В больницах остаются 25 пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск
Восемь из них — в тяжелом состоянии
Двадцать пять человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
— 8 из них — в тяжелом состоянии, — передает его слова «Интерфакс»
Кузнецов также рассказал, что врачи провели телемедицинские консультации с коллегами из федеральных медцентров Минздрава. По их итогам была определена тактика дальнейшего ведения пациентов. Все раненые получают необходимую помощь в полном объеме.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск возросло до 78 человек, а глава республики Рустам Минниханов посетил раненых в больнице.
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