениях моделей закупали товар подешевле. Но, поскольку оплата проводилась через Управление образования, директора школ и заведующие садиками все подписывали и брали, что дают. В качестве суммы предполагаемых хищений бизнесменам вменяли полную стоимость муниципальных закупок, хотя иск по делу исполком не подавал.

Детекторы металла спустя 10 лет после поставки все еще «в строю». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый процесс в Вахитовском суде под председательством судьи Лилии Галимовой закончился в октябре 2022 года постановлением о возврате дела бизнесменов в прокуратуру и вынесением двух «частников» на имя прокурора и главного следователя СК в Татарстане. В постановлении указывалось: суду не представлено достоверных данных, что обвиняемые ввели в заблуждение руководство Управления образования, включая Ильнара Хидиятова и отвечавшую за финансы Лилию Гузаирову. При этом райсуд установил — условия и цены поставки определяло управление, оно же оплачивало поставки, но конкретные модели металлодетекторов в договорах не указывались, а контроля за соответствием поступающего оборудования со стороны чиновников не было. Вывод из постановления — без действий иных лиц провернуть предполагаемую аферу предприниматели не могли.

Верховный суд Татарстана еще в 2023-м высказался о возможности оправдания по этому делу. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В январе 2023-го прокуратура добилась отмены решения о возврате дела и частных постановлений. В апелляционном определении Верховный суд Татарстана выразил несогласие с первой инстанцией в том, что текст обвинительного заключения составлен с нарушениями, не позволяющими вынести приговор, но при этом указал:

«Выводы суда об отсутствии в уголовном деле достоверных данных, что Мурсюкаев и Юсупов с целью хищения бюджетных средств ввели должностных лиц управления в заблуждение относительно фактически поставленного оборудования, <...> могут быть основанием для вынесения оправдательного приговора».

Исключение странного вещдока, экспертиза и реальные сроки от прокурора

В феврале 2023-го дело поставщиков вернулось в Вахитовский суд, и на протяжении 3,5 года в обстоятельствах поставок металлодетекторов разбирался судья Наиль Камалетдинов. В процессе выслушали свидетелей-директоров, что то оборудование до сих пор используется, иначе говоря, версия о хищении всей суммы контрактов уже несостоятельна.

Оценил суд и доводы обвиняемых — почему вместо металлической арки «Арена 9000» в школы поставляли «Арену 8000», а в детсады — детекторы «Форпост FD6». Те объясняли — первая модель «Арены» оснащена аккумуляторным блоком, который нужен для работы детектора на открытых площадках, но в школе такая функция просто не нужна. А для большинства садиков с узкими входами «Арена 9000» попросту велика, а кроме того, она оснащена порожком, о который дети просто будут запинаться.

Адвокат Наталья Фарукшина считает безосновательным обвинение на основе непонятной копии коммерческого предложения. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Для определения рыночной стоимости поставленных детекторов суд назначил товароведческую экспертизу. «Суммы получились примерно в тех же пределах», — отмечает Наталья Фарукшина, адвокат Фаниса Юсупова. По ее словам, версия обвинения строилась не на параметрах договоров поставки, а на письме с коммерческим предложением, в котором действительно фигурировала «Арена 9000». Силовики настаивали, что такие письма коммерсанты отправляли в городское Управление образования, вводя чиновников в заблуждение относительно предмета поставки. Однако в Управлении образования получение таких писем не подтверждали, а суд так и не смог установить, каким образом к уголовному делу оказалась приобщена единственная копия письма с коммерческим предложением без подписи и печати. Протокола изъятия либо выдачи этого вещдока не было, а допросить следователя, изначально работавшего по делу, суду не удалось. Этот сотрудник успел перейти на работу в органы прокуратуры и на судебный допрос не пришел.

В результате судья еще до приговора вынес постановление о признании копии письма с коммерческим предложением недопустимым доказательством.

В прениях по этому делу сторона обвинения запрашивала для обоих предпринимателей реальные сроки: 6 лет колонии общего режима для Мурсюкаева, 7 лет — для Юсупова.

Анвар Мурсюкаев (слева) с начала следствия не признавал ни одно из обвинений. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь подсудимые и защитники настаивали на оправдании. Они называли несостоятельной версию следствия о якобы имевшем место обмане, основанную все на том же письме с коммерческим предложением. Даже будь оно подлинным и надлежащим образом приобщенным к делу, письмо не накладывает на исполнителя договора никаких обязательств в части поставки конкретного товара, если такого требования нет в контракте.

Похоже, судья согласился с этими аргументами, поскольку вынес оправдательный приговор.

При чем тут бывший главный педагог Казани?

Напомним, первоначально под следствием по этому делу оказались четверо: ныне оправданные бизнесмены, экс-глава Управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов, бывший начальник планово-экономического отдела этого управления Лилия Гузаирова. Именно эта дама осенью 2019-го написала явку с повинной, признавшись в неоднократной передаче взяток от поставщиков руководству управления. При этом Гузаирова прошла проверку на детекторе лжи и была освобождена от уголовной ответственности за предполагаемое посредничество коррупции как лицо, сообщившее о коррупционном преступлении.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Спустя год следствия по делу с Хидиятова сняли тяжкие обвинения в получении взяток на общую сумму 3,5 млн рублей, посчитав их недоказанными. Взамен предъявили преступную халатность по истории с закупкой металлодетекторов, а потом прекратили преследование и по этой статье, но уже по нереабилитирующему основанию — истек двухлетний срок давности.

В результате под суд пошли уже без обвинений в даче взяток только Мурсюкаев с Юсуповым. По данным источников «Реального времени», прокуратура планирует обжаловать оправдательный приговор.