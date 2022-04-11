Минобороны России предупредило о новых постановочных провокациях Киева для обвинения ВС РФ

Киев под руководством спецслужб Британии готовит новые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил России в жестоком отношении к населению Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, группа французских военных и жандармов пытается сокрыть преступления Киева в отношении ДНР и ЛНР, а также сфабриковать обвинения в адрес ВС РФ.

Так, в город Середина-Буда Сумской области, который ранее находился под контролем российских военных, пригласили представителей украинских и западных СМИ для съемки постановочных сюжетов, передает ТАСС заявление ведомства.

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на южной окраине Днепропетровска на Украине. Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбили в воздухе два украинских самолета Су-25.



Татьяна Леухина