Над Татарстаном сбили беспилотник

Всего над регионами России уничтожили 362 украинских БПЛА

Над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ведомство не уточняет точное количество сбитых над республикой беспилотников.

Всего с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотника, сообщается в сводке Минобороны РФ.

БПЛА этой ночью были сбиты над 18 регионами России: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночные часы в Татарстане действовал режим беспилотной опасности. В трех городах республики объявляли угрозу атаки БПЛА.