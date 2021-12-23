В КФУ временно исполнять обязанности ректора будет Дмитрий Таюрский
В Казанском федеральном университете временно исполняющим обязанности ректора назначен проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
Вчера стало известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем. Позднее обвиняемого арестовали до 21 февраля 2022 года.
В связи с произошедшим Ученый совет вуза публично обратился к Мишустину, Фалькову и Минниханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.
Все подробности о задержании Гафурова — в материале «Реального времени».
комментарии
Значит и этот университет будет платить двум - ректору и врио ректора.
Накладно, однако.
Их зарплата 10 - 30 зарплат рядового преподавателя.