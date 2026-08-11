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Мэр Нижнекамска рассказал о восстановлении дома на Школьном бульваре

13:13, 11.08.2026

Повреждены окна в 60 из 132 квартир

Мэр Нижнекамска рассказал о восстановлении дома на Школьном бульваре
Фото: взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

Глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал о ходе восстановительных работ в жилом доме на Школьном бульваре, который пострадал при утренней атаке беспилотника.

— Повреждены окна в 60 из 132 квартир, — написал он в своих социальных сетях.

Сейчас жильцам помогают временно закрыть проемы, а новые стеклопакеты уже заказаны. Их изготовление и монтаж займут около месяца.

Мэр подчеркнул, что инженерные системы дома работают в штатном режиме — электричество и вода есть. Однако подача газа пока приостановлена — это сделано в целях безопасности.

Ранее сообщалось о том, что после трагедии в Нижнекамске в адрес руководства и жителей Татарстана поступили многочисленные соболезнования. Слова поддержки выразили главы более 40 регионов России.

Вадим Вахрушев

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