Угроза атаки БПЛА во всех трех городах Татарстана отменена
Беспилотная опасность на территории Татарстана сохраняется
Угроза атаки БПЛА во всех трех городах Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В городах Альметьевске, Заинске и Лениногорске снят режим угрозы атаки БПЛА. Мера действовала более часа.
На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности. Все три татарстанских аэропорта остаются временно закрытыми.
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