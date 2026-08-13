Хабиров: в результате атаки БПЛА на Салават два человека ранены
Целью стал логистический центр в Чишминском районе, сейчас там тушат пожар
В Салавате сбили 16 беспилотников, а в целом по Башкортостану — 21. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
— Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32, — написал он в посте в соцсетях.
Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека, добавил глава региона. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries.
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