В Казани эвакуировали школу №18
В Казани эвакуировали учащихся школы №18 с углубленным изучением английского языка, которая находится по адресу ул. Муштари, 6. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.
Предположительно, эвакуация произошла из-за сообщения о минировании. Обстоятельства выясняются. На месте находятся автомобили Росгвардии.
Часть детей разместили в музее имени Ленина, часть — в здании КГМА.
Несколько дней назад в Казани прошла эвакуация Советского районного суда — она была учебной.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым