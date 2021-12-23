В КФУ временно исполнять обязанности ректора будет Дмитрий Таюрский

Фото: Максим Платонов

В Казанском федеральном университете временно исполняющим обязанности ректора назначен проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Вчера стало известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем. Позднее обвиняемого арестовали до 21 февраля 2022 года.

В связи с произошедшим Ученый совет вуза публично обратился к Мишустину, Фалькову и Минниханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.

Все подробности о задержании Гафурова — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова