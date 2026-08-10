Тяжелая неделя для Артиги: сначала осечка в Кубке, а теперь и ничья с «Оренбургом»

С уходом Даку «Рубину» необходимо срочно закрывать вопрос с нападающим

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью против «Оренбурга» в матче третьего тура РПЛ. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счетом 1:1. Все подробности — в материале «Реального времени».

Тяжелая неделя для «Рубина» и Франка Артиги

На минувшей неделе «Рубин» получил неприятную пощечину от «Родины» в Кубке России (0:5).

Да, в той встрече казанцы вышли на поле резервным составом, тем не менее проигрывать с таким счетом — непозволительно коллективу, который все же старается продвинуться в турнире как можно дальше, не ограничиваясь лишь групповым этапом в Пути РПЛ.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо сокрушительного поражения в столице, эмоциональный фон «Рубина» был порядком расшатан в связи с переходом главной звезды команды — Мирлинда Даку — в московский «Спартак».

Казанцам осенью предстоит научиться играть без албанца в составе, на котором, безусловно, ранее был очень сильно завязан футбол «Рубина».

«Рубин» или «Оренбург» — кто потерял очки в матче?

Вчера команде Франка Артиги противостоял «Оренбург». Коллектив кризисный, однако способный потрепать нервы любому сопернику в РПЛ. Легкой прогулки в матче «Рубину» ждать было наивно, что и показал итоговый результат встречи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы оступились, сыграв против подопечных Ильдара Ахметзянова вничью, со счетом 1:1. Впрочем, тут еще как посмотреть, кто из команд потерял очки в матче.

На пресс-конференции по окончании встречи Ильдар Ахметзянов не скрывал досады — его футболисты могли запросто увезти три очка из столицы Татарстана. «Оренбург» был интереснее в первом тайме, по делу вышел вперед в начале второго академического часа с помощью гола Эмиля Ценова.

Но потом гости, видимо, испугавшись своего преимущества по счету, отдали инициативу «Рубину». Не без везения казанцы все-таки нашли свой шанс восстановить паритет в матче, отличился Жак Сиве. Если быть точнее, француз пробил головой после розыгрыша углового, а мяч, отрикошетив от Алексея Татаева, закатился в ворота «Оренбурга».

Кем заменить Даку — один из мучительных вопросов для Франка Артиги

Матч подарил богатую пищу для размышлений главному тренеру «Рубина» Франку Артиге.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во-первых, в ближайших турах испанскому наставнику необходимо понять, кем закрыть позицию центрального нападающего. Против «Оренбурга» на позиции «ложной девятки» вышел Назми Грипши. В этом амплуа албанский полузащитник был прекрасен в весенних матчах прошлого сезона против «Краснодара» (2:1) и «Локомотива» (3:0), когда казанцы смогли победить грандов РПЛ без Даку в составе.

Но вчера Грипши не смог показать выразительного выступления. Албанец был малозаметен, не создавал в атаке достаточно остроты. И создалось впечатление, что Грипши все-таки удобнее играть на позиции «плеймейкера» или крайнего инсайда, смещающегося в центр, нежели «ложную девятку».

Сиве, вышедший на поле во втором тайме на позиции классического нападающего, выглядел куда убедительнее в атаке. Француз был заряжен проявить себя и доказать Франку Артиге, что он достоин стабильно играть в основном составе. В отсутствие Даку Сиве обязан раскрыть свой потенциал, иначе окончательно станет понятно, что его трансфер в «Рубин» осенью прошлого года не принес никаких дивидендов казанцам.

«Я рассчитываю, что у нас будут трансферы»

Второй и не менее важный вопрос, которым точно задался Франк Артига после матча, кем необходимо усилиться «Рубину» до конца трансферного окна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сразу несколько ключевых позиций в казанском клубе — дефицитны. И если испанский наставник в сентябре не получит усиления, вряд ли «Рубин» сможет удержать 7—8-е место по итогам первой части сезона и, собственно, выполнить задачу на текущий чемпионат России.

— Я рассчитываю, что у нас будут трансферы, но не знаю, когда это произойдет. Нам предстоит искать новые решения. Есть Сиве, но это нападающий другого рода. Если вы помните, в прошлом году я говорил, что мы не стали менять схему. Состав подобран под манеру игры в пять защитников. А мы бы хотели сделать следующий шаг в атакующий профиль. И это зависит от боевых единиц. У нас есть пополнение: Игнатьев, Самошников, Начо. Эти пополнения не несут атакующего профиля. Хотелось бы пополнение центрального полузащитника, возможно десятки, возможно нападающего, — заявил Франк Артига на пресс-конференции.

«Мне хочется большего»

«Рубин» ждет непростая осень. Артига амбициозно ворвался в РПЛ минувшей весной, уверенно закрепив казанскую команду в статусе потенциального претендента на топ-5 в чемпионате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Испанскому тренеру явно не хочется ударить в грязь лицом и не оправдать доверие руководителей «Рубина». Поэтому та пробуксовка, с которой казанцы столкнулись на прошлой неделе как в Кубке России, так и в РПЛ, его не радует.

«Мне хочется большего», — такими словами Франк Артига обменялся с журналистами, когда проходил в микст-зоне со своей семьей.

Тренер желает поставить испанский яркий футбол, который будет радовать болельщиков не только результатами, но и изящной игрой. Однако для этого «Рубину» нужны качественные исполнители. Здесь все очевидно как дважды два.

Рубин (Казань) — Оренбург — 1:1 (0:0)

9 августа. «Ак Барс Арена»

0:1 — Ценов, 48

1:1 — Татаев, 60 (автогол)

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Рожков, Арройо, Вуячич, Мальдонадо (Иву, 59), Сааведра, Самошников (Сиве, 46), Ходжа, Безруков (Юкич, 75), Грипши (Кузнецов, 59).

Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов (Ведерников, 65), Болотов, Пуэбла, Рыбчинский (Касаджиков, 65), Голыбин, Куль, Гузина.