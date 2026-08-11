Главы 40 регионов и иностранные лидеры выразили соболезнования Татарстану

Слова поддержки выразили послы иностранных государств

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

После трагических событий в Нижнекамске в адрес руководства и жителей Татарстана поступают многочисленные соболезнования. Как сообщила пресс-служба раиса республики, свои слова поддержки выразили главы более 40 субъектов Российской Федерации, а также зарубежные дипломаты и иностранные лидеры.

— Рустам Минниханов выражает благодарность каждому, кто направил слова поддержки жителям республики, Нижнекамска, семьям погибших и пострадавшим, — сообщает пресс-служба.

Среди тех, кто направил соболезнования, — президент Египта, президент Абхазии и король Бахрейна. Ранее сообщалось о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи гражданам республики, пострадавшим в результате атаки беспилотника на Нижнекамск.

Вадим Вахрушев