Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В детсадах Казани установят систему контроля и управления доступом за 25 миллионов

16:00, 20.12.2021 10
В детсадах Казани установят систему контроля и управления доступом за 25 миллионов
Фото: vb-rf.ru

Отказоустойчивая система появится в 360 детсадах

В Казани после трагедии 11 мая, когда Ильназ Галявиев расстрелял в гимназии №175 девять человек, продолжают усиливать безопасность образовательных учреждений. На этот раз, как выяснило «Реальное время», из бюджета города выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию, — за счет этого власти хотят повысить уровень защищенности объектов. Одно устройство на одну дверь или калитку будет стоить от 1 100 до 1 600 рублей.

Систему, которая должна работать бесперебойно и быть отказоустойчивой, установят в 357 детских садах и трех дошкольных отделениях при общеобразовательных организациях. Суть в том, что на калитках забора или входных дверях установят специальные контроллеры. Попасть на объект можно будет с помощью карты или смартфона через специальное приложение, а также позвонив по специальному телефону дежурному, который сможет открыть дверь дистанционно, увидев через экран, кто пришел. После того как человек зайдет на территорию детсада или покинет ее, дверь должна закрыться сама — с помощью доводчика или возвратной пружины.

Перечень объектов, где установят систему контроля и управления доступом (СКУД)

п/п

Наименование объекта/ Функционального заказчика учреждения

Район

Вид

Адрес объекта/ Функционального заказчика учреждения

1

МБОУ "Детский сад № 9"

А

ДС

ул.Симонова, д.11а

2

МАДОУ"Детский сад №10 комбинированного вида"

А

ДС

ул.Большая Армавирская, д.41б

3

МБОУ "Детский сад № 14"

А

ДС

ул.Симонова, д.20А

4

МБОУ "Детский сад № 22"

А

ДС

п. Кадышево, ул. Р. Зорге, д.6В

5

МБОУ "Детский сад № 26"

А

ДС

ул.Челюскина, д.33А

6

МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №36", 2 здание

А

ДС

ул.Лядова, д.3

7

МАДОУ "Детский сад №72 комбинированного вида", 2 здание

А

ДС

ул.Копылова, д.8

8

МАДОУ "Детский сад №72 комбинированного вида", 1 здание

А

ДС

ул.Лукина, д.5а

9

МБОУ "Детский сад № 78"

А

ДС

ул.Чапаева, д.6б

10

МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №111"

А

ДС

ул.Айдарова, д.24а к1

11

МАДОУ "Детский сад №115"

А

ДС

ул.Чапаева, д.47а

12

МБОУ "Детский сад № 123"

А

ДС

ул.Тэцевская, д.2в

13

МАДОУ "Детский сад №141 комбинированного вида"

А

ДС

ул.Максимова, д.7а

14

МАДОУ "Детский сад № 152

А

ДС

ул.Побежимова, д.40

15

МБОУ "Детский сад № 172"

А

ДС

ул.Челюскина, д.1

16

МАДОУ"Детский сад №268", 1 здание

А

ДС

ул.Челюскина, д.1а

17

МАДОУ"Детский сад №296 комбинированного вида"

А

ДС

ул.Центрально-Мариупольская, д.92

18

МАДОУ "Детский сад №299"

А

ДС

ул.Лукина, д.48а

19

МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №300", 1 здание

А

ДС

ул.Белинского, д.15А

20

МАДОУ"Детский сад №308 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

А

ДС

ул.Молодежная, д.6а

21

МАДОУ "Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 1 здание

А

ДС

ул.Литвинова, д.51

22

МАДОУ"Детский сад №268", 2 здание

А

ДС

ул.Теплично-комбинатская, д.8а

23

МАДОУ "Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

А

ДС

ул.Дубинина, д.2

24

МАДОУ "Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" (2-здание)

А

ДС

ул.Молодежная, д.10Б

25

МАДОУ "Детский сад №353 комбинированного вида"

А

ДС

ул.Дементьева, д.1а

26

МАДОУ "Детский сад №365 общеразвивающего вида"

А

ДС

ул.Карагандинская, д.4А

27

МАДОУ "Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 2 здание

А

ДС

ул.Литвинова, д.57

28

МАДОУ"Детский сад №368 комбинированного вида"

А

ДС

ул.Академика Павлова, д.11А

29

МАДОУ"Детский сад №375 общеразвивающего вида с татарским языком воспитания и обучения"

А

ДС

ул.Ленинградская, д.53А

30

МАДОУ "Детский сад № 392 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

А

ДС

ул.Лядова, д.9А

31

МАДОУ "Детский сад №400 комбинированного вида"

А

ДС

ул.Софьи Перовской, д.150а

32

МАДОУ"Детский сад №404 комбинированного вида "

А

ДС

ул.Симонова, д.37А

33

МАДОУ"Детский сад №407 комбинированного вида", 1-е здание

А

ДС

ул.Ленинградская, д.60а

34

МАДОУ "Детский сад №30 "

К

ДС

ул.Мало-Московская, д.17

35

МАДОУ "Детский сад № 147", 2-е здание

К

ДС

ул.Аксакова, д.25а

36

МАДОУ "Детский сад № 69", 1-е здание

К

ДС

ул.Степана Халтурина, д.5а

37

МБДОУ"Детский сад № 80"

К

ДС

ул.Чкалова, д.6а

38

МБДОУ"Детский сад № 81"

К

ДС

ул.2-я Юго-Западная, д.25

39

МБДОУ"Детский сад № 82"

К

ДС

ул.Алтынова, д.2А

40

МБДОУ"Детский сад № 83"

К

ДС

ул.Ползунова, д.6

41

МАДОУ "Детский сад № 91"

К

ДС

ул.Жуковка, д.2 к.1

42

Детский сад № 96

К

ДС

ул.Привокзальная, д.44

43

МАДОУ "Детский сад № 125"

К

ДС

ул.Революционная, д.47А

44

МБДОУ"Детский сад № 128"

К

ДС

ул.Г.Баширова (Волжская гавань), д.7

45

МАДОУ "Детский сад № 147", 1-е здание

К

ДС

ул.Осиновская, д.35

46

МБДОУ "Детский сад № 178", 3-е здание

К

ДС

ул.40 лет Октября, д.22

47

МАДОУ "Детский сад № 252", 1-е здание

К

ДС

ул.Пархоменко, д.20

48

МАДОУ "Детский сад № 281"

К

ДС

ул.Серпуховская, д.24

49

МАДОУ "Детский сад № 288"

К

ДС

ул.Болотникова, д.7А

50

МАДОУ "Детский сад № 313"

К

ДС

ул.Лушникова, д.11а

51

МАДОУ "Детский сад № 334"

К

ДС

ул.Болотникова, д.17

52

МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 351"

К

ДС

ул.Пархоменко, д.2

53

МАДОУ "Детский сад №356"

К

ДС

ул.Энгельса, д.59А

54

МАДОУ "ЦРР-Детский сад №378" Кировского района

К

ДС

ул.Поселковая, д.29А

55

Детский сад № 417

К

ДС

ул.Лейтенанта Красикова, д.9

56

Детский сад № 243

К

ДС

ул. Ильича, д.1а

57

Детский сад № 321

К

ДС

 ул. Чкалова, д.11а

58

Детский сад № 350

К

ДС

ул. Батыршина, д.24

59

Детский сад № 53

К

ДС

ул. Туристическая, д1

60

Детский сад №56

К

ДС

пос.Аракчино, ул. Военный городок 32А

61

Детский сад №92

К

ДС

ул. Железнодорожников, д.1

62

МАДОУ "Детский сад № 2"

К

ДС

ул.Гладилова, д.29

63

МАДОУ "Детский сад № 62"

К

ДС

 ул.Железнодорожников, д.29

64

МАДОУ "Детский сад № 75"

К

ДС

ул.Горьковское шоссе, д.22

65

МАДОУ "Детский сад № 95"

К

ДС

ул.Бирюзовая, д.22

66

МАДОУ "ЦРР-дет.сад №88" Киров.р-на

К

ДС

ул.Яна Юдина, д.1

67

МАДОУ"Детский сад №317"

К

ДС

ул.Беломорская, д.79б

68

дошк.гр. при Гимназии №2

М

ДС

ул.Ш.Усманова, д.11

69

МБДОУ"Детский сад №84"

М

ДС

ул.Тверская, д.6

70

МАДОУ "Детский сад № 97"

М

ДС

ул.Кулахметова, д.20а

71

МАДОУ"Детский сад №105"

М

ДС

ул.Бакалейная, д.10

72

МАДОУ "Детский сад №107" Московского р-на, 1-е здание

М

ДС

ул.Блюхера, д.9а

73

МАДОУ"Детский сад №174"

М

ДС

ул.Восстания, д.64

74

МАДОУ"Детский сад №184"

М

ДС

ул.Воровского, д.19А

75

МАДОУ"Детский сад №200"

М

ДС

ул.Академика Королева, д.20А

76

МАДОУ"Детский сад №207"

М

ДС

ул.пр. Ибрагимова, д.71А

77

МАДОУ"Детский сад №217"

М

ДС

ул.Ленская, д.3а

78

МБДОУ "Детский сад №221"

М

ДС

ул.Х.Ямашева, д.18а

79

МАДОУ"Детский сад №234"

М

ДС

ул.Химиков, д.31

80

МАДОУ"Детский сад №262"

М

ДС

ул.Декабристов, д.154А

81

МАДОУ"Детский сад №282"

М

ДС

ул.Соловецких Юнг, д.21

82

МБДОУ "Детский сад №286"

М

ДС

ул.Восстания, д.32А

83

МАДОУ"Детский сад №294"

М

ДС

ул.Восход, д.13 А

84

МАДОУ"Детский сад №314"

М

ДС

ул.Ш.Усманова, д.27 А

85

МАДОУ"Детский сад №326"

М

ДС

ул.Химиков, д.57

86

МАДОУ"Детский сад №339"

М

ДС

ул.Химиков, д.47

87

МАДОУ"Детский сад №340"

М

ДС

ул.Тверская, д.4 А

88

МАДОУ"Детский сад №345"

М

ДС

ул.Бондаренко, д.7 А

89

МАДОУ"Детский сад №372"

М

ДС

ул.Г.Баруди, д.15

90

МАДОУ"Детский сад №376", 1-е здание

М

ДС

ул.Декабристов, д.85 А

91

МАДОУ"Детский сад №381"

М

ДС

ул.Сосновая, д.11

92

МАДОУ "ЦРР-д/с N387" Москов.р-на, 2-е здание

М

ДС

ул.Батыршина, д.21 А

93

МАДОУ "ЦРР-д/с N387" Москов.р-на, 1-е здание

М

ДС

ул.Г.Баруди, д.17

94

МАДОУ"Детский сад №395"

М

ДС

ул.Серова, д.2 А

95

МАДОУ"Детский сад №403"

М

ДС

ул.Беломорская, д.246 А

96

МБДОУ "Детский сад №15", 1-е здание

В

ДС

ул.Б.Красная, д.60\35

97

МБДОУ "Детский сад №24"

В

ДС

ул.Спартаковская, д.53

98

МАДОУ" Детский сад №34"

В

ДС

ул.Волкова, д.72

99

МБДОУ "Детский сад №37"

В

ДС

ул.Ульянова-Ленина, д.50

100

МБДОУ "Детский сад №15", 2-е здание

В

ДС

ул.Толстого, д.16

101

МАДОУ" Детский сад №49

В

ДС

ул.Бехтерева, д.4а

102

МБДОУ "Детский сад №63"

В

ДС

ул.М.Гафури, д.2а

103

МБДОУ "Детский сад № 289", 2-е здание

В

ДС

ул.Сары Садыковой, д.45

104

МБДОУ "Детский сад №77"

В

ДС

ул.Хади Такташа, д.77А

105

МБДОУ "Детский сад №89"

В

ДС

ул.Хади Такташ, д.89а

106

МДОУ "Детский сад №102"

В

ДС

ул.Дачная, д.1

107

МАДОУ " Детский сад №136"

В

ДС

ул.Волкова, д.69

108

МБДОУ "Детский сад №142"

В

ДС

ул.Коротченко, д.6

109

МАДОУ "Детский сад № 283", 2-е здание

В

ДС

ул.Хади Атласи, д.28

110

МАДОУ " Детский сад №188"

В

ДС

ул.Московская, д.28а

111

МАДОУ "Детский сад №190"

В

ДС

ул.Портовая, д.13

112

МАДОУ" Детский сад №209"

В

ДС

ул.Мазита Гафури, д.4А

113

МБДОУ "Детский сад №212", 1-е здание

В

ДС

ул.Айвазовского, д.19

114

МБДОУ "Детский сад №212", 2-е здание

В

ДС

ул.Айвазовского, д.24

115

МАДОУ "Детский сад №214"

В

ДС

ул.Тинчурина, д.15Ак1

116

МАДОУ "Детский сад №255"

В

ДС

ул.Шмидта, д.48А

117

МАДОУ "Детский сад №260"

В

ДС

ул.Татарстан, д.49а, к.1

118

МАДОУ "Детский сад № 263"

В

ДС

ул.Лево-Булачная, д.38А

119

МАДОУ "Детский сад №273"

В

ДС

ул.Сары Садыковой, д.3

120

МАДОУ "Детский сад №273"

В

ДС

ул.Нариманова, д.70

121

МАДОУ "Детский сад № 283", 1 здание

В

ДС

ул.Привольная 1-я, д.20А

122

МБДОУ "Детский сад № 289", 1 здание

В

ДС

ул.Сары Садыковой, д.35

123

МАДОУ "Детский сад № 312"

В

ДС

ул.Лейтенанта Шмидта, д.36

124

МАДОУ "Детский сад №322"

В

ДС

ул.Нурсултана Назарбаева, д.58

125

"Детский сад №4 комбинированного вида "

П

ДС

ул.Баки Урманче, д.11а

126

"Детский сад №5 комбинированного вида", 1-е здание

П

ДС

ул.Мидхата Булатова, д.7

127

"Детский сад №5 комбинированного вида", 2-е здание

П

ДС

ул.Баки Урманче, д.9А

128

"Детский сад №13 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

проспект Победы, д.37

129

"Детский сад №17 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Авангардная, д.159Б

130

"Детский сад №23 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Авангардная, д.90а

131

"Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

проспект Победы, д.64

132

"Детский сад № 31 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Академика Парина, д.20а

133

"Детский сад №32 комбинированного вида"

П

ДС

проспект Победы, д.58 а

134

"Детский сад №35 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Авангардная, д.159а

135

"Детский сад №42 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Рихарда Зорге, д.91

136

"Детский сад №43 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Рихарда Зорге, д.76а

137

"Детский сад №47 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Ферма 2, д.82а

138

"Детский сад № 55 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Карбышева, д.31а

139

Детский сад №71 комбинированного вида

П

ДС

ул.Сафиуллина, д.17а

140

"Детский сад №73 комбинированного вида "

П

ДС

ул.Ахунова, д.10в

141

"Детский сад №79 комбинированного вида", 2-е    здание

П

ДС

ул.Садовая, д.10а

142

"Детский сад №79 комбинированного вида", 1-е    здание

П

ДС

ул.Чернопрудная, д.12А

143

"Детский сад №90 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Комиссара Габишева, д.10а

144

"Детский сад №94 комбинированного вида "

П

ДС

проспект Победы, д.19б

145

"Центр развития ребенка - Детский сад № 106"

П

ДС

ул.Юлиуса Фучика, д.70

146

МБДОУ "Детский сад № 116 комбинированного вида" Приволжского района г.Казани

П

ДС

ул.Татниисхоз, д.

147

"Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

П

ДС

ул.Дубравная, д.35а

148

"Детский сад №131 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Дубравная, д.51Б

149

"Детский сад №137 комбинированного вида "

П

ДС

ул.Ферма 2, д.98а к1

150

детский сад №139

П

ДС

ул.Ново-Давликеевская, д.18а

151

"Детский сад №144 комбинированного вида "

П

ДС

ул.Андря Адо, д.13

152

"Детский сад №156 комбинированного вида", 2-е здание

П

ДС

ул.Роторная, д.27а

153

"Детский сад №156 комбинированного вида", 1-е здание

П

ДС

ул.Шаляпина, д.49

154

"Детский сад №157 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Кул Гали, д.1А

155

"Детский сад №160 комбинированного вида", 2-е здание

П

ДС

ул.Спартаковская, д.121

156

"Детский сад №160 комбинированного вида", 1-е здание

П

ДС

ул.Качалова, д.95

157

"Детский сад №161 комбинированного вида", 1-е    здание

П

ДС

ул.Агрономическая, д.128

158

"Детский сад №161 комбинированного вида", 2-е    здание

П

ДС

ул.Павлюхина, д.99В

159

"Детский сад №163 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Академика Завойского, д.10

160

"Детский сад №194 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Гарифьянова, д.30

161

"Детский сад №242 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Комиссара Габишева, д.1А

162

"Детский сад № 247 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 1-е здание

П

ДС

ул.Сыртлановой, д.16а

163

"Детский сад № 247 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 2-е здание

П

ДС

ул.Мавлютова, д.16а

164

"Детский сад №274 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Хади Такташ, д.98

165

"Детский сад №307 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Ботаническая, д.21

166

"Детский сад №320 комбинированного вида", 1-е здание

П

ДС

ул.Елабужская, д.1

167

"Детский сад №320 комбинированного вида", 2-е здание

П

ДС

ул.Авангардная, д.68

168

"Детский сад №342 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Братьев Касимовых, д.26а

169

"Детский сад №357 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Сафиуллина, д.54

170

"Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Габишева, д.15 к.1

171

"Детский сад №362 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Кул Гали, д.7а, к.1

172

"Детский сад №363 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Модельная, д.6а

173

"Детский сад №369 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Хусаина Мавлютова, д.13

174

"Детский сад № 373 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Рихарда Зорге, д.81а

175

"Детский сад №374 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Ботаническая, д.15А

176

"Детский сад №379 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

П

ДС

ул.Юлиуса Фучика, д.46а

177

"Детский сад №382 комбинированного вида"

П

ДС

ул.Братьев Касимовых, д.70а

178

"Центр развития ребенка - Детский сад № 383"

П

ДС

ул.Сыртлановой, д.21а

179

"Центр развития ребенка - Детский сад № 385 "

П

ДС

ул.Комиссара Габишева, д.41

180

"Центр развития ребенка - Детский сад № 396"

П

ДС

ул.Дубравная, д.15

181

МДОУ "Детский сад N3"

С

ДС

ул.Ноксинский спуск,, д.9

182

МДОУ "Детский сад N6"

С

ДС

ул.Ломжинская, д.10

183

МДОУ "Детский сад N7"

С

ДС

ул.Айтматова, д.15

184

МДОУ "Детский сад N8"

С

ДС

ул.Чэчэк, д.32

185

МАДОУ"Детский сад №11"

С

ДС

ул.Мира, д.22а

186

МАДОУ "Детский сад №171 с татарским языком воспитания и обучения", 2- здание

С

ДС

ул.Тополевая, д.9а

187

МДОУ "Детский сад N 39"

С

ДС

ул.Ак. Глушко, д.13а

188

МДОУ "Детский сад N 40"

С

ДС

ул.Туганлык, д.8а

189

МАДОУ "Детский сад №46 общеразвивающего вида"

С

ДС

ул.Курчатова, д.5а

190

МДОУ "Детский сад N 48"

С

ДС

ул.Ак. Глушко, д.11а

191

МДОУ "Детский сад N50"

С

ДС

пр-кт Победы, д.212б

192

МДОУ "Детский сад N54"

С

ДС

ул.Минская, д.55а

193

МАДОУ "Детский сад №59"

С

ДС

ул.Парковая, д.25а

194

МДОУ "Детский сад N60"

С

ДС

ул.Академика Сахарова, д.12а

195

МДОУ "Детский сад N64"

С

ДС

ул.Бигичева, д.7А

196

МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Мира, д.50

197

МАДОУ "Детский сад №67"

С

ДС

ул.Ак.Глушко, д.22Д

198

МАДОУ "Детский сад №67"

С

ДС

ул.Глушко, д.16В

199

МДОУ "Детский сад N68"

С

ДС

проспект Победы, д.180а

200

МАДОУ "Детский сад №100 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида"

С

ДС

ул.Кирпичная, д.2а

201

МДОУ "Детский сад N103"

С

ДС

ул.Файзи, д.5

202

МАДОУ "Детский сад №104", 2-е здание

С

ДС

ул.Дружбы, д.3

203

МАДОУ "Детский сад №109"

С

ДС

ул.Академика Глушко, д.25

204

МДОУ "Детский сад N112"

С

ДС

ул.Минская, д.43

205

МДОУ "Детский сад N113"

С

ДС

ул.Академика Глушко, д.20б

206

МДОУ "Детский сад N114"

С

ДС

ул.Большая Красная, д.122г

207

МДОУ "Детский сад N119"

С

ДС

ул.Тыныч, д.2

208

МДОУ "Детский сад N120"

С

ДС

ул.Крутая, д.26а

209

Детский сад при МАОУ "Лицей -инженерный центр", 1-е здание

С

ДС

ул.А.Кутуя, д86

210

МДОУ "Детский сад N124"

С

ДС

ул.Нардуган, д.47

211

МАДОУ "Детский сад № 127"

С

ДС

ул.Закиева, д.7а

212

МДОУ "Детский сад N 143"

С

ДС

пр.А.Камалеева, д.12а

213

МДОУ "Детский сад N146"

С

ДС

ул.Динмухаметова, д.4Б

214

МДОУ "Детский сад N 148 "Василек"

С

ДС

ж.м.Константиновка, ул. Интернациональная, д.11

215

МАДОУ"Детский сад №305", 3-е здание

С

ДС

ул.Гвардейская, д.32а

216

МАДОУ "Детский сад №153 комбинированного вида"

С

ДС

пос.Нагорный, ул. Высокогорская, д.9а

217

МДОУ "Детский сад N154"

С

ДС

ул.Школьная, д.д.4б

218

МДОУ "Детский сад N 155 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Новаторов, д.1а

219

МДОУ "Детский сад N 162"

С

ДС

пр.А.Камалеева, д.18

220

МАДОУ "Детский сад №166 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани

С

ДС

ул.Парковая, д.29а

221

МАДОУ "Детский сад №167 с татарским языком воспитания и обучения"

С

ДС

ул.Зур Урам, д.2а

222

МДОУ "Детский сад N168"

С

ДС

пр-кт Альберта Камалеева, д.24

223

МАДОУ "Детский сад №171 с татарским языком воспитания и обучения", 1-е здание

С

ДС

ул.Советская, д.29

224

МДОУ "Детский сад N175"

С

ДС

ул.Альберта Камалеева, д. 32а

225

МДОУ "Детский сад N177"

С

ДС

ул.Натана Рахлина, д.11

226

МАДОУ "Детский сад №180 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Закиева, д.45

227

МАДОУ "Детский сад № 181"

С

ДС

ул.Файзи, д.13

228

МАДОУ "Детский сад №185 комбинированного вида", 2-е здание

С

ДС

ул.Бигичева, д.8

229

МАДОУ "Детский сад №185 комбинированного вида", 1-е здание

С

ДС

ул.Академика Глушко, д.29

230

МДОУ "Детский сад N186"

С

ДС

ул. Локаторная,, д.д. 26д

231

детский сад №199

С

ДС

ул.Академика Губкина, д.14

232

МАДОУ "Детский сад №104", 1-е здание

С

ДС

ул.8 Марта, д.7а

233

детский сад №206

С

ДС

ул.Александра Попова, д.13а

234

МАДОУ "Детский сад №206, 2-е здание

С

ДС

ул.Ак.Кирпичникова, д.3а

235

МАДОУ "Детский сад №211"

С

ДС

ул.Тополевая, д.1А

236

МАДОУ "Детский сад №213 комбинированного вида", 1-е здание

С

ДС

ул.Сибирский тракт, д.26а

237

МАДОУ "Детский сад №224 комбинированного вида", 1-е здание

С

ДС

ул.Даурская, д.15

238

МАДОУ "Детский сад №224 комбинированного вида", 2-е здание

С

ДС

ул.Даурская, д.48Б

239

МАДОУ "Детский сад №230"

С

ДС

ул.Халезова, д.20а

240

МАДОУ "Детский сад №233"

С

ДС

ул.Главная, д.58а

241

МАДОУ "Детский сад №235 общеразвивающего вида"

С

ДС

ул.Ак. Губкина, д.2а

242

МАДОУ "Детский сад №213 комбинированного вида", 2 здание

С

ДС

ул.Академика Арбузова, д.4а

243

МДОУ "Детский сад N 253"

С

ДС

ул.Николая Ершова, д.78а

244

МАДОУ "Детский сад №259"

С

ДС

ул.Гвардейская, д.46/3

245

МАДОУ "Детский сад №261 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"

С

ДС

ул.Академика Сахаров, д.31а

246

МАДОУ "Детский сад №272 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Академика Сахарова, д.11

247

МАДОУ "Детский сад №276 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Родины, д.31 к1

248

МДОУ "Детский сад N 280"

С

ДС

ул.Даурская -2я, д.19

249

МАДОУ "Детский сад №284"

С

ДС

ул.Мира, д.33а

250

МАДОУ "Детский сад №290 с обучением и воспитанием на татарском языке"

С

ДС

ул.Новаторов, д.4А к1

251

МАДОУ "Детский сад №293, 1-е здание

С

ДС

ул.А.Кутуя, д.2а/1

252

МАДОУ "Детский сад №293, 2-е здание

С

ДС

ул.Авиахима, д.5

253

МАДОУ "Детский сад №298"

С

ДС

ул.Мира, д.31а

254

МАДОУ"Детский сад №305", 1 здание

С

ДС

ул.Гвардейская, д.30

255

МАДОУ"Детский сад №305", 2 здание

С

ДС

ул.Гвардейская, д.30а

256

МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Карбышева, д.44

257

МДОУ "Детский сад N 324 "

С

ДС

ул.Губкина, д.13А

258

МАДОУ"Детский сад №327 общеразвивающего вида"

С

ДС

ул.Олонецкая (Царицыно), д.75

259

МАДОУ"Детский сад №328 общеразвивающего вида"

С

ДС

ул.Латышских Стрелков, д.4А к1

260

МАДОУ"Детский сад №330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани, 2-е здание

С

ДС

ул.Карбышева, д.15а

261

МАДОУ"Детский сад №330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани, 1-е здание

С

ДС

ул.Зорге , д.1 Б

262

МАДОУ "Детский сад №332 комбинированного вида", 1-е здание

С

ДС

ул.Курчатова, д.10а

263

МАДОУ "Детский сад №333 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке"

С

ДС

ул.Комарова, д.22

264

МАДОУ "Детский сад №336 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Зур Урам, д.4

265

МАДОУ "Детский сад №352"

С

ДС

ул.Галеева, д.11а

266

МАДОУ "Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" района г.Казани, 1-е здание

С

ДС

ул.Отрадная, д.24А

267

МАДОУ "Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" района г.Казани, 1-е здание

С

ДС

ул.Отрадная, д.34

268

МАДОУ "Детский сад №390 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Мира, д.51а

269

МАДОУ "Детский сад №394 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Минская, д.14

270

МАДОУ "Детский сад №398 комбинированного вида", 2-е здание

С

ДС

ул.Чишмяле, д.19

271

МАДОУ "Детский сад №398 комбинированного вида", 1-е здание

С

ДС

ул.Чишмяле, д.3

272

МАДОУ "Детский сад №399 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Ломжинская, д.9

273

МАДОУ "Детский сад №402 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Фучика, д.139

274

МАДОУ "Детский сад №408 комбинированного вида"

С

ДС

ул.Закиева, д.33

275

МАДОУ "Детский сад №415 с татарским языком воспитания и обучения"

С

ДС

ул.Каштановая, д.6

276

МДОУ "Детский сад N 76 компенсирующего вида "

С

ДС

ул.Халезова,д.30

277

МБДОУ "Детский сад №12"

Н/С

ДС

ул.Абсалямова, д.9

278

МАДОУ "ЦРР Детский сад № 16"

Н/С

ДС

ул.Лаврентьева, д.28А

279

МБДОУ "Детский сад №18"

Н/С

ДС

ул.Гаврилова, д.54Б

280

МАДОУ "Детский сад №19"

Н/С

ДС

ул.Адоратского, д.10А

281

МБДОУ "Детский сад №28"

Н/С

ДС

ул.Бондаренко, д.24А

282

МАДОУ "Детский сад №391", 2 здание

Н/С

ДС

ул.Адоратского, д.13А

283

МАДОУ "Детский сад №61"

Н/С

ДС

ул.Лаврентьева, д.22А

284

МАДОУ "Детский сад №70"

Н/С

ДС

ул.Адоратского, д.44А

285

МБДОУ "Детский сад №85"

Н/С

ДС

ул.Четаева, д.13а

286

МАДОУ "Детский сад №86"

Н/С

ДС

ул.Маршала Чуйкова, д.69А

287

МБДОУ "Детский сад №87"

Н/С

ДС

ул.Четаева, д.7а

288

МАДОУ "Детский сад №93"

Н/С

ДС

ул.Голубятникова, д.23а

289

МБДОУ "Детский сад №99 ", 1-е здание

Н/С

ДС

ул.Четаева, д.60а

290

МБДОУ "Детский сад №99 ", 2-е здание

Н/С

ДС

ул.Меридианная, д.18

291

МБДОУ "Детский сад №110"

Н/С

ДС

ул.Чистопольская, д.79А

292

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №117"

Н/С

ДС

ул.Чистопольская, д.86а

293

МАДОУ "Детский сад №122 "

К

ДС

ул.Октябрьская, д.10А

294

МАДОУ "Детский сад №129"

Н/С

ДС

ул.Адоратского, д.35А

295

МАДОУ "Детский сад №145"

Н/С

ДС

ул.Мусина, д.50А

296

МБДОУ "Детский сад №151"

Н/С

ДС

ул.Бондаренко, д.10А

297

МАДОУ "Детский сад №165"

Н/С

ДС

ул.Коллективная, д.25А

298

МАДОУ "Детский сад №170"

Н/С

ДС

ул.Амирхана, д.10Ак3

299

МБДОУ "Детский сад №192 комбинированного вида"

Н/С

ДС

ул.Нигматуллина, д.3а

300

МАДОУ "Детский сад №203", 1 здание

Н/С

ДС

ул.Коллективная, д.31а

301

МБДОУ "Детский сад №208"

Н/С

ДС

ул.Абсалямова, д.18А

302

МАДОУ "Детский сад №248"

Н/С

ДС

ул.Амирхана, д.35А

303

МАДОУ "Детский сад № 250", 1-е здание

Н/С

ДС

ул.Октябрьская, д.17А

304

МАДОУ "Детский сад № 250", 2-е здание

Н/С

ДС

ул.Гагарина, д.18

305

МБДОУ Детский сад №254

Н/С

ДС

ул.Короленко, д.85а

306

МАДОУ "Детский сад №275"

Н/С

ДС

ул.Ибрагимова, д.7А

307

МАДОУ "Детский сад №292"

Н/С

ДС

ул.Гагарина, д.65а

308

МАДОУ "Детский сад №297"

Н/С

ДС

ул.Проспект Ямашева, д.80

309

МАДОУ "Детский сад №302"

Н/С

ДС

ул.Ярослава Гашека, д.9а

310

МАДОУ "Детский сад №306"

Н/С

ДС

ул.Короленко, д.33Б

311

МАДОУ "Детский сад №203", 2 здание

Н/С

ДС

ул.Коллективная, д.33А

312

МАДОУ "Детский сад №315"

Н/С

ДС

ул.Октябрьская, д.3Б

313

МАДОУ "Детский сад №337"

Н/С

ДС

ул.Голубятникова, д.21а, к.1

314

МБДОУ Детский сад №338

Н/С

ДС

ул.Мусина, д.53а, к.1

315

МАДОУ "Детский сад №346"

Н/С

ДС

ул.Ибрагимова, д.57а

316

МАДОУ "Детский сад №370"

Н/С

ДС

ул.Амирхана, д.37а

317

МАДОУ Детский сад №371

Н/С

ДС

ул.Ямашева, д.48а

318

МАДОУ "Детский сад №380"

Н/С

ДС

пр-кт. Ямашева, д.74а

319

МАДОУ "Детский сад №384"

Н/С

ДС

ул.Мусина, д.74а

320

МАДОУ "Детский сад №391", 1-е здание

Н/С

ДС

ул.Адоратского, д.37а

321

МАДОУ "Детский сад №393"

Н/С

ДС

ул.Адоратского, д.28а

322

МАДОУ "Детский сад №397" Ново-Савиновского района, 1-е здание

Н/С

ДС

ул.Гаврилова, д.42а

323

МАДОУ "Детский сад №397" Ново-Савиновского района, 2-е здание

Н/С

ДС

ул.Гаврилова, д.54

324

МАДОУ "Детский сад №401"

Н/С

ДС

ул.Фатыха Амирхана, д.39

325

МАДОУ "Детский сад №405"

Н/С

ДС

ул.Четаева, д.3А

326

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №411"

Н/С

ДС

пр-кт. Ямашева, д.65а

327

МАДОУ "Детский сад №414" Ново-Савиновского района, 2-е здание

Н/С

ДС

ул.Чатаева, д.

328

МАДОУ "Детский сад №414" Ново-Савиновского района, 1-е здание

Н/С

ДС

ул.Фатыха Амирхана, д.7

329

МБДОУ "Детский сад №118"

М

ДС

ул.Тунакова, д.54а

330

Детский сад №134

К

ДС

ул.А.Арсланова, д.8а

331

Детский сад №133

К

ДС

ул. В.Сажинова, д.5а

332

МАДОУ "Детский сад №332 комбинированного вида", 2-е здание

С

ДС

ул.Курчатова , д.14а

333

МБОУ "Детский сад № 20"

А

ДС

ул.Симонова, д.3

334

МАДОУ"Детский сад №407 комбинированного вида", 2-е здание

А

ДС

ул.Ленинградская, д.43а

335

МАДОУ"Детский сад №376", 2-е здание

М

ДС

ул.Чистопольская, д.3а

336

МАДОУ"Детский сад №291"

М

ДС

ул.Химиков,, д.13А

337

МАДОУ"Детский сад №295"

М

ДС

ул.Фурманова, д.50А

338

МАДОУ "Детский сад №107" Московского р-на, 2-е здание

М

ДС

ул.Соловецких Юнг, д.29

339

МБДОУ "Детский сад №126 ", 2-е здание

М

ДС

ул.Тунакова, д.53А

340

МАДОУ "Детский сад № 226"

К

ДС

ул.Большая, д.26

341

МАДОУ"Детский сад №240"

М

ДС

ул.Волгоградская, д.11А

342

МАДОУ"Детский сад №279"

М

ДС

ул.Окольная, д.17В

343

МБДОУ "Детский сад №189 "

В

ДС

РТ, 420012, ул. Ульянова Ленина, 27

344

МАДОУ "Детский сад № 252", 2-е здание

К

ДС

420004,  Горьковское шоссе, д.23а

345

МАДОУ "Детский сад № 228"

К

ДС

420079,  ул.Минусинская, д.1а

346

МАДОУ "Детский сад № 69", 1-е здание

К

ДС

ул.Димитрова, д.8

347

МБДОУ "Детский сад №126", 1-е здание

М

ДС

420039, ул. Восстания, д. 44а

348

МБДОУ "Детский сад №149"

М

ДС

420006, ул. Ютазинская, д.8а

349

МБДОУ"Детский сад №164"

М

ДС

420034, ул. Тверская, д.5а

350

МБДОУ"Детский сад №58"

М

ДС

420039, ул.Академика Королева, д.20б

351

МАДОУ"Детский сад № 222"

М

ДС

420095, ул.Шамиля Усманова, д.37а

352

МАДОУ"Детский сад №231"

М

ДС

420095, ул.Восстания, д.63а

353

МАДОУ"Детский сад №311"

М

ДС

420095, ул. Восход, д.5б

354

МАДОУ"Детский сад №355"

М

ДС

420066,  пр.Ибрагимова, д.65а

355

МАДОУ "Детский сад №388"

Н/С

ДС

420136, Маршала Чуйкова ул. 33а

356

"Детский сад №140 комбинированного вида "

П

ДС

420141, ул.Салиха Батыева, д.11а

357

"Центр развития ребенка - Детский сад № 25"

П

ДС

420138,  ул.Ю.Фучика, 57

358

"Школа №35 Дошкольное отделение

П

СОШ

420064,  ул.Мидхата Булатова, д.3

359

МОУ «Гимназия №140», 1-е здание (дошкольное отделение)

С

СОШ

ул.Халезова, д.24

360

МАУД "Прогимназия №29", 1-е здание

С

СОШ

ул.Красной Позиции, д.11а

При установке системы подрядчик должен придерживаться нескольких принципов, в том числе:

  • исключение возможного несанкционированного доступа в детсад через точки доступа;
  • ручное открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала «Тревога». То есть система должна быть сопряжена с автоматической пожарной сигнализацией для режима экстренной эвакуации;
  • соответствие мест установки СКУД и кабельных линий Правилам благоустройства Казани;
  • антивандальная устойчивость и всепогодное исполнение наружных элементов СКУД.

СКУД включает в себя утилиты для настройки и конфигурирования оборудования и само оборудование — считыватели бесконтактных карт стандарта EM-Marine, замки, кнопку выхода, вызывную аудиопанель на одной из точек доступа, расположенных на калитке по периметру ограждения, и аудиотрубку для связи с ней. На каждом объекте должно быть не менее 1 600 пропусков.

    Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий». Исполнитель обязан завершить установку и монтаж оборудования не позднее чем через 25 календарных дней с момента заключения контракта. Он будет действовать до конца 2022 года, во время этого подрядчик должен будет вести журнал учета посещений, проводить инструктаж работников. А еще — проводить профилактический контроль, аварийно-техническое обслуживание, профилактическое восстановление, испытания и проверку срабатывания СКУД.

    По оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей. Фото mon.tatarstan.ru

    Татарстан попросил 5,4 млрд рублей на охрану школ и детсадов

    После трагедии на усиление безопасности потратили 36,8 миллиона рублей, в том числе 7,7 миллиона на монтаж тревожных кнопок и 20 миллионов — на системы речевого оповещения в школах и детсадах Казани.

    Это явно не предел — в августе Татарстан запросил 5,4 млрд рублей на снабжение 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами. По стандартам безопасности, которые закреплены в федеральном законодательстве, здание школы и прилегающие территории должны быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией.

    Основной центр контроля должен располагаться в отдельной комнате с пультом охраны на первом этаже здания. Здесь аккумулируются данные, получаемые с систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию. Плюс к этому основные входы по периметру здания должны быть оснащены системой управления и контроля доступа, а непосредственно на входе в здание школы ставятся металлоискатели.

    В целом, по оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей.

    Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ предъявили экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. Фото: Ирина Плотникова

    Галявиева могла остановить пропускная система

    Неисправность охранной системы в гимназии №175, как считает следствие, была одной из причин стрельбы. По версии следствия, оборудованный на входе магнитный замок был неисправен и не создал помех для Галявиева. Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, предъявили экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. С июля он находится под домашним арестом и пробудет там до 11 апреля.

    У его защиты другая версия — виновен не замок, а пластиковая дверь, которая не защищает от проникновения. В техзадании контракта прописано, что СКУД должна исключать возможность несанкционированного доступа на объект через точки доступа и обладать антивандальной устойчивостью, но в договоре не было уточнений по поводу уровня сопротивления вандализму (в техзадании относительно установления СКУД в детсадах этого также нет, — прим. ред.).

    — Обслуживаемый электромагнитный замок на входной группе гимназии №175 был установлен на пластиковой двери со стеклопакетом. Поэтому о какой степени антивандальной устойчивости СКУД можно говорить, если вооруженный преступник с легкостью может проникнуть через подобную дверь с любым замком. Если рассматривать максимальный уровень защищенности устанавливаемых СКУД на двери в образовательных учреждениях, в частности в гимназии №175, то необходимо ставить такие же двери, как в той камере ИВС, где Сергей Иванов провел сутки, дожидаясь суда об избрании меры пресечения по уголовному делу, которое возбудили в отношении него, — говорится в ответе компании «Ваша безопасность».

    Галявиев заявил, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить. Фото: Максим Платонов

    Показания против Иванова дал и Галявиев — он заявил, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить.

    — В данную гимназию 11 мая 2021 года Галявиев пошел исключительно по причине того, что ранее учился в ней и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Он это перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев бы в гимназию не пошел. Это следует из протокола его допроса, — сообщила суду представитель следственной группы.

    Дарья Пинегина
    ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 10

    комментарии

    • Анонимно 20 дек
      Ума у придумавших, как у воробышка. Все бы им бюджет освоить.

      Что мешает встретить любого ребенка на выходе из школы после уроков вечером, отобрать под угрозой карту и войти с ней в школу? На это надо несколько минут, тревогу поднять не успеет никто.
      Или даже не входить, встреть всех на выходе?
      Ответить
      Анонимно 20 дек
      Хоть что-то делают
      Ответить
      Анонимно 20 дек
      бюджет пилят. всё
      Ответить
      Анонимно 01:15
      Вот именно - пилят бюджет. Кому горе, а кому полные карманы злата. И всё подгоняют под заботу о детях и народа. А как же периметр территории детского учреждения защитить. Видеокамерами?! Тогда и на все окна поставьте решётки. Такие, как Галяев зная, что в дверь не войти полезут в окно. Дальше, чем рассовать деньги по карманам родственников и приближенных коммерсантов, у чинуш ума не хватает.
      Ответить
      Анонимно 20 дек
      если такие личности будут стоять у входа об этом быстро узнают, примут меры.
      Ответить
      Анонимно 20 дек
      Личности стоять и ждать не будут. Они могут неожиданно прийти.
      Ответить
    • Анонимно 20 дек
      Так. Во многих детсадах уже электронные ключи. Два раза одно и то же будут устанавливать?
      Ответить
    • Анонимно 20 дек
      Надеюсь это все будет с пользой, а не просто распил
      Ответить
    • Анонимно 20 дек
      детсады кинули
      Ответить
    • Анонимно 08:49
      в 396 садике точно такая система была уже. и на воротах, и в здании с двух крылец. Похоже опять распил, дела только на бумаге..
      Ответить
    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем