В Татарстане похоронили пятилетнюю девочку, погибшую при атаке БПЛА в Нижнекамске

Ребенок спал на балконе и скончался на месте от осколочного ранения

Фото: предоставлено исполкомом Черемшанского района

В Черемшанском районе Татарстана прошли похороны пятилетней девочки, ставшей жертвой атаки беспилотника на Нижнекамск 10 августа. Об этом сообщил глава исполкома Черемшанского района Ильнур Замалетдинов.

— Катафалк с телом привезли из Нижнекамска на родину родителей — проститься с ребенком собрались почти все жители села. Девочку похоронили по православным канонам на сельском кладбище, — сообщают «Ведомости».

Трагедия произошла в тот момент, когда ребенок из-за жары спал на балконе. От осколочного поражения девочка погибла мгновенно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Родители девочки работают на предприятиях Нижнекамска и переехали в город несколько лет назад, где и родилась их дочь. При этом бабушка и дедушка продолжают жить и работать в чувашском селе в Черемшанском районе Татарстана. Здесь благополучно проживают три поколения большой семьи. Сюда девочка приезжала на лето отдохнуть и дружила с местными ребятами.

Родственники тяжело переживают гибель ребенка. «Вчера с заместителем главы выезжали на место, были у них, очень сильно переживают. Такая потеря, сами понимаете», — рассказал глава исполкома Ильнур Замалетдинов.

По решению раиса семья пятилетней девочки получит дополнительную материальную помощь в размере 1 млн рублей. Все расходы на организацию похорон взяли на себя власти Нижнекамска.

Ранее сообщалось о том, что в больницах Нижнекамска и Набережных Челнов остаются 25 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников. Состояние восьмерых из них врачи оценивают как тяжелое.

Вадим Вахрушев, Луиза Игнатьева