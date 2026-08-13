Августовский педсовет: центр науки, оценки за поведение, цифровой учебник с ИИ

Хадиуллин рассказал об успехах на ЕГЭ, а Минниханов раскритиковал должников за ЖКУ

Итоги 2025/2026 учебного года подвели сегодня в Набережных Челнах на традиционном августовском педсовете. Средний балл ЕГЭ, полученный татарстанскими выпускниками, вырос по восьми предметам. За школьниками продолжают приглядывать: на внутреннем контроле состоят более 92 тыс. обучающихся, в частности, в «красной» зоне — 2,4 тыс. детей. О том, как Татарстан будет пробуждать у детей интерес к науке и каких иждивенцев не должна воспитывать республика, — в материале «Реального времени».

Результаты ЕГЭ выше, чем в целом по России

В этом году средний балл ЕГЭ, полученный татарстанскими школьниками, вырос по восьми предметам. При этом по всем дисциплинам результаты превышают среднероссийские. Высший результат получили 416 выпускников: 364 из них смогли набрать 100 баллов, 50 — 200 баллов, а трое — 300, рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Пересдать ЕГЭ решили 3,2 тыс. одиннадцатиклассников — на 622 больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство — 70% — смогли улучшить свои результаты. А вот 17%, наоборот, ухудшили.

Хадиуллин напомнил: правительство России поставило задачу по увеличению выбора предметов естественно-научного профиля. Для республики установлен показатель в 38%. В 2026 году он был даже превышен: 39,7%. Лучше всего дела обстоят в Лениногорском, Бавлинском и Черемшанском районах, где этот уровень превышает 44%. Казань показала 39,3%.

— Восемь районов имеют показатель ниже 38%. Просим глав и начальников отделов образования обратить очень серьезное внимание на недопустимость снижения установленных показателей. Они на особом контроле, — подчеркнул Хадиуллин.

Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 269 татарстанцев. По количеству дипломов республика вошла в пятерку регионов-лидеров. Дополнительным образованием в республике занимаются 81,5% детей. В Тюлячинском и Дрожжановском районах показатель достиг 100%. Отстающими стали шесть районов: Аксубаевский, Новошешминский, Мамадышский, Ютазинский, Лениногорский и Кайбицкий.



Как продвигается деление школьников на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны

На внутреннем контроле в Татарстане состоят более 92 тыс. обучающихся, заявил Хадиуллин. Речь идет о школьниках в зонах высокого, среднего и умеренного риска — «красной», «желтой» и «зеленой» зонах соответственно. Министр признал, что введение учета вызвало обеспокоенность и вопросы со стороны родителей, но настаивал, что это нужно для «упреждения негативных сценариев».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одним из ключевых условий успешного образовательного процесса докладчик назвал психолого-педагогическое сопровождение. С прошлого года в школах, где обучается более 1 тыс. детей, ввели 306 дополнительных ставок педагогов-психологов.

Ведется и мониторинг приобщения несовершеннолетних к наркотикам — контролем охватили все образовательные учреждения и 98% учащихся. При этом в Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Менделеевском и Тукаевском районах сохраняется высокая доля отказов от прохождения тестирования.

— Данный вопрос подробно обсуждался на последнем заседании республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. В связи с этим приоритетной задачей, коллеги, остается адресная работа с родителями в этих муниципалитетах и разъяснение важности своевременного выявления рисков, — подчеркнул Хадиуллин.

В 13 татарстанских школ в этом году вернут «хорошо забытую советскую практику» — оценки за поведение. Ставить отметки будут в четырех казанских школах: №43, 55, 98 и 156. Также новые правила введут в учебных заведениях Набережных Челнов (№31, 34, 55), Нижнекамска (№33 и 31), Альметьевска (№21), Лениногорска (№8), Бугульмы (№7) и Елабуги (№1).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оценивать будут поведение учеников в 2—8-х классах. Предполагается три уровня: «образцово», «допустимо», «недопустимо».



«Таких иждивенцев мы не должны воспитывать».

В реестре на получение квартир состоят более 4 тыс. детей-сирот, добавил Хадиуллин. «Несмотря на законодательные гарантии, на практике часто возникают сложности с очередностью и своевременностью их предоставления», — отметил он. Согласно продемонстрированной презентации, в 2026 году для сирот предусмотрена 641 квартира и 76 сертификатов на 373 млн рублей.

— На контроле у нас поручение нашего президента — снижение социального сиротства. В этом направлении мы двигаемся, но здесь тоже очень много непонятных явлений. Откуда появляются эти сироты? Почему они появляются? Ну и самое главное — сами сироты ведут себя неподобающим образом. Огромные деньги мы выделяем на обеспечение их жильем. [А они на] 97 млн рублей не рассчитались за квартплату. Но они же на государственном пособии жить не должны,— заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что республика должна о них беспокоиться, но «таких иждивенцев мы не должны воспитывать». Минниханов призвал «очень внимательно» отнестись к этой теме в городах и районах.



Интерактивный центр науки и ИИ-ассистент, учитывающий интересы школьников

Татарстан нацелен на пробуждение у школьников интереса к научной и исследовательской деятельности. В республике уже работает Центр научно-популярного туризма Университета Иннополис, утверждена концепция его развития до 2035 года, заявил глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. В реестр включены 64 объекта и восемь маршрутов.

Какие еще задачи стоят перед Татарстаном?

Отработать формат занятий на открытом воздухе. Пилот запустят в Казани и Верхнеуслонском районе.

Тестирование цифровых учебников по информатике и ИИ со встроенным ассистентом для школьника и учителя. Оба учебника будут готовы к пилотной реализации к сентябрю. Опробовать учебники можно будет в кружках, на факультативах или уроках информатики с оценкой результатов.

Создание единой интеллектуальной образовательной платформы. Для ученика предусмотрен персональный ИИ-ассистент с учетом его интересов и успеваемости, для учителя — инструментарий подготовки урока, включая конструктор, презентации и графики. «Материалы и техническое сопровождение Университет Иннополис готов предоставить безвозмездно. Стартовая площадка — 10 школ Татарстана. Прошу здесь Министерство [образования и науки] определить состав до начала учебного года», — заявил Рифкат Минниханов.

Популяризация науки в общественном транспорте. Минтранс совместно с исполкомами Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска подготовит решение для размещения научно-популярных роликов на медиаэкранах.

Финальная практическая задача — это создание интерактивного центра науки и технологий. Его концепцию разработали по поручению раиса Татарстана.

— Центр должен показать ребенку путь исследователя: вопрос, эксперимент, ошибка, доказательство и открытие, — рассказал глава АН РТ.

По его словам, необходимо определить площадку, госзаказчика, источник финансирования, проектно-сметную документацию. «Предлагаю поручить это профильной рабочей группе с отчетом до конца года», — резюмировал он.

