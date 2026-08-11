В больницах остаются 25 пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Восемь из них — в тяжелом состоянии

Фото: Михаил Захаров

Двадцать пять человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— 8 из них — в тяжелом состоянии, — передает его слова «Интерфакс»



Кузнецов также рассказал, что врачи провели телемедицинские консультации с коллегами из федеральных медцентров Минздрава. По их итогам была определена тактика дальнейшего ведения пациентов. Все раненые получают необходимую помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск возросло до 78 человек, а глава республики Рустам Минниханов посетил раненых в больнице.

Вадим Вахрушев