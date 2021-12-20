В детсадах Казани установят систему контроля и управления доступом за 25 миллионов

Отказоустойчивая система появится в 360 детсадах

В Казани после трагедии 11 мая, когда Ильназ Галявиев расстрелял в гимназии №175 девять человек, продолжают усиливать безопасность образовательных учреждений. На этот раз, как выяснило «Реальное время», из бюджета города выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию, — за счет этого власти хотят повысить уровень защищенности объектов. Одно устройство на одну дверь или калитку будет стоить от 1 100 до 1 600 рублей.

Систему, которая должна работать бесперебойно и быть отказоустойчивой, установят в 357 детских садах и трех дошкольных отделениях при общеобразовательных организациях. Суть в том, что на калитках забора или входных дверях установят специальные контроллеры. Попасть на объект можно будет с помощью карты или смартфона через специальное приложение, а также позвонив по специальному телефону дежурному, который сможет открыть дверь дистанционно, увидев через экран, кто пришел. После того как человек зайдет на территорию детсада или покинет ее, дверь должна закрыться сама — с помощью доводчика или возвратной пружины.

Перечень объектов, где установят систему контроля и управления доступом (СКУД)

№ п/п Наименование объекта/ Функционального заказчика учреждения Район Вид Адрес объекта/ Функционального заказчика учреждения 1 МБОУ "Детский сад № 9" А ДС ул.Симонова, д.11а 2 МАДОУ"Детский сад №10 комбинированного вида" А ДС ул.Большая Армавирская, д.41б 3 МБОУ "Детский сад № 14" А ДС ул.Симонова, д.20А 4 МБОУ "Детский сад № 22" А ДС п. Кадышево, ул. Р. Зорге, д.6В 5 МБОУ "Детский сад № 26" А ДС ул.Челюскина, д.33А 6 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №36", 2 здание А ДС ул.Лядова, д.3 7 МАДОУ "Детский сад №72 комбинированного вида", 2 здание А ДС ул.Копылова, д.8 8 МАДОУ "Детский сад №72 комбинированного вида", 1 здание А ДС ул.Лукина, д.5а 9 МБОУ "Детский сад № 78" А ДС ул.Чапаева, д.6б 10 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №111" А ДС ул.Айдарова, д.24а к1 11 МАДОУ "Детский сад №115" А ДС ул.Чапаева, д.47а 12 МБОУ "Детский сад № 123" А ДС ул.Тэцевская, д.2в 13 МАДОУ "Детский сад №141 комбинированного вида" А ДС ул.Максимова, д.7а 14 МАДОУ "Детский сад № 152 А ДС ул.Побежимова, д.40 15 МБОУ "Детский сад № 172" А ДС ул.Челюскина, д.1 16 МАДОУ"Детский сад №268", 1 здание А ДС ул.Челюскина, д.1а 17 МАДОУ"Детский сад №296 комбинированного вида" А ДС ул.Центрально-Мариупольская, д.92 18 МАДОУ "Детский сад №299" А ДС ул.Лукина, д.48а 19 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №300", 1 здание А ДС ул.Белинского, д.15А 20 МАДОУ"Детский сад №308 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" А ДС ул.Молодежная, д.6а 21 МАДОУ "Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 1 здание А ДС ул.Литвинова, д.51 22 МАДОУ"Детский сад №268", 2 здание А ДС ул.Теплично-комбинатская, д.8а 23 МАДОУ "Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" А ДС ул.Дубинина, д.2 24 МАДОУ "Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" (2-здание) А ДС ул.Молодежная, д.10Б 25 МАДОУ "Детский сад №353 комбинированного вида" А ДС ул.Дементьева, д.1а 26 МАДОУ "Детский сад №365 общеразвивающего вида" А ДС ул.Карагандинская, д.4А 27 МАДОУ "Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 2 здание А ДС ул.Литвинова, д.57 28 МАДОУ"Детский сад №368 комбинированного вида" А ДС ул.Академика Павлова, д.11А 29 МАДОУ"Детский сад №375 общеразвивающего вида с татарским языком воспитания и обучения" А ДС ул.Ленинградская, д.53А 30 МАДОУ "Детский сад № 392 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" А ДС ул.Лядова, д.9А 31 МАДОУ "Детский сад №400 комбинированного вида" А ДС ул.Софьи Перовской, д.150а 32 МАДОУ"Детский сад №404 комбинированного вида " А ДС ул.Симонова, д.37А 33 МАДОУ"Детский сад №407 комбинированного вида", 1-е здание А ДС ул.Ленинградская, д.60а 34 МАДОУ "Детский сад №30 " К ДС ул.Мало-Московская, д.17 35 МАДОУ "Детский сад № 147", 2-е здание К ДС ул.Аксакова, д.25а 36 МАДОУ "Детский сад № 69", 1-е здание К ДС ул.Степана Халтурина, д.5а 37 МБДОУ"Детский сад № 80" К ДС ул.Чкалова, д.6а 38 МБДОУ"Детский сад № 81" К ДС ул.2-я Юго-Западная, д.25 39 МБДОУ"Детский сад № 82" К ДС ул.Алтынова, д.2А 40 МБДОУ"Детский сад № 83" К ДС ул.Ползунова, д.6 41 МАДОУ "Детский сад № 91" К ДС ул.Жуковка, д.2 к.1 42 Детский сад № 96 К ДС ул.Привокзальная, д.44 43 МАДОУ "Детский сад № 125" К ДС ул.Революционная, д.47А 44 МБДОУ"Детский сад № 128" К ДС ул.Г.Баширова (Волжская гавань), д.7 45 МАДОУ "Детский сад № 147", 1-е здание К ДС ул.Осиновская, д.35 46 МБДОУ "Детский сад № 178", 3-е здание К ДС ул.40 лет Октября, д.22 47 МАДОУ "Детский сад № 252", 1-е здание К ДС ул.Пархоменко, д.20 48 МАДОУ "Детский сад № 281" К ДС ул.Серпуховская, д.24 49 МАДОУ "Детский сад № 288" К ДС ул.Болотникова, д.7А 50 МАДОУ "Детский сад № 313" К ДС ул.Лушникова, д.11а 51 МАДОУ "Детский сад № 334" К ДС ул.Болотникова, д.17 52 МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 351" К ДС ул.Пархоменко, д.2 53 МАДОУ "Детский сад №356" К ДС ул.Энгельса, д.59А 54 МАДОУ "ЦРР-Детский сад №378" Кировского района К ДС ул.Поселковая, д.29А 55 Детский сад № 417 К ДС ул.Лейтенанта Красикова, д.9 56 Детский сад № 243 К ДС ул. Ильича, д.1а 57 Детский сад № 321 К ДС ул. Чкалова, д.11а 58 Детский сад № 350 К ДС ул. Батыршина, д.24 59 Детский сад № 53 К ДС ул. Туристическая, д1 60 Детский сад №56 К ДС пос.Аракчино, ул. Военный городок 32А 61 Детский сад №92 К ДС ул. Железнодорожников, д.1 62 МАДОУ "Детский сад № 2" К ДС ул.Гладилова, д.29 63 МАДОУ "Детский сад № 62" К ДС ул.Железнодорожников, д.29 64 МАДОУ "Детский сад № 75" К ДС ул.Горьковское шоссе, д.22 65 МАДОУ "Детский сад № 95" К ДС ул.Бирюзовая, д.22 66 МАДОУ "ЦРР-дет.сад №88" Киров.р-на К ДС ул.Яна Юдина, д.1 67 МАДОУ"Детский сад №317" К ДС ул.Беломорская, д.79б 68 дошк.гр. при Гимназии №2 М ДС ул.Ш.Усманова, д.11 69 МБДОУ"Детский сад №84" М ДС ул.Тверская, д.6 70 МАДОУ "Детский сад № 97" М ДС ул.Кулахметова, д.20а 71 МАДОУ"Детский сад №105" М ДС ул.Бакалейная, д.10 72 МАДОУ "Детский сад №107" Московского р-на, 1-е здание М ДС ул.Блюхера, д.9а 73 МАДОУ"Детский сад №174" М ДС ул.Восстания, д.64 74 МАДОУ"Детский сад №184" М ДС ул.Воровского, д.19А 75 МАДОУ"Детский сад №200" М ДС ул.Академика Королева, д.20А 76 МАДОУ"Детский сад №207" М ДС ул.пр. Ибрагимова, д.71А 77 МАДОУ"Детский сад №217" М ДС ул.Ленская, д.3а 78 МБДОУ "Детский сад №221" М ДС ул.Х.Ямашева, д.18а 79 МАДОУ"Детский сад №234" М ДС ул.Химиков, д.31 80 МАДОУ"Детский сад №262" М ДС ул.Декабристов, д.154А 81 МАДОУ"Детский сад №282" М ДС ул.Соловецких Юнг, д.21 82 МБДОУ "Детский сад №286" М ДС ул.Восстания, д.32А 83 МАДОУ"Детский сад №294" М ДС ул.Восход, д.13 А 84 МАДОУ"Детский сад №314" М ДС ул.Ш.Усманова, д.27 А 85 МАДОУ"Детский сад №326" М ДС ул.Химиков, д.57 86 МАДОУ"Детский сад №339" М ДС ул.Химиков, д.47 87 МАДОУ"Детский сад №340" М ДС ул.Тверская, д.4 А 88 МАДОУ"Детский сад №345" М ДС ул.Бондаренко, д.7 А 89 МАДОУ"Детский сад №372" М ДС ул.Г.Баруди, д.15 90 МАДОУ"Детский сад №376", 1-е здание М ДС ул.Декабристов, д.85 А 91 МАДОУ"Детский сад №381" М ДС ул.Сосновая, д.11 92 МАДОУ "ЦРР-д/с N387" Москов.р-на, 2-е здание М ДС ул.Батыршина, д.21 А 93 МАДОУ "ЦРР-д/с N387" Москов.р-на, 1-е здание М ДС ул.Г.Баруди, д.17 94 МАДОУ"Детский сад №395" М ДС ул.Серова, д.2 А 95 МАДОУ"Детский сад №403" М ДС ул.Беломорская, д.246 А 96 МБДОУ "Детский сад №15", 1-е здание В ДС ул.Б.Красная, д.60\35 97 МБДОУ "Детский сад №24" В ДС ул.Спартаковская, д.53 98 МАДОУ" Детский сад №34" В ДС ул.Волкова, д.72 99 МБДОУ "Детский сад №37" В ДС ул.Ульянова-Ленина, д.50 100 МБДОУ "Детский сад №15", 2-е здание В ДС ул.Толстого, д.16 101 МАДОУ" Детский сад №49 В ДС ул.Бехтерева, д.4а 102 МБДОУ "Детский сад №63" В ДС ул.М.Гафури, д.2а 103 МБДОУ "Детский сад № 289", 2-е здание В ДС ул.Сары Садыковой, д.45 104 МБДОУ "Детский сад №77" В ДС ул.Хади Такташа, д.77А 105 МБДОУ "Детский сад №89" В ДС ул.Хади Такташ, д.89а 106 МДОУ "Детский сад №102" В ДС ул.Дачная, д.1 107 МАДОУ " Детский сад №136" В ДС ул.Волкова, д.69 108 МБДОУ "Детский сад №142" В ДС ул.Коротченко, д.6 109 МАДОУ "Детский сад № 283", 2-е здание В ДС ул.Хади Атласи, д.28 110 МАДОУ " Детский сад №188" В ДС ул.Московская, д.28а 111 МАДОУ "Детский сад №190" В ДС ул.Портовая, д.13 112 МАДОУ" Детский сад №209" В ДС ул.Мазита Гафури, д.4А 113 МБДОУ "Детский сад №212", 1-е здание В ДС ул.Айвазовского, д.19 114 МБДОУ "Детский сад №212", 2-е здание В ДС ул.Айвазовского, д.24 115 МАДОУ "Детский сад №214" В ДС ул.Тинчурина, д.15Ак1 116 МАДОУ "Детский сад №255" В ДС ул.Шмидта, д.48А 117 МАДОУ "Детский сад №260" В ДС ул.Татарстан, д.49а, к.1 118 МАДОУ "Детский сад № 263" В ДС ул.Лево-Булачная, д.38А 119 МАДОУ "Детский сад №273" В ДС ул.Сары Садыковой, д.3 120 МАДОУ "Детский сад №273" В ДС ул.Нариманова, д.70 121 МАДОУ "Детский сад № 283", 1 здание В ДС ул.Привольная 1-я, д.20А 122 МБДОУ "Детский сад № 289", 1 здание В ДС ул.Сары Садыковой, д.35 123 МАДОУ "Детский сад № 312" В ДС ул.Лейтенанта Шмидта, д.36 124 МАДОУ "Детский сад №322" В ДС ул.Нурсултана Назарбаева, д.58 125 "Детский сад №4 комбинированного вида " П ДС ул.Баки Урманче, д.11а 126 "Детский сад №5 комбинированного вида", 1-е здание П ДС ул.Мидхата Булатова, д.7 127 "Детский сад №5 комбинированного вида", 2-е здание П ДС ул.Баки Урманче, д.9А 128 "Детский сад №13 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС проспект Победы, д.37 129 "Детский сад №17 комбинированного вида" П ДС ул.Авангардная, д.159Б 130 "Детский сад №23 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Авангардная, д.90а 131 "Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС проспект Победы, д.64 132 "Детский сад № 31 комбинированного вида" П ДС ул.Академика Парина, д.20а 133 "Детский сад №32 комбинированного вида" П ДС проспект Победы, д.58 а 134 "Детский сад №35 комбинированного вида" П ДС ул.Авангардная, д.159а 135 "Детский сад №42 комбинированного вида" П ДС ул.Рихарда Зорге, д.91 136 "Детский сад №43 комбинированного вида" П ДС ул.Рихарда Зорге, д.76а 137 "Детский сад №47 комбинированного вида" П ДС ул.Ферма 2, д.82а 138 "Детский сад № 55 комбинированного вида" П ДС ул.Карбышева, д.31а 139 Детский сад №71 комбинированного вида П ДС ул.Сафиуллина, д.17а 140 "Детский сад №73 комбинированного вида " П ДС ул.Ахунова, д.10в 141 "Детский сад №79 комбинированного вида", 2-е здание П ДС ул.Садовая, д.10а 142 "Детский сад №79 комбинированного вида", 1-е здание П ДС ул.Чернопрудная, д.12А 143 "Детский сад №90 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Комиссара Габишева, д.10а 144 "Детский сад №94 комбинированного вида " П ДС проспект Победы, д.19б 145 "Центр развития ребенка - Детский сад № 106" П ДС ул.Юлиуса Фучика, д.70 146 МБДОУ "Детский сад № 116 комбинированного вида" Приволжского района г.Казани П ДС ул.Татниисхоз, д. 147 "Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" П ДС ул.Дубравная, д.35а 148 "Детский сад №131 комбинированного вида" П ДС ул.Дубравная, д.51Б 149 "Детский сад №137 комбинированного вида " П ДС ул.Ферма 2, д.98а к1 150 детский сад №139 П ДС ул.Ново-Давликеевская, д.18а 151 "Детский сад №144 комбинированного вида " П ДС ул.Андря Адо, д.13 152 "Детский сад №156 комбинированного вида", 2-е здание П ДС ул.Роторная, д.27а 153 "Детский сад №156 комбинированного вида", 1-е здание П ДС ул.Шаляпина, д.49 154 "Детский сад №157 комбинированного вида" П ДС ул.Кул Гали, д.1А 155 "Детский сад №160 комбинированного вида", 2-е здание П ДС ул.Спартаковская, д.121 156 "Детский сад №160 комбинированного вида", 1-е здание П ДС ул.Качалова, д.95 157 "Детский сад №161 комбинированного вида", 1-е здание П ДС ул.Агрономическая, д.128 158 "Детский сад №161 комбинированного вида", 2-е здание П ДС ул.Павлюхина, д.99В 159 "Детский сад №163 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Академика Завойского, д.10 160 "Детский сад №194 комбинированного вида" П ДС ул.Гарифьянова, д.30 161 "Детский сад №242 комбинированного вида" П ДС ул.Комиссара Габишева, д.1А 162 "Детский сад № 247 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 1-е здание П ДС ул.Сыртлановой, д.16а 163 "Детский сад № 247 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 2-е здание П ДС ул.Мавлютова, д.16а 164 "Детский сад №274 комбинированного вида" П ДС ул.Хади Такташ, д.98 165 "Детский сад №307 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Ботаническая, д.21 166 "Детский сад №320 комбинированного вида", 1-е здание П ДС ул.Елабужская, д.1 167 "Детский сад №320 комбинированного вида", 2-е здание П ДС ул.Авангардная, д.68 168 "Детский сад №342 комбинированного вида" П ДС ул.Братьев Касимовых, д.26а 169 "Детский сад №357 комбинированного вида" П ДС ул.Сафиуллина, д.54 170 "Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Габишева, д.15 к.1 171 "Детский сад №362 комбинированного вида" П ДС ул.Кул Гали, д.7а, к.1 172 "Детский сад №363 комбинированного вида" П ДС ул.Модельная, д.6а 173 "Детский сад №369 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Хусаина Мавлютова, д.13 174 "Детский сад № 373 комбинированного вида" П ДС ул.Рихарда Зорге, д.81а 175 "Детский сад №374 комбинированного вида" П ДС ул.Ботаническая, д.15А 176 "Детский сад №379 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" П ДС ул.Юлиуса Фучика, д.46а 177 "Детский сад №382 комбинированного вида" П ДС ул.Братьев Касимовых, д.70а 178 "Центр развития ребенка - Детский сад № 383" П ДС ул.Сыртлановой, д.21а 179 "Центр развития ребенка - Детский сад № 385 " П ДС ул.Комиссара Габишева, д.41 180 "Центр развития ребенка - Детский сад № 396" П ДС ул.Дубравная, д.15 181 МДОУ "Детский сад N3" С ДС ул.Ноксинский спуск,, д.9 182 МДОУ "Детский сад N6" С ДС ул.Ломжинская, д.10 183 МДОУ "Детский сад N7" С ДС ул.Айтматова, д.15 184 МДОУ "Детский сад N8" С ДС ул.Чэчэк, д.32 185 МАДОУ"Детский сад №11" С ДС ул.Мира, д.22а 186 МАДОУ "Детский сад №171 с татарским языком воспитания и обучения", 2- здание С ДС ул.Тополевая, д.9а 187 МДОУ "Детский сад N 39" С ДС ул.Ак. Глушко, д.13а 188 МДОУ "Детский сад N 40" С ДС ул.Туганлык, д.8а 189 МАДОУ "Детский сад №46 общеразвивающего вида" С ДС ул.Курчатова, д.5а 190 МДОУ "Детский сад N 48" С ДС ул.Ак. Глушко, д.11а 191 МДОУ "Детский сад N50" С ДС пр-кт Победы, д.212б 192 МДОУ "Детский сад N54" С ДС ул.Минская, д.55а 193 МАДОУ "Детский сад №59" С ДС ул.Парковая, д.25а 194 МДОУ "Детский сад N60" С ДС ул.Академика Сахарова, д.12а 195 МДОУ "Детский сад N64" С ДС ул.Бигичева, д.7А 196 МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" С ДС ул.Мира, д.50 197 МАДОУ "Детский сад №67" С ДС ул.Ак.Глушко, д.22Д 198 МАДОУ "Детский сад №67" С ДС ул.Глушко, д.16В 199 МДОУ "Детский сад N68" С ДС проспект Победы, д.180а 200 МАДОУ "Детский сад №100 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" С ДС ул.Кирпичная, д.2а 201 МДОУ "Детский сад N103" С ДС ул.Файзи, д.5 202 МАДОУ "Детский сад №104", 2-е здание С ДС ул.Дружбы, д.3 203 МАДОУ "Детский сад №109" С ДС ул.Академика Глушко, д.25 204 МДОУ "Детский сад N112" С ДС ул.Минская, д.43 205 МДОУ "Детский сад N113" С ДС ул.Академика Глушко, д.20б 206 МДОУ "Детский сад N114" С ДС ул.Большая Красная, д.122г 207 МДОУ "Детский сад N119" С ДС ул.Тыныч, д.2 208 МДОУ "Детский сад N120" С ДС ул.Крутая, д.26а 209 Детский сад при МАОУ "Лицей -инженерный центр", 1-е здание С ДС ул.А.Кутуя, д86 210 МДОУ "Детский сад N124" С ДС ул.Нардуган, д.47 211 МАДОУ "Детский сад № 127" С ДС ул.Закиева, д.7а 212 МДОУ "Детский сад N 143" С ДС пр.А.Камалеева, д.12а 213 МДОУ "Детский сад N146" С ДС ул.Динмухаметова, д.4Б 214 МДОУ "Детский сад N 148 "Василек" С ДС ж.м.Константиновка, ул. Интернациональная, д.11 215 МАДОУ"Детский сад №305", 3-е здание С ДС ул.Гвардейская, д.32а 216 МАДОУ "Детский сад №153 комбинированного вида" С ДС пос.Нагорный, ул. Высокогорская, д.9а 217 МДОУ "Детский сад N154" С ДС ул.Школьная, д.д.4б 218 МДОУ "Детский сад N 155 комбинированного вида" С ДС ул.Новаторов, д.1а 219 МДОУ "Детский сад N 162" С ДС пр.А.Камалеева, д.18 220 МАДОУ "Детский сад №166 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани С ДС ул.Парковая, д.29а 221 МАДОУ "Детский сад №167 с татарским языком воспитания и обучения" С ДС ул.Зур Урам, д.2а 222 МДОУ "Детский сад N168" С ДС пр-кт Альберта Камалеева, д.24 223 МАДОУ "Детский сад №171 с татарским языком воспитания и обучения", 1-е здание С ДС ул.Советская, д.29 224 МДОУ "Детский сад N175" С ДС ул.Альберта Камалеева, д. 32а 225 МДОУ "Детский сад N177" С ДС ул.Натана Рахлина, д.11 226 МАДОУ "Детский сад №180 комбинированного вида" С ДС ул.Закиева, д.45 227 МАДОУ "Детский сад № 181" С ДС ул.Файзи, д.13 228 МАДОУ "Детский сад №185 комбинированного вида", 2-е здание С ДС ул.Бигичева, д.8 229 МАДОУ "Детский сад №185 комбинированного вида", 1-е здание С ДС ул.Академика Глушко, д.29 230 МДОУ "Детский сад N186" С ДС ул. Локаторная,, д.д. 26д 231 детский сад №199 С ДС ул.Академика Губкина, д.14 232 МАДОУ "Детский сад №104", 1-е здание С ДС ул.8 Марта, д.7а 233 детский сад №206 С ДС ул.Александра Попова, д.13а 234 МАДОУ "Детский сад №206, 2-е здание С ДС ул.Ак.Кирпичникова, д.3а 235 МАДОУ "Детский сад №211" С ДС ул.Тополевая, д.1А 236 МАДОУ "Детский сад №213 комбинированного вида", 1-е здание С ДС ул.Сибирский тракт, д.26а 237 МАДОУ "Детский сад №224 комбинированного вида", 1-е здание С ДС ул.Даурская, д.15 238 МАДОУ "Детский сад №224 комбинированного вида", 2-е здание С ДС ул.Даурская, д.48Б 239 МАДОУ "Детский сад №230" С ДС ул.Халезова, д.20а 240 МАДОУ "Детский сад №233" С ДС ул.Главная, д.58а 241 МАДОУ "Детский сад №235 общеразвивающего вида" С ДС ул.Ак. Губкина, д.2а 242 МАДОУ "Детский сад №213 комбинированного вида", 2 здание С ДС ул.Академика Арбузова, д.4а 243 МДОУ "Детский сад N 253" С ДС ул.Николая Ершова, д.78а 244 МАДОУ "Детский сад №259" С ДС ул.Гвардейская, д.46/3 245 МАДОУ "Детский сад №261 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" С ДС ул.Академика Сахаров, д.31а 246 МАДОУ "Детский сад №272 комбинированного вида" С ДС ул.Академика Сахарова, д.11 247 МАДОУ "Детский сад №276 комбинированного вида" С ДС ул.Родины, д.31 к1 248 МДОУ "Детский сад N 280" С ДС ул.Даурская -2я, д.19 249 МАДОУ "Детский сад №284" С ДС ул.Мира, д.33а 250 МАДОУ "Детский сад №290 с обучением и воспитанием на татарском языке" С ДС ул.Новаторов, д.4А к1 251 МАДОУ "Детский сад №293, 1-е здание С ДС ул.А.Кутуя, д.2а/1 252 МАДОУ "Детский сад №293, 2-е здание С ДС ул.Авиахима, д.5 253 МАДОУ "Детский сад №298" С ДС ул.Мира, д.31а 254 МАДОУ"Детский сад №305", 1 здание С ДС ул.Гвардейская, д.30 255 МАДОУ"Детский сад №305", 2 здание С ДС ул.Гвардейская, д.30а 256 МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида" С ДС ул.Карбышева, д.44 257 МДОУ "Детский сад N 324 " С ДС ул.Губкина, д.13А 258 МАДОУ"Детский сад №327 общеразвивающего вида" С ДС ул.Олонецкая (Царицыно), д.75 259 МАДОУ"Детский сад №328 общеразвивающего вида" С ДС ул.Латышских Стрелков, д.4А к1 260 МАДОУ"Детский сад №330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани, 2-е здание С ДС ул.Карбышева, д.15а 261 МАДОУ"Детский сад №330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани, 1-е здание С ДС ул.Зорге , д.1 Б 262 МАДОУ "Детский сад №332 комбинированного вида", 1-е здание С ДС ул.Курчатова, д.10а 263 МАДОУ "Детский сад №333 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" С ДС ул.Комарова, д.22 264 МАДОУ "Детский сад №336 комбинированного вида" С ДС ул.Зур Урам, д.4 265 МАДОУ "Детский сад №352" С ДС ул.Галеева, д.11а 266 МАДОУ "Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" района г.Казани, 1-е здание С ДС ул.Отрадная, д.24А 267 МАДОУ "Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" района г.Казани, 1-е здание С ДС ул.Отрадная, д.34 268 МАДОУ "Детский сад №390 комбинированного вида" С ДС ул.Мира, д.51а 269 МАДОУ "Детский сад №394 комбинированного вида" С ДС ул.Минская, д.14 270 МАДОУ "Детский сад №398 комбинированного вида", 2-е здание С ДС ул.Чишмяле, д.19 271 МАДОУ "Детский сад №398 комбинированного вида", 1-е здание С ДС ул.Чишмяле, д.3 272 МАДОУ "Детский сад №399 комбинированного вида" С ДС ул.Ломжинская, д.9 273 МАДОУ "Детский сад №402 комбинированного вида" С ДС ул.Фучика, д.139 274 МАДОУ "Детский сад №408 комбинированного вида" С ДС ул.Закиева, д.33 275 МАДОУ "Детский сад №415 с татарским языком воспитания и обучения" С ДС ул.Каштановая, д.6 276 МДОУ "Детский сад N 76 компенсирующего вида " С ДС ул.Халезова,д.30 277 МБДОУ "Детский сад №12" Н/С ДС ул.Абсалямова, д.9 278 МАДОУ "ЦРР Детский сад № 16" Н/С ДС ул.Лаврентьева, д.28А 279 МБДОУ "Детский сад №18" Н/С ДС ул.Гаврилова, д.54Б 280 МАДОУ "Детский сад №19" Н/С ДС ул.Адоратского, д.10А 281 МБДОУ "Детский сад №28" Н/С ДС ул.Бондаренко, д.24А 282 МАДОУ "Детский сад №391", 2 здание Н/С ДС ул.Адоратского, д.13А 283 МАДОУ "Детский сад №61" Н/С ДС ул.Лаврентьева, д.22А 284 МАДОУ "Детский сад №70" Н/С ДС ул.Адоратского, д.44А 285 МБДОУ "Детский сад №85" Н/С ДС ул.Четаева, д.13а 286 МАДОУ "Детский сад №86" Н/С ДС ул.Маршала Чуйкова, д.69А 287 МБДОУ "Детский сад №87" Н/С ДС ул.Четаева, д.7а 288 МАДОУ "Детский сад №93" Н/С ДС ул.Голубятникова, д.23а 289 МБДОУ "Детский сад №99 ", 1-е здание Н/С ДС ул.Четаева, д.60а 290 МБДОУ "Детский сад №99 ", 2-е здание Н/С ДС ул.Меридианная, д.18 291 МБДОУ "Детский сад №110" Н/С ДС ул.Чистопольская, д.79А 292 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №117" Н/С ДС ул.Чистопольская, д.86а 293 МАДОУ "Детский сад №122 " К ДС ул.Октябрьская, д.10А 294 МАДОУ "Детский сад №129" Н/С ДС ул.Адоратского, д.35А 295 МАДОУ "Детский сад №145" Н/С ДС ул.Мусина, д.50А 296 МБДОУ "Детский сад №151" Н/С ДС ул.Бондаренко, д.10А 297 МАДОУ "Детский сад №165" Н/С ДС ул.Коллективная, д.25А 298 МАДОУ "Детский сад №170" Н/С ДС ул.Амирхана, д.10Ак3 299 МБДОУ "Детский сад №192 комбинированного вида" Н/С ДС ул.Нигматуллина, д.3а 300 МАДОУ "Детский сад №203", 1 здание Н/С ДС ул.Коллективная, д.31а 301 МБДОУ "Детский сад №208" Н/С ДС ул.Абсалямова, д.18А 302 МАДОУ "Детский сад №248" Н/С ДС ул.Амирхана, д.35А 303 МАДОУ "Детский сад № 250", 1-е здание Н/С ДС ул.Октябрьская, д.17А 304 МАДОУ "Детский сад № 250", 2-е здание Н/С ДС ул.Гагарина, д.18 305 МБДОУ Детский сад №254 Н/С ДС ул.Короленко, д.85а 306 МАДОУ "Детский сад №275" Н/С ДС ул.Ибрагимова, д.7А 307 МАДОУ "Детский сад №292" Н/С ДС ул.Гагарина, д.65а 308 МАДОУ "Детский сад №297" Н/С ДС ул.Проспект Ямашева, д.80 309 МАДОУ "Детский сад №302" Н/С ДС ул.Ярослава Гашека, д.9а 310 МАДОУ "Детский сад №306" Н/С ДС ул.Короленко, д.33Б 311 МАДОУ "Детский сад №203", 2 здание Н/С ДС ул.Коллективная, д.33А 312 МАДОУ "Детский сад №315" Н/С ДС ул.Октябрьская, д.3Б 313 МАДОУ "Детский сад №337" Н/С ДС ул.Голубятникова, д.21а, к.1 314 МБДОУ Детский сад №338 Н/С ДС ул.Мусина, д.53а, к.1 315 МАДОУ "Детский сад №346" Н/С ДС ул.Ибрагимова, д.57а 316 МАДОУ "Детский сад №370" Н/С ДС ул.Амирхана, д.37а 317 МАДОУ Детский сад №371 Н/С ДС ул.Ямашева, д.48а 318 МАДОУ "Детский сад №380" Н/С ДС пр-кт. Ямашева, д.74а 319 МАДОУ "Детский сад №384" Н/С ДС ул.Мусина, д.74а 320 МАДОУ "Детский сад №391", 1-е здание Н/С ДС ул.Адоратского, д.37а 321 МАДОУ "Детский сад №393" Н/С ДС ул.Адоратского, д.28а 322 МАДОУ "Детский сад №397" Ново-Савиновского района, 1-е здание Н/С ДС ул.Гаврилова, д.42а 323 МАДОУ "Детский сад №397" Ново-Савиновского района, 2-е здание Н/С ДС ул.Гаврилова, д.54 324 МАДОУ "Детский сад №401" Н/С ДС ул.Фатыха Амирхана, д.39 325 МАДОУ "Детский сад №405" Н/С ДС ул.Четаева, д.3А 326 МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №411" Н/С ДС пр-кт. Ямашева, д.65а 327 МАДОУ "Детский сад №414" Ново-Савиновского района, 2-е здание Н/С ДС ул.Чатаева, д. 328 МАДОУ "Детский сад №414" Ново-Савиновского района, 1-е здание Н/С ДС ул.Фатыха Амирхана, д.7 329 МБДОУ "Детский сад №118" М ДС ул.Тунакова, д.54а 330 Детский сад №134 К ДС ул.А.Арсланова, д.8а 331 Детский сад №133 К ДС ул. В.Сажинова, д.5а 332 МАДОУ "Детский сад №332 комбинированного вида", 2-е здание С ДС ул.Курчатова , д.14а 333 МБОУ "Детский сад № 20" А ДС ул.Симонова, д.3 334 МАДОУ"Детский сад №407 комбинированного вида", 2-е здание А ДС ул.Ленинградская, д.43а 335 МАДОУ"Детский сад №376", 2-е здание М ДС ул.Чистопольская, д.3а 336 МАДОУ"Детский сад №291" М ДС ул.Химиков,, д.13А 337 МАДОУ"Детский сад №295" М ДС ул.Фурманова, д.50А 338 МАДОУ "Детский сад №107" Московского р-на, 2-е здание М ДС ул.Соловецких Юнг, д.29 339 МБДОУ "Детский сад №126 ", 2-е здание М ДС ул.Тунакова, д.53А 340 МАДОУ "Детский сад № 226" К ДС ул.Большая, д.26 341 МАДОУ"Детский сад №240" М ДС ул.Волгоградская, д.11А 342 МАДОУ"Детский сад №279" М ДС ул.Окольная, д.17В 343 МБДОУ "Детский сад №189 " В ДС РТ, 420012, ул. Ульянова Ленина, 27 344 МАДОУ "Детский сад № 252", 2-е здание К ДС 420004, Горьковское шоссе, д.23а 345 МАДОУ "Детский сад № 228" К ДС 420079, ул.Минусинская, д.1а 346 МАДОУ "Детский сад № 69", 1-е здание К ДС ул.Димитрова, д.8 347 МБДОУ "Детский сад №126", 1-е здание М ДС 420039, ул. Восстания, д. 44а 348 МБДОУ "Детский сад №149" М ДС 420006, ул. Ютазинская, д.8а 349 МБДОУ"Детский сад №164" М ДС 420034, ул. Тверская, д.5а 350 МБДОУ"Детский сад №58" М ДС 420039, ул.Академика Королева, д.20б 351 МАДОУ"Детский сад № 222" М ДС 420095, ул.Шамиля Усманова, д.37а 352 МАДОУ"Детский сад №231" М ДС 420095, ул.Восстания, д.63а 353 МАДОУ"Детский сад №311" М ДС 420095, ул. Восход, д.5б 354 МАДОУ"Детский сад №355" М ДС 420066, пр.Ибрагимова, д.65а 355 МАДОУ "Детский сад №388" Н/С ДС 420136, Маршала Чуйкова ул. 33а 356 "Детский сад №140 комбинированного вида " П ДС 420141, ул.Салиха Батыева, д.11а 357 "Центр развития ребенка - Детский сад № 25" П ДС 420138, ул.Ю.Фучика, 57 358 "Школа №35 Дошкольное отделение П СОШ 420064, ул.Мидхата Булатова, д.3 359 МОУ «Гимназия №140», 1-е здание (дошкольное отделение) С СОШ ул.Халезова, д.24 360 МАУД "Прогимназия №29", 1-е здание С СОШ ул.Красной Позиции, д.11а

При установке системы подрядчик должен придерживаться нескольких принципов, в том числе:

исключение возможного несанкционированного доступа в детсад через точки доступа;

ручное открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала «Тревога». То есть система должна быть сопряжена с автоматической пожарной сигнализацией для режима экстренной эвакуации;



соответствие мест установки СКУД и кабельных линий Правилам благоустройства Казани;

антивандальная устойчивость и всепогодное исполнение наружных элементов СКУД.

СКУД включает в себя утилиты для настройки и конфигурирования оборудования и само оборудование — считыватели бесконтактных карт стандарта EM-Marine, замки, кнопку выхода, вызывную аудиопанель на одной из точек доступа, расположенных на калитке по периметру ограждения, и аудиотрубку для связи с ней. На каждом объекте должно быть не менее 1 600 пропусков.



Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий». Исполнитель обязан завершить установку и монтаж оборудования не позднее чем через 25 календарных дней с момента заключения контракта. Он будет действовать до конца 2022 года, во время этого подрядчик должен будет вести журнал учета посещений, проводить инструктаж работников. А еще — проводить профилактический контроль, аварийно-техническое обслуживание, профилактическое восстановление, испытания и проверку срабатывания СКУД.

По оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей. Фото mon.tatarstan.ru

Татарстан попросил 5,4 млрд рублей на охрану школ и детсадов

После трагедии на усиление безопасности потратили 36,8 миллиона рублей, в том числе 7,7 миллиона на монтаж тревожных кнопок и 20 миллионов — на системы речевого оповещения в школах и детсадах Казани.

Это явно не предел — в августе Татарстан запросил 5,4 млрд рублей на снабжение 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами. По стандартам безопасности, которые закреплены в федеральном законодательстве, здание школы и прилегающие территории должны быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией.

Основной центр контроля должен располагаться в отдельной комнате с пультом охраны на первом этаже здания. Здесь аккумулируются данные, получаемые с систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию. Плюс к этому основные входы по периметру здания должны быть оснащены системой управления и контроля доступа, а непосредственно на входе в здание школы ставятся металлоискатели.

В целом, по оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей.

Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ предъявили экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. Фото: Ирина Плотникова

Галявиева могла остановить пропускная система

Неисправность охранной системы в гимназии №175, как считает следствие, была одной из причин стрельбы. По версии следствия, оборудованный на входе магнитный замок был неисправен и не создал помех для Галявиева. Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, предъявили экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. С июля он находится под домашним арестом и пробудет там до 11 апреля.

У его защиты другая версия — виновен не замок, а пластиковая дверь, которая не защищает от проникновения. В техзадании контракта прописано, что СКУД должна исключать возможность несанкционированного доступа на объект через точки доступа и обладать антивандальной устойчивостью, но в договоре не было уточнений по поводу уровня сопротивления вандализму (в техзадании относительно установления СКУД в детсадах этого также нет, — прим. ред.).

— Обслуживаемый электромагнитный замок на входной группе гимназии №175 был установлен на пластиковой двери со стеклопакетом. Поэтому о какой степени антивандальной устойчивости СКУД можно говорить, если вооруженный преступник с легкостью может проникнуть через подобную дверь с любым замком. Если рассматривать максимальный уровень защищенности устанавливаемых СКУД на двери в образовательных учреждениях, в частности в гимназии №175, то необходимо ставить такие же двери, как в той камере ИВС, где Сергей Иванов провел сутки, дожидаясь суда об избрании меры пресечения по уголовному делу, которое возбудили в отношении него, — говорится в ответе компании «Ваша безопасность».

Галявиев заявил, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить. Фото: Максим Платонов

Показания против Иванова дал и Галявиев — он заявил, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить.

— В данную гимназию 11 мая 2021 года Галявиев пошел исключительно по причине того, что ранее учился в ней и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Он это перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев бы в гимназию не пошел. Это следует из протокола его допроса, — сообщила суду представитель следственной группы.

Дарья Пинегина