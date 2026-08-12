Число госпитализированных после атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 27

У всех пострадавших наблюдается положительная динамика состояния

Минздрав Татарстана обновил данные о госпитализированных после атаки беспилотников на Нижнекамск. По состоянию на текущий момент число пациентов, проходящих лечение в больницах, выросло до 27 человек.

— Положительная динамика наблюдается у всех пострадавших, — передает ТАСС.

Увеличение числа пострадавших произошло за счет перевода двух человек в состоянии средней степени тяжести с амбулаторного наблюдения на стационарное.

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице продолжают лечение четверо пострадавших в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще два пациента находятся в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов — их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Татарстане приступили к выплатам компенсаций гражданам, пострадавшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск.

Вадим Вахрушев