События недели: арест Гафурова, премии для учителей и ошибка мэра Елабуги

Какими событиями была насыщена очередная неделя в Татарстане

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

С большого скандала началась предпоследняя неделя 2021 года в Татарстане. Следком России задержал ректора КФУ Ильшата Гафурова по подозрению в заказном убийстве 22-летней давности. Его увезли в Москву и посадили в СИЗО до 22 февраля 2022 года. В Казани же продолжаются судебные заседания по делу экс-главы Минэкологии Агляма Садретдинова — ему тоже вменяют заказное убийство, в наказание за которое гособвинение запросило 9 лет колонии строгого режима. В середине недели Татарстан накрыли настоящие зимние морозы, но это не мешает открытию елочных городков в городах республики. В то же время республиканский Роспотребнадзор разрешил проводить новогодние мероприятия для детей и отметил, что заболеваемость ковидом активно идет на спад. Учителей республики обрадовали новостью — им выплатят крупные новогодние премии. Под конец недели оскандалился мэр Елабуги, назвав нежелающих прививаться пенсионеров «врагами». Его высказывание вызвало жесткую оценку со стороны президента Рустама Минниханова. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Ильшата Гафурова подозревают в заказном убийстве

В Казани задержали ректора Казанского Федерального университета Ильшата Гафурова. Вечером 21 декабря он вручал награды победителям конкурса «Студент года КФУ», со сцены говорил о планах на будущий год, а через несколько часов уже был в наручниках. Поздно вечером его спецбортом доставили в Москву.

Ректору КФУ предъявили обвинение в убийстве по найму группой лиц. Ходатайство на арест рассматривала судья Басманного суда Евгения Николаева — прошлой осенью именно она продлила срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В среду вечером стало известно, что суд арестовал Ильшата Гафурова сроком до 21 февраля 2022 года. В избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнем аресте, суд отказал. Поводом для ареста стали новые обстоятельства в деле ОПГ «29-й комплекс».

Как говорят источники, вопросы к Гафурову возникали и 22 года назад, в 1999-м, после резонансного убийства владельца крупнейшего елабужского рынка и местного депутата Айдара Исрафилова. Через месяц поймали киллера — Игоря Кулясова из ОПГ «29-й комплекс». В те годы Ильшат Гафуров был главой Елабуги и района. Буквально за несколько недель до убийства Исрафилов в сюжете местного ТВ обвинил действующего главу в подготовке покушения на него и связал это с желанием городских властей отобрать у него рынок.



В четверг Гафуров, находясь в камере ИВС, сообщил представителю ОНК, что не признает своей вины, и попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы для того, чтобы отвлечься.

23 декабря ученый совет КФУ опубликовал обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с арестом своего руководителя. В письме они попросили оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации. Между тем региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство ректора КФУ и депутата Госсовета Татарстана на время расследования уголовного дела. Его временно отстранили от занимаемой должности, а исполнять обязанности ректора КФУ пока будет первый проректор вуза Дмитрий Таюрский.

Бывшему главе Минэкологии РТ грозит колония строгого режима

А бывшему министру экологии РТ Агляму Садретдинову грозит 9 лет колонии строгого режима. Такое наказание за получение взяток на 650 тысяч рублей и подстрекательстве к убийству запросило для бывшего чиновника гособвинение. Заседание в Приволжском суде Казани прошло в пятницу.

Обвинение полагает, что «доказательства подтверждают виновность подсудимого во всех вмененных ему преступлениях». В их числе — показания свидетелей-участников казанской группировки «Квартала» и показания о поиске исполнителей убийства и выплате им 180 тысяч рублей от буинского бизнесмена Маскуда Назмиева, также осужденного за подстрекательство к убийству активиста Рашида Садыкова, застреленного в Буинске в 2003 году, когда Садретдинов был главой этого района.

Сын же убитого считает, что Садретдинова должны «закрыть» не меньше чем на 20 лет, а еще его нужно лишить всех госнаград и званий, включая звание почетного сотрудника МВД.

Со своей стороны обвиняемый на предварительном следствии и судебном допросе свою причастность к убийству и взяткам отрицал: «Я никогда эти преступления не совершал, это клевета и ложь многократно осужденного Назмиева».

Мэр Елабуги допустил резкое высказывание

Елабужский мэр Рустем Нуриев под конец недели попал в неприятную ситуацию. Во время закрытого совещания городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 градоначальник назвал невакцинированных пожилых людей врагами. Информация об этих словах «выплыла» на поверхность. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сразу же сообщил, что в связи с этим высказыванием будет направлено обращение в Генпрокуратуру и главе республики.

В скором времени Нуриев попросил прощения за свои слова, объяснив, что эмоции исказили истинный смысл его переживаний: он тревожится за жителей Елабуги и считает вопрос защиты от ковида самым важным и актуальным на сегодня.

Однако слово — не воробей, и неосторожная реплика Нуриева вызвала жесткую реакцию у Рустама Минниханова.

— В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района, — недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения, — сообщил президент.

Действиям Нуриева будет дана соответствующая оценка.

На любителей «халявы» нашли управу

В Казани с этой недели начали блокировать колеса автомобилей, владельцы которых не хотят платить за стоянку на муниципальных парковках и для этого скручивают номера с авто. Это явление стало настолько массовым, что им озаботились в мэрии столицы.

— Это будет делаться для того, чтобы установить собственника машины и в дальнейшем привлечь его к административной ответственности. На сегодняшний день продолжает поступать много жалоб от горожан — как законопослушных автовладельцев, которые не могут пользоваться муниципальными парковками из-за подобных «автохамов», так и представителей малого и среднего бизнеса, когда эти нарушители забирают прилегающие парковки и клиенты этих заведений просто не могут к ним подъехать, — пояснил принятую меру заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров, курирующий в городе вопросы транспорта.

Татарстану предложили упразднить органы местного самоуправления в городах и селах

На последнее в этом году заседание в пятницу собрались депутаты Госсовета Татарстана. Оно прошло с участием президента Рустама Минниханова. Депутаты в целом одобрили концепцию реформирования органов местного самоуправления, подготовленную сенатором Андреем Клишасом и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Они предложили упразднить самое низовое звено в иерархии власти — органы местного самоуправления городских и сельских поселений, их в Татарстане сегодня почти 950.



Под занавес заседания приятный сюрприз преподнес глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин. Он сообщил, что республиканская казна пополнилась дополнительными доходами в 40,1 млрд рублей в конце года. Еще 13 млрд направит Москва в качестве безвозмездных поступлений.

Как пояснил глава Минфина допдоходы получены за счет роста налогов на прибыль на 17,7 млрд рублей — их поступление обеспечили республиканские компании нефтедобычи и нефтехимии. Второй источник — рост безвозмездных поступлений на 18 млрд рублей. Из них 13 млрд — федеральные трансферты и субсидии на борьбу с коронавирусом. В итоге общий объем доходов бюджета Татарстана за 2021 год прогнозируется почти в 360 млрд рублей, а общий объем расходов — 350,9 млрд рублей.

В детских садах Казани усилят меры безопасности

Для детских садов Казани из бюджета города выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом. Таким образом власти столицы продолжают усиливать безопасность образовательных учреждений после трагических событий 11 мая, когда были расстреляны ученики и учителя гимназии №175.

Одно устройство на одну дверь или калитку обойдется от 1 100 до 1 600 рублей. Главное требование к специальным контроллерам — они должны работать бесперебойно и быть отказоустойчивыми. Их установят в 357 детских садах и трех дошкольных отделениях при учебных заведениях. Попасть на их территорию можно будет с помощью карты или смартфона через специальное приложение,

Всего после трагедии на усиление безопасности образовательных учреждений потратили почти 37 млн миллиона рублей, из которых около 8 миллионов пошли на монтаж тревожных кнопок и 20 миллионов — на системы речевого оповещения в школах и детсадах Казани.

Учителя получат новогодние премии

Подарок к Новому году получат учителя Татарстана — к концу этого года им выплатят премию — в среднем от 40 до 70 тысяч рублей даже в небольших муниципалитетах. Таким образом республика сможет полностью выполнить «майские указы» президента России по доведению заработной платы педагогов до средней в Татарстане.

Точный размер премии будут определять директора школ, но в среднем сумма будет зависеть от нагрузки, места работы и проживания педагога. Так, в Казани и Нижнекамске она составит в среднем порядка 50 тыс. рублей, около 60 тысяч готовы выплатить челнинским учителям, а зеленодольским — в среднем около 70 тысяч. Кроме того, доплаты в 45 тысяч рублей ожидают и преподавателей КФУ.

Телефонные хулиганы опять «заминировали» школы

В понедельник Казань вновь взбудоражили ложные звонки о минировании нескольких школ. Проверкой источников сообщений занялись правоохранительные органы. По данным telegram-каналов, речь шла о 58-й, 39-й, 177-й школах. Также в этот день сообщил и об эвакуации школы №18 из-за сообщения о минировании — детей на время разместили в музее Ленина. Эвакуировали и лицей №5. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, тревога оказалась ложной.

Заболеваемость ковидом снижает темпы

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане пошла на убыль — за минувшую неделю численность подхвативших вирус снизилась на 40%, а за декабрь уровень по отношению к ноябрю снизился в 1,8 раза. Итоги, как обычно, подвела в пятницу замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина. С начала прививочной кампании прививку сделали 2 271 142 жителя. Почти 1,15 млн человек были вакцинированы всего за два месяца — после того, как было введено постановление об обязательной вакцинации.



Зато наступление начал сезонный грипп — эпидпорог в республике превышен на 35%. Авдонина посетовала на то, что «в этом году не совсем своевременно поступила вакцина и не в том объеме, в котором мы ее ждали. Удалось привить только 26% населения».



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков оценивая прошедший год, выразил мнение, что «21-й год для нас был более тяжелым с точки зрения того, что тяжесть заболевания увеличилась».

Систему QR-кодов в Татарстане пока не отменяют, зато магазины получили временные послабления. Как сообщила на днях глава президентской пресс-службы Лилия Галимова, в Татарстане на время новогодних праздников снят запрет на работу магазинов в ночное время. Из-за снижения темпов заболеваемости власти республики разрешили работать магазинам с 23.00 до 6.00 до 11 января 2022 года.

Искусственный интеллект придет в магазины

Иннополис на этой неделе принимал участников выездного заседания Совета по цифровой экономике при Совете Федерации. На нем обсуждали вопросы внедрения и регулирования искусственного интеллекта. Лейтмотивом заседания стало утверждение, что при использовании ИИ на первое место должны выйти вопросы безопасности и защиты персональных данных.

Перед началом Совета президент РТ показал первому зампреду верхней палаты парламента России Андрею Турчаку инновационные фишки Иннополиса — робота-доставщика, беспилотное такси, на котором тот прокатился впервые, робота-собаку, выполняющего команды человека. Впечатлившись увиденным, сенатор в ходе заседания предложил правительству России рассмотреть возможность введения дополнительной квоты для регионов на участие в конкурсе исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В завершение заседания Совет по развитию цифровой экономики принял ряд решений, которые позволят ввести ИИ в повседневную жизнь, например, подготовить законодательную базу для появления магазинов без продавцов.

«Теперь мы в одной лодке»

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», последнем в этом году, расставили точки над «i» в сфере татарстанской нефтехимии. Участие в нем впервые принял председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. Сколько представителей компании, и кто именно войдет в совет директоров, пока остается неясным — еще не озвучены итоги голосования.

В ходе заседания были озвучены новые достижения в области нефтехимии, под занавес председатель Совета директоров — президент республики выразил особую признательность СИБУРу, который приобрел активы в Татарстане.

— Этот год был успешным для нефтяной и нефтехимической сферы. Выражаю благодарность СИБУРу. Вам — низкий поклон. Поздравляем с новыми приобретениями. Теперь мы в одной лодке, — такими словами завершил заседание президент Татарстана.



Новогодние праздники с семьей и на свежем воздухе

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом позволило «не отказывать в проведении новогодних праздников, главным образом для детского населения». Об этом сообщила во вторник глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина. Речь о том, как и какие новогодние мероприятия будут организованы в Татарстане, шла на специальном брифинге.

Его участники рассказали, что жителей и гостей Татарстана ждут сотни мероприятий — как культурных, так и спортивных. По традиции для школьников будут работать загородные и пришкольные лагеря, новогодние представления и концерты во всех заведениях культуры, в музеях — специализированные выставки. И все же власти посоветовали жителям республики провести недельные выходные дома, с семьей, или отдыхать на природе — например, в трендовых сегодня глэмпингах. А в новогоднюю ночь загадать одно желание на всех — чтобы мир скорее избавился от ковида.



Казани разрешили провести ЧМ по плаванию, а по киберспорту — нет

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на этой неделе озвучило свое решение — проведение в Казани чемпионата мира на короткой воде в следующем году получило от агентства зеленый свет. О радостном известии сообщил президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам: «Мы общались с WADA, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем». Начало соревнований в столице Татарстана намечено на 17 декабря 2022 года.

Но в то же время WADA пока не дало согласия на проведение чемпионата мира по киберспорту в 2022 году в Казани. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства, которое запретило России проводить на своей территории чемпионаты мира до 17 декабря будущего года.

В Татарстане выбрали спортсменов года

В Татарстане на днях назвали имена спортсменов года. Неудивительно, что ими стали участники Олимпиады — олимпийская чемпионка, фехтовальщица на рапирах Марта Мартьянова и призер Олимпиады, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов. Михайлов получил титул лучшего бомбардира национальной команды в олимпийском турнире в Токио и серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу. Сборная России по фехтованию одержала победу в командных соревнованиях Олимпийских игр на рапирах. Также на церемонии наградили и лучших татарстанских тренеров.