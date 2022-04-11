Минобороны России сообщило об открытии гумкоридора из Мариуполя через Бердянск в Крым или Запорожье

Киев не предоставил ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны России.

Россия реагирует на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей, открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям — наземным или морским транспортом, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Отдельно отмечается, что Россия готова открывать гуманитарные коридоры в любых направлениях.

За прошедшие сутки российские военные эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины более 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи детей.

Вчера военнослужащие России и Донецкой Народной Республики эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя украинскими националистами. Речь идет о членах экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины.



Татьяна Леухина