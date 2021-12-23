Ученый совет КФУ обратился к Мишустину, Фалькову и Минниханову в связи с арестом Гафурова

Ученый совет Казанского федерального университета направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с арестом ректора вуза Ильшата Гафурова. Обращение опубликовано на сайте учебного заведения.

Коллектив сотрудников, медработников, преподавателей и обучающихся КФУ в лице членов Ученого совета обращается с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации.

В письме отмечается, что с апреля 2010 года, с момента своего назначения, и по настоящее время Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях: образование, наука, воспитание, инновации. За этот период были модернизированы научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, научно-исследовательские лаборатории, планетарий и т.д. Для иногородних студентов были созданы все условия в Деревне Универсиады.

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

По инициативе Гафурова в КФУ вернулось медицинское образование и восстановлена научно-клиническая деятельность. Во время пандемии на базе университетской клиники развернули временный инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи жителям города.



Сейчас Казанский университет представлен в международных рейтингах по разным предметным областям. КФУ — один из лидеров российской системы образования, отмечается в обращении ученых.



«Учитывая, что Казанский федеральный университет объединяет около 50 000 обучающихся, 10 000 сотрудников (включая более 2 000 медицинских работников), убедительно просим Вас не оставить наше обращение без внимания», — говорится в письме.

О задержании Гафурова стало известно вчера утром. По данным источников «Реального времени», это произошло после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Для задержания в Татарстан специально прибыли следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ.

Ректору предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Вчера Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до 21 февраля 2022 года. Ему грозит от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.



Татьяна Леухина