Стали известны все выплаты пострадавшим и семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск
Опубликовано соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана
В Татарстане утвердили суммы единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа. Официальное постановление опубликовано Кабинетом министров республики.
Министерству труда, занятости и соцзащиты Татарстана приказано произвести следующие выплаты единовременной материальной помощи:
- членам семей погибших — в размере 2 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи;
- гражданам, получившим в результате атаки вред здоровью:
— при тяжком или среднем вреде здоровью — в размере 600 тыс. рублей на человека;
— при легком вреде здоровью — 300 тыс. рублей на человека;
- гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости в размере 78,375 тыс. рублей, за полностью утраченное имущество первой необходимости — в размере 156,75 тыс. рублей.
Средства будут выплачены из резервного фонда Кабинета министров Республики Татарстан. Главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву рекомендовано в недельный срок обеспечить и утвердить порядок оценки степени утраты имущества. Также необходимо организовать выдачу соответствующих справок гражданам, пострадавшим от удара БПЛА.
Контроль за выполнением поручений возложен на Министерство труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана. На место происшествия прибыл раис Татарстана Рустам Минниханов.
Девять из 13 жертв атаки беспилотников погибли в здании хостела, сообщили власти республики.
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