Лантратова готова помочь пострадавшим при атаке ВСУ в Нижнекамске

Аппарат УПЧ направит запрос в международные инстанции с требованием дать оценку произошедшему

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что держит на контроле ситуацию с атакой беспилотников в Нижнекамске и готова оказать поддержку пострадавшим. По ее словам, она уже на связи с омбудсменом Татарстана Сарией Сабурской.

— Готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим во взаимодействии с другими ведомствами, — передает ее слова РИА «Новости».

Кроме того, аппарат УПЧ планирует направить официальный запрос в международные инстанции с требованием дать правовую оценку ударам ВСУ по городу.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску бессмысленными с военной точки зрения. Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по фактам терактов.

Вадим Вахрушев