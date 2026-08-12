Число госпитализированных после атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 27
У всех пострадавших наблюдается положительная динамика состояния
Минздрав Татарстана обновил данные о госпитализированных после атаки беспилотников на Нижнекамск. По состоянию на текущий момент число пациентов, проходящих лечение в больницах, выросло до 27 человек.
— Положительная динамика наблюдается у всех пострадавших, — передает ТАСС.
Увеличение числа пострадавших произошло за счет перевода двух человек в состоянии средней степени тяжести с амбулаторного наблюдения на стационарное.
В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице продолжают лечение четверо пострадавших в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще два пациента находятся в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов — их состояние оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Татарстане приступили к выплатам компенсаций гражданам, пострадавшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск.
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