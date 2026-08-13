Новости происшествий

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Угроза атаки БПЛА во всех трех городах Татарстана отменена

07:39, 13.08.2026

Беспилотная опасность на территории Татарстана сохраняется

Угроза атаки БПЛА во всех трех городах Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА во всех трех городах Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В городах Альметьевске, Заинске и Лениногорске снят режим угрозы атаки БПЛА. Мера действовала более часа.

На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности. Все три татарстанских аэропорта остаются временно закрытыми.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также