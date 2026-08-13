В Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries

В компании заявили, что на данном складе товары не хранились

Фото: Максим Платонов

В Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries. Об этом заявили в пресс-службе компании маркетплейса.

Уточняется, что под удар попал объект, находящийся в промзоне региона, после чего началось возгорание. При этом товары на складе не хранились.

— Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. На указанном объекте хранение товаров не осуществляется, — сообщили в Wildberries.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров написал об атаке беспилотников на промзону башкирского Салавата. В результате падения обломков на территории произошло возгорание.

В ночные часы в Татарстане, Башкортостане и ряде других соседних регионах вводили режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин