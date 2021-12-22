В Татарстане сняли запрет на работу магазинов ночью на новогодние праздники

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на время новогодних праздников снят запрет на работу магазинов в ночное время, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Власти республики приняли решение разрешить работу магазинов с 23.00 до 6.00 до 11 января 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заведениям общепита в Татарстане разрешили с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. В Новый год рестораны и кафе республики будут работать до 3.00.

Маргарита Головатенко