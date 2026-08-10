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Лантратова готова помочь пострадавшим при атаке ВСУ в Нижнекамске

16:18, 10.08.2026

Аппарат УПЧ направит запрос в международные инстанции с требованием дать оценку произошедшему

Лантратова готова помочь пострадавшим при атаке ВСУ в Нижнекамске
Фото: скриншот с телеграм-канала "Дума ТВ"

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что держит на контроле ситуацию с атакой беспилотников в Нижнекамске и готова оказать поддержку пострадавшим. По ее словам, она уже на связи с омбудсменом Татарстана Сарией Сабурской.

— Готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим во взаимодействии с другими ведомствами, — передает ее слова РИА «Новости».

Кроме того, аппарат УПЧ планирует направить официальный запрос в международные инстанции с требованием дать правовую оценку ударам ВСУ по городу.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску бессмысленными с военной точки зрения. Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по фактам терактов.

Вадим Вахрушев

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