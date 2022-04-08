Минобороны России: иностранные наемники в Мариуполе разговаривают на шести языках

«Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести в основном европейских иностранных языках»

«Украинские вооруженные силы все еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У»

В Министерстве обороны России вновь прокомментировали удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, который нанесли Вооруженные силы Украины 8 апреля. Напомним, Киев заявил, что к этому причастны российские военнослужащие, но в Минобороны РФ эту информацию опровергли, заявив, что это провокация киевского режима.

— Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты «Точка-У» составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают — ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска, — констатировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» во время удара по Краматорску располагался в районе города Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Этот район на данный момент полностью контролируется украинской группировки войск, указали в Минобороны России.

— Хочу подчеркнуть, что украинские вооруженные силы все еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У». Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки, — рассказал Конашенков.

Как заявили в Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено восемь украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90% ракет в арсеналах.

В оккупированных районах Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников

Рассказали в Минобороны России и о ситуации в Мариуполе. В ведомстве заявили, что город «будет безусловно освобожден войсками Донецкой народной республики и подразделениями российских вооруженных сил». Пока же там сконцентрировано большое количество иностранных наемников как минимум из шести стран.

— Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона «Азов» (запрещен в РФ) и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках, — рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что киевские власти отказались вывести из Мариуполя боевиков.

— Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан, — констатировал официальный представитель Минобороны России.

Уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово

Сегодня на Украине в ходе спецоперации уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Для этого применили высокоточные ракеты воздушного базирования. Кроме того, ликвидирована авиационная техника ВСУ на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины, в том числе 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, две установки реактивных систем залпового огня, два склада горючего, полевой склад боеприпасов и пункт управления. В районе населенного пункта Новомихайловка российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбит украинский самолет Су-27.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 2 024 украинских танка и других боевых бронированных машин, 1 923 единицы специальной военной автомобильной техники, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 421 беспилотный летательный аппарат, 225 установок реактивных систем залпового огня и 126 самолетов.