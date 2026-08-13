В Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries
В компании заявили, что на данном складе товары не хранились
В Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries. Об этом заявили в пресс-службе компании маркетплейса.
Уточняется, что под удар попал объект, находящийся в промзоне региона, после чего началось возгорание. При этом товары на складе не хранились.
— Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. На указанном объекте хранение товаров не осуществляется, — сообщили в Wildberries.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров написал об атаке беспилотников на промзону башкирского Салавата. В результате падения обломков на территории произошло возгорание.
В ночные часы в Татарстане, Башкортостане и ряде других соседних регионах вводили режим беспилотной опасности.
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