Захарова назвала удары ВСУ по Белгороду и Нижнекамску бессмысленными

Возбуждены уголовные дела о терактах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары Вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. По ее словам, эти атаки бессмысленны с военной точки зрения и совершаются сознательно в террористических целях.

— Решительно осуждаем очередные гнусные атаки укробандеровцев. Призываем здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева, — передает ее слова МИД России.



В МИД выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Захарова подчеркнула, что Следственный комитет России уже возбудил уголовные дела о терактах, а все причастные будут установлены и понесут наказание или военное возмездие.

Ранее сообщалось, что медики планируют провести консилиум по пострадавшим в результате атаки беспилотников в Нижнекамске. В настоящий момент двое раненых находятся в операционной, общее число пострадавших достигло 48 человек, 13 погибших.



Вадим Вахрушев