В Казани наградили лучших спортсмена и спортсменку года

Сегодня на ежегодной премии «Спортсмен года» в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма определили лучших спортсмена, спортсменку и тренеров в Татарстане.

Лучшим среди мужчин стал диагональный казанского волейбольного «Зенита» Максим Михайлов. Он в составе сборной России стал серебряным медалистом Олимпийских игр в Токио прошедшим летом.



Среди женщин лучшей стала еще одна олимпийская призерка — рапиристка Марта Мартьянова. Она вместе со сборной России взяла золото XXXII летней Олимпиады.

Лучшими тренерами стали Екатерина Лузганова — тренер ГБУ РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе Казанского училища олимпийского резерва. У мужчин был отмечен главный тренер сборной Республики Татарстан и тренер юношеской сборной России по бадминтону Игорь Назаров.