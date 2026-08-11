В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре

К концу августа уровень воды может достигнуть 6 метров

Фото: Динар Фатыхов

В Хабаровске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема воды в Амуре. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщает администрация.

— Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка. Документом закреплен комплекс мер по защите населения и территории, — передает сообщение ТАСС

К концу августа уровень воды может подняться до 6 метров. На сегодняшний день отметка уже достигла 475 см. Частично затоплены дачные участки, расположенные на островах вблизи города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Власти организовали постоянный мониторинг уровня реки, оценку возможного ущерба, а также ведут разъяснительную работу с населением. На улице Вилюйской и на Прибрежной готовятся к откачке воды, у арены «Ерофей» монтируют насосное оборудование. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии лесные пожары охватили более 418 тыс. гектаров. За сутки число очагов увеличилось на три, площадь активного горения составила 628 гектаров.

Вадим Вахрушев