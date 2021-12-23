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В КФУ временно исполнять обязанности ректора будет Дмитрий Таюрский

18:25, 23.12.2021 3
В КФУ временно исполнять обязанности ректора будет Дмитрий Таюрский
Фото: Максим Платонов

В Казанском федеральном университете временно исполняющим обязанности ректора назначен проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Вчера стало известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем. Позднее обвиняемого арестовали до 21 февраля 2022 года.

В связи с произошедшим Ученый совет вуза публично обратился к Мишустину, Фалькову и Минниханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.

Все подробности о задержании Гафурова — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Ещё один Врио ректора в Казани.

    Значит и этот университет будет платить двум - ректору и врио ректора.
    Накладно, однако.
    Их зарплата 10 - 30 зарплат рядового преподавателя.
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    Анонимно 23 дек
    Ректору никто не будет платить на время отстранения от работы.
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  • Анонимно 23 дек
    Гафуру выплатят премию за год и пособие по увольнению....
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