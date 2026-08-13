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Происшествия

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:01, 13.08.2026

Ранее над республикой сбили БПЛА

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Ограничения длились 4,5 часа.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Татарстаном и еще 18 регионами России.

В ночные часы в трех городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки беспилотников. Аналогичные меры вводились в соседних регионах — Башкортостане, Чувашии, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях.

Никита Егоров

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