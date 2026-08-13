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Происшествия

Над Татарстаном сбили беспилотник

08:55, 13.08.2026

Всего над регионами России уничтожили 362 украинских БПЛА

Над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ведомство не уточняет точное количество сбитых над республикой беспилотников.

Всего с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотника, сообщается в сводке Минобороны РФ.

скриншот с сайта Яндекс.карты

БПЛА этой ночью были сбиты над 18 регионами России: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночные часы в Татарстане действовал режим беспилотной опасности. В трех городах республики объявляли угрозу атаки БПЛА.

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