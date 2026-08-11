Более 130 погибших и 570 раненых в результате землетрясения в Колумбии

В пяти административных центрах страны объявлен красный уровень опасности

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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии увеличилось до 132 человек. По последней информации, ранения получили еще 570 человек.

— В 32 городах страны объявлен красный уровень опасности, что свидетельствует о масштабных повреждениях на их территории, — сообщают иностранные СМИ.

Подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировали утром 10 августа в департаменте Чоко. Колебания земли ощущались не только в центральной и юго-западной частях Колумбии, но и на территории соседних государств — Эквадора, Панамы и Венесуэлы.

В пяти административных центрах введен красный уровень опасности. Кроме того, временно приостановлена работа семи аэропортов. Ранее сообщалось о том, что число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

Вадим Вахрушев