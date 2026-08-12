В Татарстане два подростка на мотоцикле врезались в ограждение на тротуаре
Байкеров госпитализировали
В Кукморском районе прокуратура организовала проверку после ДТП с участием детей, которое произошло накануне на ул. Школьной села Большой Кукмор.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры РТ, 15-летний подросток, будучи за рулем мотоцикла XAMMER, не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением тротуара. С ним вместе в транспортном средстве был также 15-летний пассажир. В результате дорожно-транспортного происшествия оба подростка получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.
Прокуратура Кукморского района устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Казани будут судить автомобилиста из Марий Эл, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист.
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