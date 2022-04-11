Лавров: спецоперация России призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

Специальная военная операция России на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

— Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене, — сказал он.

По словам Лаврова, американское доминировании выстраивается с «грубейшими нарушениями международного права».



Он также добавил, что Москва выступает за переговоры с Украиной, но она «изворачивается на 180 градусов». Пока причин для завершения переговоров с Киевом нет, утверждает Лавров.

Дипломат обратил внимание, что политика Запада по отношению к Москве носит озлобленный и остервенелый характер. Россия никогда не будет подчиняться давлению, обратил внимание Лавров.

Прокомментировал Лавров и заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт должен завершиться «на поле боя». По мнению министра иностранных дел России, это свидетельствует о том, что Европейский союз рассматривает Украину как плацдарм для подавления России, пишет ТАСС.



О начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности и важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина