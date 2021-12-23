Ученый совет КФУ обратился к Мишустину, Фалькову и Минниханову в связи с арестом Гафурова
Ученый совет Казанского федерального университета направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с арестом ректора вуза Ильшата Гафурова. Обращение опубликовано на сайте учебного заведения.
Коллектив сотрудников, медработников, преподавателей и обучающихся КФУ в лице членов Ученого совета обращается с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.
В письме отмечается, что с апреля 2010 года, с момента своего назначения, и по настоящее время Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях: образование, наука, воспитание, инновации. За этот период были модернизированы научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, научно-исследовательские лаборатории, планетарий и т.д. Для иногородних студентов были созданы все условия в Деревне Универсиады.
По инициативе Гафурова в КФУ вернулось медицинское образование и восстановлена научно-клиническая деятельность. Во время пандемии на базе университетской клиники развернули временный инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи жителям города.
Сейчас Казанский университет представлен в международных рейтингах по разным предметным областям. КФУ — один из лидеров российской системы образования, отмечается в обращении ученых.
«Учитывая, что Казанский федеральный университет объединяет около 50 000 обучающихся, 10 000 сотрудников (включая более 2 000 медицинских работников), убедительно просим Вас не оставить наше обращение без внимания», — говорится в письме.
О задержании Гафурова стало известно вчера утром. По данным источников «Реального времени», это произошло после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Для задержания в Татарстан специально прибыли следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ.
Ректору предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Вчера Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до 21 февраля 2022 года. Ему грозит от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.
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Коллектив сотрудников, медработников, преподавателей и обучающихся КФУ в лице членов Ученого совета обращается с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.
В письме отмечается, что с апреля 2010 года, с момента своего назначения, и по настоящее время Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях: образование, наука, воспитание, инновации".
Источник : https://realnoevremya.ru/news/236003-uchenyy-sovet-kfu-napravil-obraschenie-k-mishustinu
Что, премьер, министр и президент не знают о заслугах, Гуфурова, которого они три раза назначали?
Ученый совет КФУ сомневается в объективном расследовании?
Кто заседает в этом "ученом" совете - наивные школьники?
Подписывать "коллективные" письма любят безответственные люди.
Мягко говоря.
Вот если бы каждый член и членша ученого совета КФУ написал(а) лично письмо премьеру, министру или президенту, то это был бы Поступок.