В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ранее над республикой сбили БПЛА
В Татарстане отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Ограничения длились 4,5 часа.
Ранее Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Татарстаном и еще 18 регионами России.
В ночные часы в трех городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки беспилотников. Аналогичные меры вводились в соседних регионах — Башкортостане, Чувашии, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях.
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