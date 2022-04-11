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Лавров: спецоперация России призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

14:23, 11.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Лавров: спецоперация России призвана покончить с курсом США на доминирование в мире
Фото: duma.gov.ru

Специальная военная операция России на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

— Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене, — сказал он.

По словам Лаврова, американское доминировании выстраивается с «грубейшими нарушениями международного права».

Он также добавил, что Москва выступает за переговоры с Украиной, но она «изворачивается на 180 градусов». Пока причин для завершения переговоров с Киевом нет, утверждает Лавров.

Дипломат обратил внимание, что политика Запада по отношению к Москве носит озлобленный и остервенелый характер. Россия никогда не будет подчиняться давлению, обратил внимание Лавров.

Прокомментировал Лавров и заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт должен завершиться «на поле боя». По мнению министра иностранных дел России, это свидетельствует о том, что Европейский союз рассматривает Украину как плацдарм для подавления России, пишет ТАСС.

О начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности и важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:04
    иииии
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  • Анонимно 15:11
    Так что будьте уверены, после Украины следующая цель - Польша и Прибалты
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