На Украине работает сеть иностранных специалистов по психологическому воздействию, заявили в Минобороны России

На Украине работает сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население. Об этом заявили в Минобороны России.

Специалисты занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». «Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: скриншот видео Минобороны

Украинские власти широко используют возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций, передает ТАСС его слова.



Сегодня военное ведомство предупредило о новых постановочных провокациях для обвинения Вооруженных сил России в жестоком отношении к населению Украины. Так, группа французских военных и жандармов пытается скрыть преступления Киева в отношении ДНР и ЛНР, а также сфабриковать обвинения в адрес ВС РФ.



Татьяна Леухина