ДТП с участием автобуса произошло в Алексеевском районе Татарстана

Прокуратура района организовала проверку

Фото: прокуратура РТ

В поселке Алексеевское в Татарстане произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. Как сообщили в прокуратуре, 50-летний водитель Peugeot, двигаясь по поселку, не пропустил автобус.

— В результате произошло столкновение транспортных средств, — сообщает прокуратура.

Для выяснения всех обстоятельств на место выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Правоохранители организовали процессуальную проверку, ход и итоги которой взяла под контроль районная прокуратура.

В результате ДТП несколько пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Ранее сообщалось о том, что на трассе Р-241 Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелась фура. Инцидент произошел у села Русское Бурнашево.



Вадим Вахрушев