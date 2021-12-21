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В Казани эвакуировали школу №18

11:32, 21.12.2021
В Казани эвакуировали школу №18
Фото: realnoevremya.ru

В Казани эвакуировали учащихся школы №18 с углубленным изучением английского языка, которая находится по адресу ул. Муштари, 6. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

Предположительно, эвакуация произошла из-за сообщения о минировании. Обстоятельства выясняются. На месте находятся автомобили Росгвардии.

Часть детей разместили в музее имени Ленина, часть — в здании КГМА.

Несколько дней назад в Казани прошла эвакуация Советского районного суда — она была учебной.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан

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