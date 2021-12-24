Минниханов заявил о недопустимости высказываний, которые позволил себе мэр Елабуги

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о недопустимости высказываний, которые позволил себе мэр Елабуги Рустем Нуриев. По его словам, в республике организована планомерная работа по разъяснению местным гражданам важности вакцинации, и другие методы, включая произошедший инцидент, неприемлемы. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



«В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района — недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения», — сообщил Минниханов.



Фото: instagram.com

Отмечается, что Рустему Нуриеву будет дана соответствующая оценка.

Сегодня стало известно, что мэр Елабуги во время закрытого совещания местного оперштаба по борьбе с COVID-19 назвал невакцинированных пожилых людей врагами. Позднее он извинился за произнесенные слова и объяснил это беспокойством за местное население.



Диана Жиленкова