В Казани семерых местных жителей будут судить за мошенничество на 17 млн рублей

С июня по сентябрь 2024 года они организовали кол-центр и под различными предлогами выманивали деньги

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении группы мошенников. Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу семи местных жителей, которых обвиняют в совершении девяти эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

— По версии следствия, с июня по сентябрь 2024 года соучастники организовали кол-центр и обзванивали жителей различных регионов России. Под разными предлогами — сохранения сбережений, декларирования средств, избежания уголовного преследования и прочими — они убеждали людей, в основном пожилого возраста, переводить им денежные средства, — сообщает прокуратура РФ.



Всего от действий мошенников пострадали девять человек из Татарстана, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. Общая сумма ущерба превысила 17 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в Казани были арестованы трое фигурантов уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 49 млн рублей. Все трое были задержаны в Москве, после чего их доставили в столицу Татарстана, где суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.



Вадим Вахрушев