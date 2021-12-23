Казань не будет проводить чемпионат мира по киберспорту из-за санкций WADA

Казань не сможет провести чемпионат мира по киберспорту в 2022 году. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Россия не может проводить на своей территории чемпионаты мира до 17 декабря 2022 года. В столице Татарстана может пройти чемпионат мира по плаванию на короткой воде с 17 по 22 декабря 2022 года, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Татарстан и еще 18 российских регионов подтвердили готовность принять в 2023 году первые киберспортивные «Игры будущего».



В мае в Казани проходил первый чемпионат Поволжья по киберспорту Cyber Park. В программу мероприятия входили чемпионат по киберспортивным дисциплинам — CS GO и Dota 2, международная конференция, посвященная разработке игр. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина