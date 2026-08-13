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Хабиров: в результате атаки БПЛА на Салават два человека ранены

10:22, 13.08.2026

Целью стал логистический центр в Чишминском районе, сейчас там тушат пожар

Хабиров: в результате атаки БПЛА на Салават два человека ранены
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Салавате сбили 16 беспилотников, а в целом по Башкортостану — 21. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

— Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32, — написал он в посте в соцсетях.

Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека, добавил глава региона. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries.

Никита Егоров

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