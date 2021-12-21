«Основной посыл, который мы отрабатывали вместе с муниципалитетами республики, — это семейный Новый год»

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор не стал отказывать в проведении новогодних праздников

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом: за прошедшую неделю к уровню предыдущей численность заболевших сократилась на 40%, и 74% вакцинированного населения в Татарстане позволили, как заметила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина, «не отказывать в проведении новогодних праздников, главным образом для детского населения». Речь о том, как и какие новогодние мероприятия будут организованы в Татарстане, шла сегодня на специальном брифинге.

— Мы разрешаем проводить новогодние елки, новогодние утренники, театральные представления, но с условием выполнения установленных нами требований, — отметила Патяшина.

При этом она уточнила, что участвовать в них могут только здоровые дети, а присутствовать на мероприятиях сможет только один из родителей с QR-кодом о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании — остальные варианты не будут действовать. К тому же дети с 7 лет в помещении должны находиться в защитной маске.

Взрослое население тоже сможет повеселиться на новогодних торжествах — заведениям общепита в обычные дни разрешили принимать гостей до 1 часа ночи, а с 31 на 1 января работу кафе и ресторанов продлили до трех утра. Но и здесь главные условия — наличие QR-кода, полная вакцинация сотрудников заведения, которые должны работать в масках и перчатках.

Патяшина уточнила, что участвовать в новогодних праздниках могут только здоровые дети, а присутствовать на мероприятиях сможет только один из родителей с QR-кодом. Фото: tatarstan.ru

Для проведения массовых мероприятий Роспотребнадзор выдвинул еще ряд условий: 50%-ная наполняемость залов для театральных представлений и до 70% — если привита вся театральная труппа и взрослые посетители. Также обязательны термометрия, наличие санитайзеров, постоянная санобработка помещений и прочие меры.

Татарстан готовится к традиционному наплыву туристов

Как заметила вице-премьер Лейла Фазлеева, «желание остановить пандемию — у нас самое глобальное»:

— Наверное, если мы все с 31-го на 1-е загадаем это желание, то, возможно, эта наша с вами совместная мечта исполнится.

Но перед этим вице-премьер рассказала, как Татарстан готовится к новогодним праздничным дням и традиционному наплыву туристов. Гостей республики, в том числе ее столицы, ждут около 310 гостиниц, хостелов, баз отдыха, санаториев. По прогнозам, сейчас их загрузка около 70%, пиковым станет период со 2-го по 5-е января — туристов будет около 80%, а затем наплыв снизится до 50%, заметила спикер.

720 туристов прибудут в Казань в праздничные дни из Москвы в рамках совместной программы одного из туроператоров и Федерального агентства по туризму. Это чартерные рейсы со специальной программой посещения. Все рейсы начиная с 31 декабря уже выкуплены и загружены, заметила Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Одна из рекомендаций для туристов и для жителей РТ сегодня — это как можно больше времени проводить на свежем воздухе, вместе с детьми». Фото: tatarstan.ru

Центром туристического наплыва вновь станет резиденция Кыш Бабая. Правда, пускать в гости к татарскому Деду Морозу будут только по QR-коду.

— Безусловно, одна из рекомендаций для туристов и для жителей РТ сегодня — это как можно больше времени проводить на свежем воздухе, вместе с детьми. И основной посыл, который мы отрабатывали вместе с муниципалитетами республики, — это семейный Новый год, — отметила Фазлеева.

Как вариант для семейного отдыха на свежем воздухе Лейла Фазлеева назвала набирающие популярность глэмпинги. Сегодня на территории Татарстана их восемь, и все готовы принять посетителей. А еще она пригласила татарстанцев в Кукмор, где 5 января пройдет традиционная ярмарка «Кукморские валенки», которая, по ее словам, «стала брендом не только города, но и республики».

Центром туристического наплыва вновь станет резиденция Кыш Бабая, но пускать в гости к татарскому Деду Морозу будут только по QR-коду. Фото: Олег Тихонов

Школьники под контролем, а казанцев ждут катки, лыжи и 160 уличных мероприятий

Особое внимание с конца декабря по 9 января будет уделено детям и школьникам. Во всех муниципальных образованиях для них предусмотрено около 3 тысяч различных мероприятий, сообщила на брифинге замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Также в эти дни будут работать пришкольные и зимние загородные лагеря, где пройдут специализированные смены. Хотя каникулы стартуют только с 29 декабря, но уже с этой недели на базе лагеря «Костер» соберутся 150 школьных активистов со всей республики. Олимпиадников — любителей математики соберет центр «Дуслык».

В 11 муниципалитетах будут работать 114 пришкольных лагерей — палочка-выручалочка для родителей, которым придется работать во время каникул. Под присмотром педагогов будут более 4,3 тыс. младших школьников. Загородных лагерей гораздо меньше — 40, но в целом организованным отдыхом будут охвачены более 5,3 тыс. учащихся.

И, как еще отметила Алсу Асадуллина, министерство подготовило для школьников специальную программу «Культурные каникулы». В ее рамках предусмотрено посещение музеев, театров и других культурных заведений, где к тому же действует «Пушкинская карта». Если в прошлом году на ней было 3 тысячи рублей, то с 2022 года лимит вырастет до 5 тысяч.

В дни новогодних каникул будут работать пришкольные и зимние загородные лагеря, где пройдут специализированные смены, рассказала Алсу Асадуллина. Фото: tatarstan.ru

Отдельно на брифинге остановились на новогодних мероприятиях, которые подготовило Управление культуры исполкома Казани. Точную цифру его глава Азат Абзалов не назвал, но сказал, что жителей Казани и гостей столицы в дни новогодних каникул ждут сотни культурно-массовых мероприятий. Причем 160 специально организовали на свежем воздухе. Казань уже начала череду елочных открытий — всего в столице обустроят и откроют более 100 елочных площадок. Самая яркая и главная — у Центра семьи «Казан» — торжественно зажжет свои огни 24 декабря. Возле нее можно будет встретить и новый, 2022-й год — гостей ждет большая праздничная программа, которая продлится до трех утра.



Помимо культурных объектов, будут работать спортивные площадки, лыжные базы. В этом году в Казани будут действовать 82 хоккейные коробки и 21 каток, где будет организован прокат коньков. 27 декабря тожественно откроют большой каток на Черном озере.

В этом году в Казани будут действовать 82 хоккейные коробки и 21 каток. Фото: Илья Репин

Новогодние каникулы — для культурного отдыха



Безусловно, в течение выходной недели будет время и на посещение культурных мероприятий. По словам министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, новогодний период — самая горячая пора для работников музеев, театров и других культурных заведений. Средоточием становится Казань, почти все мероприятия, о которых говорила министр, пройдут именно в столице республики.

На театральных подмостках покажут 250 представлений, и билеты на них уже почти все раскуплены. Самый ажиотаж, как всегда, в театре кукол «Экият» — из 19 980 билетов раскуплены 19 438. Госмузеи РТ подготовили около 50 программ, меломанов ждут около 100 концертов, в том числе в филармонии. Аюпова напомнила, что во всех заведениях предусмотрена 70%-ная наполняемость зала. Специальные новогодние представления подготовили все крупные заведения мегаполиса — БКЗ им. С. Сайдашева, Татарская филармония, Театр оперы и балета, ТЮЗ, театры Качалова и Камала, Казанский цирк и другие.

Немало мероприятий будет посвящено и Рождеству Христову, которое православные жители Татарстана отпразднуют 7 января. Свои интерактивные праздничные программы подготовили Казанский Кремль, Национальный музей РТ и остров-град Свияжск. Гостей также ждут культурные заведения и в других больших городах — Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Чистополе.

Фото: tatarstan.ru

Рейды в ТЦ продолжатся и в новогодние праздники

Совсем не до праздничного веселья будет сотрудникам полиции, Росгвардии, МЧС и других экстренных служб. Начиная с этой недели и до 9 января в Татарстане начал действовать особый противопожарный период. Именно в новогодние праздники число возгораний и несчастных случаев растет по сравнению с обычными днями на 20%, а число погибших — на 50%, подчеркнул заместитель главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Так, в прошлом году в Татарстане за праздничную неделю произошло без малого 169 пожаров, которые унесли жизни 14 человек, 11 получили различные травмы. При этом по вине тех, кто был в нетрезвом состоянии, в огне погибли 10 жителей республики.

— Основные причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем — 43%, неправильное устройство и неисправность отопительных печей — 26%, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — 24%, — сказал Трущин.

Нести вахту, конечно, будут и полицейские патрули, усиленные росгвардейцами. В новогоднюю ночь на площадках почти 200 елочных городков в Татарстане следить за порядком будут более 2 тысяч сотрудников полиции и около 1 тысячи росгвардейцев. Кстати, в течение всех праздничных дней, помимо правопорядка, они будут следить в местах массовых скоплений людей, особенно в ТЦ, и за соблюдением антиковидных мер — рейды никто не отменял.

Ангелина Панченко