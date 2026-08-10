Стали известны все выплаты пострадавшим и семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Опубликовано соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили суммы единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа. Официальное постановление опубликовано Кабинетом министров республики.

Министерству труда, занятости и соцзащиты Татарстана приказано произвести следующие выплаты единовременной материальной помощи:

членам семей погибших — в размере 2 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи;

гражданам, получившим в результате атаки вред здоровью:

— при тяжком или среднем вреде здоровью — в размере 600 тыс. рублей на человека;

— при легком вреде здоровью — 300 тыс. рублей на человека;

— при тяжком или среднем вреде здоровью — в размере 600 тыс. рублей на человека; — при легком вреде здоровью — 300 тыс. рублей на человека; гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости в размере 78,375 тыс. рублей, за полностью утраченное имущество первой необходимости — в размере 156,75 тыс. рублей.

Средства будут выплачены из резервного фонда Кабинета министров Республики Татарстан. Главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву рекомендовано в недельный срок обеспечить и утвердить порядок оценки степени утраты имущества. Также необходимо организовать выдачу соответствующих справок гражданам, пострадавшим от удара БПЛА.

Контроль за выполнением поручений возложен на Министерство труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана. На место происшествия прибыл раис Татарстана Рустам Минниханов.

Девять из 13 жертв атаки беспилотников погибли в здании хостела, сообщили власти республики.

Зульфат Шафигуллин