В детсадах Казани установят систему контроля и управления доступом за 25 миллионов
Отказоустойчивая система появится в 360 детсадах
В Казани после трагедии 11 мая, когда Ильназ Галявиев расстрелял в гимназии №175 девять человек, продолжают усиливать безопасность образовательных учреждений. На этот раз, как выяснило «Реальное время», из бюджета города выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию, — за счет этого власти хотят повысить уровень защищенности объектов. Одно устройство на одну дверь или калитку будет стоить от 1 100 до 1 600 рублей.
Систему, которая должна работать бесперебойно и быть отказоустойчивой, установят в 357 детских садах и трех дошкольных отделениях при общеобразовательных организациях. Суть в том, что на калитках забора или входных дверях установят специальные контроллеры. Попасть на объект можно будет с помощью карты или смартфона через специальное приложение, а также позвонив по специальному телефону дежурному, который сможет открыть дверь дистанционно, увидев через экран, кто пришел. После того как человек зайдет на территорию детсада или покинет ее, дверь должна закрыться сама — с помощью доводчика или возвратной пружины.
|
№ п/п
|
Наименование объекта/ Функционального заказчика учреждения
|
Район
|
Вид
|
Адрес объекта/ Функционального заказчика учреждения
|
1
|
МБОУ "Детский сад № 9"
|
А
|
ДС
|
ул.Симонова, д.11а
|
2
|
МАДОУ"Детский сад №10 комбинированного вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Большая Армавирская, д.41б
|
3
|
МБОУ "Детский сад № 14"
|
А
|
ДС
|
ул.Симонова, д.20А
|
4
|
МБОУ "Детский сад № 22"
|
А
|
ДС
|
п. Кадышево, ул. Р. Зорге, д.6В
|
5
|
МБОУ "Детский сад № 26"
|
А
|
ДС
|
ул.Челюскина, д.33А
|
6
|
МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №36", 2 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Лядова, д.3
|
7
|
МАДОУ "Детский сад №72 комбинированного вида", 2 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Копылова, д.8
|
8
|
МАДОУ "Детский сад №72 комбинированного вида", 1 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Лукина, д.5а
|
9
|
МБОУ "Детский сад № 78"
|
А
|
ДС
|
ул.Чапаева, д.6б
|
10
|
МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №111"
|
А
|
ДС
|
ул.Айдарова, д.24а к1
|
11
|
МАДОУ "Детский сад №115"
|
А
|
ДС
|
ул.Чапаева, д.47а
|
12
|
МБОУ "Детский сад № 123"
|
А
|
ДС
|
ул.Тэцевская, д.2в
|
13
|
МАДОУ "Детский сад №141 комбинированного вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Максимова, д.7а
|
14
|
МАДОУ "Детский сад № 152
|
А
|
ДС
|
ул.Побежимова, д.40
|
15
|
МБОУ "Детский сад № 172"
|
А
|
ДС
|
ул.Челюскина, д.1
|
16
|
МАДОУ"Детский сад №268", 1 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Челюскина, д.1а
|
17
|
МАДОУ"Детский сад №296 комбинированного вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Центрально-Мариупольская, д.92
|
18
|
МАДОУ "Детский сад №299"
|
А
|
ДС
|
ул.Лукина, д.48а
|
19
|
МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №300", 1 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Белинского, д.15А
|
20
|
МАДОУ"Детский сад №308 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
|
А
|
ДС
|
ул.Молодежная, д.6а
|
21
|
МАДОУ "Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 1 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Литвинова, д.51
|
22
|
МАДОУ"Детский сад №268", 2 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Теплично-комбинатская, д.8а
|
23
|
МАДОУ "Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
|
А
|
ДС
|
ул.Дубинина, д.2
|
24
|
МАДОУ "Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" (2-здание)
|
А
|
ДС
|
ул.Молодежная, д.10Б
|
25
|
МАДОУ "Детский сад №353 комбинированного вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Дементьева, д.1а
|
26
|
МАДОУ "Детский сад №365 общеразвивающего вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Карагандинская, д.4А
|
27
|
МАДОУ "Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 2 здание
|
А
|
ДС
|
ул.Литвинова, д.57
|
28
|
МАДОУ"Детский сад №368 комбинированного вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Академика Павлова, д.11А
|
29
|
МАДОУ"Детский сад №375 общеразвивающего вида с татарским языком воспитания и обучения"
|
А
|
ДС
|
ул.Ленинградская, д.53А
|
30
|
МАДОУ "Детский сад № 392 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
|
А
|
ДС
|
ул.Лядова, д.9А
|
31
|
МАДОУ "Детский сад №400 комбинированного вида"
|
А
|
ДС
|
ул.Софьи Перовской, д.150а
|
32
|
МАДОУ"Детский сад №404 комбинированного вида "
|
А
|
ДС
|
ул.Симонова, д.37А
|
33
|
МАДОУ"Детский сад №407 комбинированного вида", 1-е здание
|
А
|
ДС
|
ул.Ленинградская, д.60а
|
34
|
МАДОУ "Детский сад №30 "
|
К
|
ДС
|
ул.Мало-Московская, д.17
|
35
|
МАДОУ "Детский сад № 147", 2-е здание
|
К
|
ДС
|
ул.Аксакова, д.25а
|
36
|
МАДОУ "Детский сад № 69", 1-е здание
|
К
|
ДС
|
ул.Степана Халтурина, д.5а
|
37
|
МБДОУ"Детский сад № 80"
|
К
|
ДС
|
ул.Чкалова, д.6а
|
38
|
МБДОУ"Детский сад № 81"
|
К
|
ДС
|
ул.2-я Юго-Западная, д.25
|
39
|
МБДОУ"Детский сад № 82"
|
К
|
ДС
|
ул.Алтынова, д.2А
|
40
|
МБДОУ"Детский сад № 83"
|
К
|
ДС
|
ул.Ползунова, д.6
|
41
|
МАДОУ "Детский сад № 91"
|
К
|
ДС
|
ул.Жуковка, д.2 к.1
|
42
|
Детский сад № 96
|
К
|
ДС
|
ул.Привокзальная, д.44
|
43
|
МАДОУ "Детский сад № 125"
|
К
|
ДС
|
ул.Революционная, д.47А
|
44
|
МБДОУ"Детский сад № 128"
|
К
|
ДС
|
ул.Г.Баширова (Волжская гавань), д.7
|
45
|
МАДОУ "Детский сад № 147", 1-е здание
|
К
|
ДС
|
ул.Осиновская, д.35
|
46
|
МБДОУ "Детский сад № 178", 3-е здание
|
К
|
ДС
|
ул.40 лет Октября, д.22
|
47
|
МАДОУ "Детский сад № 252", 1-е здание
|
К
|
ДС
|
ул.Пархоменко, д.20
|
48
|
МАДОУ "Детский сад № 281"
|
К
|
ДС
|
ул.Серпуховская, д.24
|
49
|
МАДОУ "Детский сад № 288"
|
К
|
ДС
|
ул.Болотникова, д.7А
|
50
|
МАДОУ "Детский сад № 313"
|
К
|
ДС
|
ул.Лушникова, д.11а
|
51
|
МАДОУ "Детский сад № 334"
|
К
|
ДС
|
ул.Болотникова, д.17
|
52
|
МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 351"
|
К
|
ДС
|
ул.Пархоменко, д.2
|
53
|
МАДОУ "Детский сад №356"
|
К
|
ДС
|
ул.Энгельса, д.59А
|
54
|
МАДОУ "ЦРР-Детский сад №378" Кировского района
|
К
|
ДС
|
ул.Поселковая, д.29А
|
55
|
Детский сад № 417
|
К
|
ДС
|
ул.Лейтенанта Красикова, д.9
|
56
|
Детский сад № 243
|
К
|
ДС
|
ул. Ильича, д.1а
|
57
|
Детский сад № 321
|
К
|
ДС
|
ул. Чкалова, д.11а
|
58
|
Детский сад № 350
|
К
|
ДС
|
ул. Батыршина, д.24
|
59
|
Детский сад № 53
|
К
|
ДС
|
ул. Туристическая, д1
|
60
|
Детский сад №56
|
К
|
ДС
|
пос.Аракчино, ул. Военный городок 32А
|
61
|
Детский сад №92
|
К
|
ДС
|
ул. Железнодорожников, д.1
|
62
|
МАДОУ "Детский сад № 2"
|
К
|
ДС
|
ул.Гладилова, д.29
|
63
|
МАДОУ "Детский сад № 62"
|
К
|
ДС
|
ул.Железнодорожников, д.29
|
64
|
МАДОУ "Детский сад № 75"
|
К
|
ДС
|
ул.Горьковское шоссе, д.22
|
65
|
МАДОУ "Детский сад № 95"
|
К
|
ДС
|
ул.Бирюзовая, д.22
|
66
|
МАДОУ "ЦРР-дет.сад №88" Киров.р-на
|
К
|
ДС
|
ул.Яна Юдина, д.1
|
67
|
МАДОУ"Детский сад №317"
|
К
|
ДС
|
ул.Беломорская, д.79б
|
68
|
дошк.гр. при Гимназии №2
|
М
|
ДС
|
ул.Ш.Усманова, д.11
|
69
|
МБДОУ"Детский сад №84"
|
М
|
ДС
|
ул.Тверская, д.6
|
70
|
МАДОУ "Детский сад № 97"
|
М
|
ДС
|
ул.Кулахметова, д.20а
|
71
|
МАДОУ"Детский сад №105"
|
М
|
ДС
|
ул.Бакалейная, д.10
|
72
|
МАДОУ "Детский сад №107" Московского р-на, 1-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Блюхера, д.9а
|
73
|
МАДОУ"Детский сад №174"
|
М
|
ДС
|
ул.Восстания, д.64
|
74
|
МАДОУ"Детский сад №184"
|
М
|
ДС
|
ул.Воровского, д.19А
|
75
|
МАДОУ"Детский сад №200"
|
М
|
ДС
|
ул.Академика Королева, д.20А
|
76
|
МАДОУ"Детский сад №207"
|
М
|
ДС
|
ул.пр. Ибрагимова, д.71А
|
77
|
МАДОУ"Детский сад №217"
|
М
|
ДС
|
ул.Ленская, д.3а
|
78
|
МБДОУ "Детский сад №221"
|
М
|
ДС
|
ул.Х.Ямашева, д.18а
|
79
|
МАДОУ"Детский сад №234"
|
М
|
ДС
|
ул.Химиков, д.31
|
80
|
МАДОУ"Детский сад №262"
|
М
|
ДС
|
ул.Декабристов, д.154А
|
81
|
МАДОУ"Детский сад №282"
|
М
|
ДС
|
ул.Соловецких Юнг, д.21
|
82
|
МБДОУ "Детский сад №286"
|
М
|
ДС
|
ул.Восстания, д.32А
|
83
|
МАДОУ"Детский сад №294"
|
М
|
ДС
|
ул.Восход, д.13 А
|
84
|
МАДОУ"Детский сад №314"
|
М
|
ДС
|
ул.Ш.Усманова, д.27 А
|
85
|
МАДОУ"Детский сад №326"
|
М
|
ДС
|
ул.Химиков, д.57
|
86
|
МАДОУ"Детский сад №339"
|
М
|
ДС
|
ул.Химиков, д.47
|
87
|
МАДОУ"Детский сад №340"
|
М
|
ДС
|
ул.Тверская, д.4 А
|
88
|
МАДОУ"Детский сад №345"
|
М
|
ДС
|
ул.Бондаренко, д.7 А
|
89
|
МАДОУ"Детский сад №372"
|
М
|
ДС
|
ул.Г.Баруди, д.15
|
90
|
МАДОУ"Детский сад №376", 1-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Декабристов, д.85 А
|
91
|
МАДОУ"Детский сад №381"
|
М
|
ДС
|
ул.Сосновая, д.11
|
92
|
МАДОУ "ЦРР-д/с N387" Москов.р-на, 2-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Батыршина, д.21 А
|
93
|
МАДОУ "ЦРР-д/с N387" Москов.р-на, 1-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Г.Баруди, д.17
|
94
|
МАДОУ"Детский сад №395"
|
М
|
ДС
|
ул.Серова, д.2 А
|
95
|
МАДОУ"Детский сад №403"
|
М
|
ДС
|
ул.Беломорская, д.246 А
|
96
|
МБДОУ "Детский сад №15", 1-е здание
|
В
|
ДС
|
ул.Б.Красная, д.60\35
|
97
|
МБДОУ "Детский сад №24"
|
В
|
ДС
|
ул.Спартаковская, д.53
|
98
|
МАДОУ" Детский сад №34"
|
В
|
ДС
|
ул.Волкова, д.72
|
99
|
МБДОУ "Детский сад №37"
|
В
|
ДС
|
ул.Ульянова-Ленина, д.50
|
100
|
МБДОУ "Детский сад №15", 2-е здание
|
В
|
ДС
|
ул.Толстого, д.16
|
101
|
МАДОУ" Детский сад №49
|
В
|
ДС
|
ул.Бехтерева, д.4а
|
102
|
МБДОУ "Детский сад №63"
|
В
|
ДС
|
ул.М.Гафури, д.2а
|
103
|
МБДОУ "Детский сад № 289", 2-е здание
|
В
|
ДС
|
ул.Сары Садыковой, д.45
|
104
|
МБДОУ "Детский сад №77"
|
В
|
ДС
|
ул.Хади Такташа, д.77А
|
105
|
МБДОУ "Детский сад №89"
|
В
|
ДС
|
ул.Хади Такташ, д.89а
|
106
|
МДОУ "Детский сад №102"
|
В
|
ДС
|
ул.Дачная, д.1
|
107
|
МАДОУ " Детский сад №136"
|
В
|
ДС
|
ул.Волкова, д.69
|
108
|
МБДОУ "Детский сад №142"
|
В
|
ДС
|
ул.Коротченко, д.6
|
109
|
МАДОУ "Детский сад № 283", 2-е здание
|
В
|
ДС
|
ул.Хади Атласи, д.28
|
110
|
МАДОУ " Детский сад №188"
|
В
|
ДС
|
ул.Московская, д.28а
|
111
|
МАДОУ "Детский сад №190"
|
В
|
ДС
|
ул.Портовая, д.13
|
112
|
МАДОУ" Детский сад №209"
|
В
|
ДС
|
ул.Мазита Гафури, д.4А
|
113
|
МБДОУ "Детский сад №212", 1-е здание
|
В
|
ДС
|
ул.Айвазовского, д.19
|
114
|
МБДОУ "Детский сад №212", 2-е здание
|
В
|
ДС
|
ул.Айвазовского, д.24
|
115
|
МАДОУ "Детский сад №214"
|
В
|
ДС
|
ул.Тинчурина, д.15Ак1
|
116
|
МАДОУ "Детский сад №255"
|
В
|
ДС
|
ул.Шмидта, д.48А
|
117
|
МАДОУ "Детский сад №260"
|
В
|
ДС
|
ул.Татарстан, д.49а, к.1
|
118
|
МАДОУ "Детский сад № 263"
|
В
|
ДС
|
ул.Лево-Булачная, д.38А
|
119
|
МАДОУ "Детский сад №273"
|
В
|
ДС
|
ул.Сары Садыковой, д.3
|
120
|
МАДОУ "Детский сад №273"
|
В
|
ДС
|
ул.Нариманова, д.70
|
121
|
МАДОУ "Детский сад № 283", 1 здание
|
В
|
ДС
|
ул.Привольная 1-я, д.20А
|
122
|
МБДОУ "Детский сад № 289", 1 здание
|
В
|
ДС
|
ул.Сары Садыковой, д.35
|
123
|
МАДОУ "Детский сад № 312"
|
В
|
ДС
|
ул.Лейтенанта Шмидта, д.36
|
124
|
МАДОУ "Детский сад №322"
|
В
|
ДС
|
ул.Нурсултана Назарбаева, д.58
|
125
|
"Детский сад №4 комбинированного вида "
|
П
|
ДС
|
ул.Баки Урманче, д.11а
|
126
|
"Детский сад №5 комбинированного вида", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Мидхата Булатова, д.7
|
127
|
"Детский сад №5 комбинированного вида", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Баки Урманче, д.9А
|
128
|
"Детский сад №13 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
проспект Победы, д.37
|
129
|
"Детский сад №17 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Авангардная, д.159Б
|
130
|
"Детский сад №23 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Авангардная, д.90а
|
131
|
"Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
проспект Победы, д.64
|
132
|
"Детский сад № 31 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Академика Парина, д.20а
|
133
|
"Детский сад №32 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
проспект Победы, д.58 а
|
134
|
"Детский сад №35 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Авангардная, д.159а
|
135
|
"Детский сад №42 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Рихарда Зорге, д.91
|
136
|
"Детский сад №43 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Рихарда Зорге, д.76а
|
137
|
"Детский сад №47 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Ферма 2, д.82а
|
138
|
"Детский сад № 55 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Карбышева, д.31а
|
139
|
Детский сад №71 комбинированного вида
|
П
|
ДС
|
ул.Сафиуллина, д.17а
|
140
|
"Детский сад №73 комбинированного вида "
|
П
|
ДС
|
ул.Ахунова, д.10в
|
141
|
"Детский сад №79 комбинированного вида", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Садовая, д.10а
|
142
|
"Детский сад №79 комбинированного вида", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Чернопрудная, д.12А
|
143
|
"Детский сад №90 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Комиссара Габишева, д.10а
|
144
|
"Детский сад №94 комбинированного вида "
|
П
|
ДС
|
проспект Победы, д.19б
|
145
|
"Центр развития ребенка - Детский сад № 106"
|
П
|
ДС
|
ул.Юлиуса Фучика, д.70
|
146
|
МБДОУ "Детский сад № 116 комбинированного вида" Приволжского района г.Казани
|
П
|
ДС
|
ул.Татниисхоз, д.
|
147
|
"Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
|
П
|
ДС
|
ул.Дубравная, д.35а
|
148
|
"Детский сад №131 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Дубравная, д.51Б
|
149
|
"Детский сад №137 комбинированного вида "
|
П
|
ДС
|
ул.Ферма 2, д.98а к1
|
150
|
детский сад №139
|
П
|
ДС
|
ул.Ново-Давликеевская, д.18а
|
151
|
"Детский сад №144 комбинированного вида "
|
П
|
ДС
|
ул.Андря Адо, д.13
|
152
|
"Детский сад №156 комбинированного вида", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Роторная, д.27а
|
153
|
"Детский сад №156 комбинированного вида", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Шаляпина, д.49
|
154
|
"Детский сад №157 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Кул Гали, д.1А
|
155
|
"Детский сад №160 комбинированного вида", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Спартаковская, д.121
|
156
|
"Детский сад №160 комбинированного вида", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Качалова, д.95
|
157
|
"Детский сад №161 комбинированного вида", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Агрономическая, д.128
|
158
|
"Детский сад №161 комбинированного вида", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Павлюхина, д.99В
|
159
|
"Детский сад №163 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Академика Завойского, д.10
|
160
|
"Детский сад №194 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Гарифьянова, д.30
|
161
|
"Детский сад №242 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Комиссара Габишева, д.1А
|
162
|
"Детский сад № 247 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Сыртлановой, д.16а
|
163
|
"Детский сад № 247 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Мавлютова, д.16а
|
164
|
"Детский сад №274 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Хади Такташ, д.98
|
165
|
"Детский сад №307 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Ботаническая, д.21
|
166
|
"Детский сад №320 комбинированного вида", 1-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Елабужская, д.1
|
167
|
"Детский сад №320 комбинированного вида", 2-е здание
|
П
|
ДС
|
ул.Авангардная, д.68
|
168
|
"Детский сад №342 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Братьев Касимовых, д.26а
|
169
|
"Детский сад №357 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Сафиуллина, д.54
|
170
|
"Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Габишева, д.15 к.1
|
171
|
"Детский сад №362 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Кул Гали, д.7а, к.1
|
172
|
"Детский сад №363 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Модельная, д.6а
|
173
|
"Детский сад №369 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Хусаина Мавлютова, д.13
|
174
|
"Детский сад № 373 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Рихарда Зорге, д.81а
|
175
|
"Детский сад №374 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Ботаническая, д.15А
|
176
|
"Детский сад №379 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
П
|
ДС
|
ул.Юлиуса Фучика, д.46а
|
177
|
"Детский сад №382 комбинированного вида"
|
П
|
ДС
|
ул.Братьев Касимовых, д.70а
|
178
|
"Центр развития ребенка - Детский сад № 383"
|
П
|
ДС
|
ул.Сыртлановой, д.21а
|
179
|
"Центр развития ребенка - Детский сад № 385 "
|
П
|
ДС
|
ул.Комиссара Габишева, д.41
|
180
|
"Центр развития ребенка - Детский сад № 396"
|
П
|
ДС
|
ул.Дубравная, д.15
|
181
|
МДОУ "Детский сад N3"
|
С
|
ДС
|
ул.Ноксинский спуск,, д.9
|
182
|
МДОУ "Детский сад N6"
|
С
|
ДС
|
ул.Ломжинская, д.10
|
183
|
МДОУ "Детский сад N7"
|
С
|
ДС
|
ул.Айтматова, д.15
|
184
|
МДОУ "Детский сад N8"
|
С
|
ДС
|
ул.Чэчэк, д.32
|
185
|
МАДОУ"Детский сад №11"
|
С
|
ДС
|
ул.Мира, д.22а
|
186
|
МАДОУ "Детский сад №171 с татарским языком воспитания и обучения", 2- здание
|
С
|
ДС
|
ул.Тополевая, д.9а
|
187
|
МДОУ "Детский сад N 39"
|
С
|
ДС
|
ул.Ак. Глушко, д.13а
|
188
|
МДОУ "Детский сад N 40"
|
С
|
ДС
|
ул.Туганлык, д.8а
|
189
|
МАДОУ "Детский сад №46 общеразвивающего вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Курчатова, д.5а
|
190
|
МДОУ "Детский сад N 48"
|
С
|
ДС
|
ул.Ак. Глушко, д.11а
|
191
|
МДОУ "Детский сад N50"
|
С
|
ДС
|
пр-кт Победы, д.212б
|
192
|
МДОУ "Детский сад N54"
|
С
|
ДС
|
ул.Минская, д.55а
|
193
|
МАДОУ "Детский сад №59"
|
С
|
ДС
|
ул.Парковая, д.25а
|
194
|
МДОУ "Детский сад N60"
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Сахарова, д.12а
|
195
|
МДОУ "Детский сад N64"
|
С
|
ДС
|
ул.Бигичева, д.7А
|
196
|
МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Мира, д.50
|
197
|
МАДОУ "Детский сад №67"
|
С
|
ДС
|
ул.Ак.Глушко, д.22Д
|
198
|
МАДОУ "Детский сад №67"
|
С
|
ДС
|
ул.Глушко, д.16В
|
199
|
МДОУ "Детский сад N68"
|
С
|
ДС
|
проспект Победы, д.180а
|
200
|
МАДОУ "Детский сад №100 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Кирпичная, д.2а
|
201
|
МДОУ "Детский сад N103"
|
С
|
ДС
|
ул.Файзи, д.5
|
202
|
МАДОУ "Детский сад №104", 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Дружбы, д.3
|
203
|
МАДОУ "Детский сад №109"
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Глушко, д.25
|
204
|
МДОУ "Детский сад N112"
|
С
|
ДС
|
ул.Минская, д.43
|
205
|
МДОУ "Детский сад N113"
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Глушко, д.20б
|
206
|
МДОУ "Детский сад N114"
|
С
|
ДС
|
ул.Большая Красная, д.122г
|
207
|
МДОУ "Детский сад N119"
|
С
|
ДС
|
ул.Тыныч, д.2
|
208
|
МДОУ "Детский сад N120"
|
С
|
ДС
|
ул.Крутая, д.26а
|
209
|
Детский сад при МАОУ "Лицей -инженерный центр", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.А.Кутуя, д86
|
210
|
МДОУ "Детский сад N124"
|
С
|
ДС
|
ул.Нардуган, д.47
|
211
|
МАДОУ "Детский сад № 127"
|
С
|
ДС
|
ул.Закиева, д.7а
|
212
|
МДОУ "Детский сад N 143"
|
С
|
ДС
|
пр.А.Камалеева, д.12а
|
213
|
МДОУ "Детский сад N146"
|
С
|
ДС
|
ул.Динмухаметова, д.4Б
|
214
|
МДОУ "Детский сад N 148 "Василек"
|
С
|
ДС
|
ж.м.Константиновка, ул. Интернациональная, д.11
|
215
|
МАДОУ"Детский сад №305", 3-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Гвардейская, д.32а
|
216
|
МАДОУ "Детский сад №153 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
пос.Нагорный, ул. Высокогорская, д.9а
|
217
|
МДОУ "Детский сад N154"
|
С
|
ДС
|
ул.Школьная, д.д.4б
|
218
|
МДОУ "Детский сад N 155 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Новаторов, д.1а
|
219
|
МДОУ "Детский сад N 162"
|
С
|
ДС
|
пр.А.Камалеева, д.18
|
220
|
МАДОУ "Детский сад №166 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани
|
С
|
ДС
|
ул.Парковая, д.29а
|
221
|
МАДОУ "Детский сад №167 с татарским языком воспитания и обучения"
|
С
|
ДС
|
ул.Зур Урам, д.2а
|
222
|
МДОУ "Детский сад N168"
|
С
|
ДС
|
пр-кт Альберта Камалеева, д.24
|
223
|
МАДОУ "Детский сад №171 с татарским языком воспитания и обучения", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Советская, д.29
|
224
|
МДОУ "Детский сад N175"
|
С
|
ДС
|
ул.Альберта Камалеева, д. 32а
|
225
|
МДОУ "Детский сад N177"
|
С
|
ДС
|
ул.Натана Рахлина, д.11
|
226
|
МАДОУ "Детский сад №180 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Закиева, д.45
|
227
|
МАДОУ "Детский сад № 181"
|
С
|
ДС
|
ул.Файзи, д.13
|
228
|
МАДОУ "Детский сад №185 комбинированного вида", 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Бигичева, д.8
|
229
|
МАДОУ "Детский сад №185 комбинированного вида", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Глушко, д.29
|
230
|
МДОУ "Детский сад N186"
|
С
|
ДС
|
ул. Локаторная,, д.д. 26д
|
231
|
детский сад №199
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Губкина, д.14
|
232
|
МАДОУ "Детский сад №104", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.8 Марта, д.7а
|
233
|
детский сад №206
|
С
|
ДС
|
ул.Александра Попова, д.13а
|
234
|
МАДОУ "Детский сад №206, 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Ак.Кирпичникова, д.3а
|
235
|
МАДОУ "Детский сад №211"
|
С
|
ДС
|
ул.Тополевая, д.1А
|
236
|
МАДОУ "Детский сад №213 комбинированного вида", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Сибирский тракт, д.26а
|
237
|
МАДОУ "Детский сад №224 комбинированного вида", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Даурская, д.15
|
238
|
МАДОУ "Детский сад №224 комбинированного вида", 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Даурская, д.48Б
|
239
|
МАДОУ "Детский сад №230"
|
С
|
ДС
|
ул.Халезова, д.20а
|
240
|
МАДОУ "Детский сад №233"
|
С
|
ДС
|
ул.Главная, д.58а
|
241
|
МАДОУ "Детский сад №235 общеразвивающего вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Ак. Губкина, д.2а
|
242
|
МАДОУ "Детский сад №213 комбинированного вида", 2 здание
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Арбузова, д.4а
|
243
|
МДОУ "Детский сад N 253"
|
С
|
ДС
|
ул.Николая Ершова, д.78а
|
244
|
МАДОУ "Детский сад №259"
|
С
|
ДС
|
ул.Гвардейская, д.46/3
|
245
|
МАДОУ "Детский сад №261 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке"
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Сахаров, д.31а
|
246
|
МАДОУ "Детский сад №272 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Академика Сахарова, д.11
|
247
|
МАДОУ "Детский сад №276 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Родины, д.31 к1
|
248
|
МДОУ "Детский сад N 280"
|
С
|
ДС
|
ул.Даурская -2я, д.19
|
249
|
МАДОУ "Детский сад №284"
|
С
|
ДС
|
ул.Мира, д.33а
|
250
|
МАДОУ "Детский сад №290 с обучением и воспитанием на татарском языке"
|
С
|
ДС
|
ул.Новаторов, д.4А к1
|
251
|
МАДОУ "Детский сад №293, 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.А.Кутуя, д.2а/1
|
252
|
МАДОУ "Детский сад №293, 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Авиахима, д.5
|
253
|
МАДОУ "Детский сад №298"
|
С
|
ДС
|
ул.Мира, д.31а
|
254
|
МАДОУ"Детский сад №305", 1 здание
|
С
|
ДС
|
ул.Гвардейская, д.30
|
255
|
МАДОУ"Детский сад №305", 2 здание
|
С
|
ДС
|
ул.Гвардейская, д.30а
|
256
|
МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Карбышева, д.44
|
257
|
МДОУ "Детский сад N 324 "
|
С
|
ДС
|
ул.Губкина, д.13А
|
258
|
МАДОУ"Детский сад №327 общеразвивающего вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Олонецкая (Царицыно), д.75
|
259
|
МАДОУ"Детский сад №328 общеразвивающего вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Латышских Стрелков, д.4А к1
|
260
|
МАДОУ"Детский сад №330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани, 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Карбышева, д.15а
|
261
|
МАДОУ"Детский сад №330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида" Советского района г. Казани, 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Зорге , д.1 Б
|
262
|
МАДОУ "Детский сад №332 комбинированного вида", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Курчатова, д.10а
|
263
|
МАДОУ "Детский сад №333 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке"
|
С
|
ДС
|
ул.Комарова, д.22
|
264
|
МАДОУ "Детский сад №336 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Зур Урам, д.4
|
265
|
МАДОУ "Детский сад №352"
|
С
|
ДС
|
ул.Галеева, д.11а
|
266
|
МАДОУ "Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" района г.Казани, 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Отрадная, д.24А
|
267
|
МАДОУ "Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке" района г.Казани, 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Отрадная, д.34
|
268
|
МАДОУ "Детский сад №390 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Мира, д.51а
|
269
|
МАДОУ "Детский сад №394 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Минская, д.14
|
270
|
МАДОУ "Детский сад №398 комбинированного вида", 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Чишмяле, д.19
|
271
|
МАДОУ "Детский сад №398 комбинированного вида", 1-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Чишмяле, д.3
|
272
|
МАДОУ "Детский сад №399 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Ломжинская, д.9
|
273
|
МАДОУ "Детский сад №402 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Фучика, д.139
|
274
|
МАДОУ "Детский сад №408 комбинированного вида"
|
С
|
ДС
|
ул.Закиева, д.33
|
275
|
МАДОУ "Детский сад №415 с татарским языком воспитания и обучения"
|
С
|
ДС
|
ул.Каштановая, д.6
|
276
|
МДОУ "Детский сад N 76 компенсирующего вида "
|
С
|
ДС
|
ул.Халезова,д.30
|
277
|
МБДОУ "Детский сад №12"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Абсалямова, д.9
|
278
|
МАДОУ "ЦРР Детский сад № 16"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Лаврентьева, д.28А
|
279
|
МБДОУ "Детский сад №18"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Гаврилова, д.54Б
|
280
|
МАДОУ "Детский сад №19"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Адоратского, д.10А
|
281
|
МБДОУ "Детский сад №28"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Бондаренко, д.24А
|
282
|
МАДОУ "Детский сад №391", 2 здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Адоратского, д.13А
|
283
|
МАДОУ "Детский сад №61"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Лаврентьева, д.22А
|
284
|
МАДОУ "Детский сад №70"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Адоратского, д.44А
|
285
|
МБДОУ "Детский сад №85"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Четаева, д.13а
|
286
|
МАДОУ "Детский сад №86"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Маршала Чуйкова, д.69А
|
287
|
МБДОУ "Детский сад №87"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Четаева, д.7а
|
288
|
МАДОУ "Детский сад №93"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Голубятникова, д.23а
|
289
|
МБДОУ "Детский сад №99 ", 1-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Четаева, д.60а
|
290
|
МБДОУ "Детский сад №99 ", 2-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Меридианная, д.18
|
291
|
МБДОУ "Детский сад №110"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Чистопольская, д.79А
|
292
|
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №117"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Чистопольская, д.86а
|
293
|
МАДОУ "Детский сад №122 "
|
К
|
ДС
|
ул.Октябрьская, д.10А
|
294
|
МАДОУ "Детский сад №129"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Адоратского, д.35А
|
295
|
МАДОУ "Детский сад №145"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Мусина, д.50А
|
296
|
МБДОУ "Детский сад №151"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Бондаренко, д.10А
|
297
|
МАДОУ "Детский сад №165"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Коллективная, д.25А
|
298
|
МАДОУ "Детский сад №170"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Амирхана, д.10Ак3
|
299
|
МБДОУ "Детский сад №192 комбинированного вида"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Нигматуллина, д.3а
|
300
|
МАДОУ "Детский сад №203", 1 здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Коллективная, д.31а
|
301
|
МБДОУ "Детский сад №208"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Абсалямова, д.18А
|
302
|
МАДОУ "Детский сад №248"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Амирхана, д.35А
|
303
|
МАДОУ "Детский сад № 250", 1-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Октябрьская, д.17А
|
304
|
МАДОУ "Детский сад № 250", 2-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Гагарина, д.18
|
305
|
МБДОУ Детский сад №254
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Короленко, д.85а
|
306
|
МАДОУ "Детский сад №275"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Ибрагимова, д.7А
|
307
|
МАДОУ "Детский сад №292"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Гагарина, д.65а
|
308
|
МАДОУ "Детский сад №297"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Проспект Ямашева, д.80
|
309
|
МАДОУ "Детский сад №302"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Ярослава Гашека, д.9а
|
310
|
МАДОУ "Детский сад №306"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Короленко, д.33Б
|
311
|
МАДОУ "Детский сад №203", 2 здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Коллективная, д.33А
|
312
|
МАДОУ "Детский сад №315"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Октябрьская, д.3Б
|
313
|
МАДОУ "Детский сад №337"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Голубятникова, д.21а, к.1
|
314
|
МБДОУ Детский сад №338
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Мусина, д.53а, к.1
|
315
|
МАДОУ "Детский сад №346"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Ибрагимова, д.57а
|
316
|
МАДОУ "Детский сад №370"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Амирхана, д.37а
|
317
|
МАДОУ Детский сад №371
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Ямашева, д.48а
|
318
|
МАДОУ "Детский сад №380"
|
Н/С
|
ДС
|
пр-кт. Ямашева, д.74а
|
319
|
МАДОУ "Детский сад №384"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Мусина, д.74а
|
320
|
МАДОУ "Детский сад №391", 1-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Адоратского, д.37а
|
321
|
МАДОУ "Детский сад №393"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Адоратского, д.28а
|
322
|
МАДОУ "Детский сад №397" Ново-Савиновского района, 1-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Гаврилова, д.42а
|
323
|
МАДОУ "Детский сад №397" Ново-Савиновского района, 2-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Гаврилова, д.54
|
324
|
МАДОУ "Детский сад №401"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Фатыха Амирхана, д.39
|
325
|
МАДОУ "Детский сад №405"
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Четаева, д.3А
|
326
|
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №411"
|
Н/С
|
ДС
|
пр-кт. Ямашева, д.65а
|
327
|
МАДОУ "Детский сад №414" Ново-Савиновского района, 2-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Чатаева, д.
|
328
|
МАДОУ "Детский сад №414" Ново-Савиновского района, 1-е здание
|
Н/С
|
ДС
|
ул.Фатыха Амирхана, д.7
|
329
|
МБДОУ "Детский сад №118"
|
М
|
ДС
|
ул.Тунакова, д.54а
|
330
|
Детский сад №134
|
К
|
ДС
|
ул.А.Арсланова, д.8а
|
331
|
Детский сад №133
|
К
|
ДС
|
ул. В.Сажинова, д.5а
|
332
|
МАДОУ "Детский сад №332 комбинированного вида", 2-е здание
|
С
|
ДС
|
ул.Курчатова , д.14а
|
333
|
МБОУ "Детский сад № 20"
|
А
|
ДС
|
ул.Симонова, д.3
|
334
|
МАДОУ"Детский сад №407 комбинированного вида", 2-е здание
|
А
|
ДС
|
ул.Ленинградская, д.43а
|
335
|
МАДОУ"Детский сад №376", 2-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Чистопольская, д.3а
|
336
|
МАДОУ"Детский сад №291"
|
М
|
ДС
|
ул.Химиков,, д.13А
|
337
|
МАДОУ"Детский сад №295"
|
М
|
ДС
|
ул.Фурманова, д.50А
|
338
|
МАДОУ "Детский сад №107" Московского р-на, 2-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Соловецких Юнг, д.29
|
339
|
МБДОУ "Детский сад №126 ", 2-е здание
|
М
|
ДС
|
ул.Тунакова, д.53А
|
340
|
МАДОУ "Детский сад № 226"
|
К
|
ДС
|
ул.Большая, д.26
|
341
|
МАДОУ"Детский сад №240"
|
М
|
ДС
|
ул.Волгоградская, д.11А
|
342
|
МАДОУ"Детский сад №279"
|
М
|
ДС
|
ул.Окольная, д.17В
|
343
|
МБДОУ "Детский сад №189 "
|
В
|
ДС
|
РТ, 420012, ул. Ульянова Ленина, 27
|
344
|
МАДОУ "Детский сад № 252", 2-е здание
|
К
|
ДС
|
420004, Горьковское шоссе, д.23а
|
345
|
МАДОУ "Детский сад № 228"
|
К
|
ДС
|
420079, ул.Минусинская, д.1а
|
346
|
МАДОУ "Детский сад № 69", 1-е здание
|
К
|
ДС
|
ул.Димитрова, д.8
|
347
|
МБДОУ "Детский сад №126", 1-е здание
|
М
|
ДС
|
420039, ул. Восстания, д. 44а
|
348
|
МБДОУ "Детский сад №149"
|
М
|
ДС
|
420006, ул. Ютазинская, д.8а
|
349
|
МБДОУ"Детский сад №164"
|
М
|
ДС
|
420034, ул. Тверская, д.5а
|
350
|
МБДОУ"Детский сад №58"
|
М
|
ДС
|
420039, ул.Академика Королева, д.20б
|
351
|
МАДОУ"Детский сад № 222"
|
М
|
ДС
|
420095, ул.Шамиля Усманова, д.37а
|
352
|
МАДОУ"Детский сад №231"
|
М
|
ДС
|
420095, ул.Восстания, д.63а
|
353
|
МАДОУ"Детский сад №311"
|
М
|
ДС
|
420095, ул. Восход, д.5б
|
354
|
МАДОУ"Детский сад №355"
|
М
|
ДС
|
420066, пр.Ибрагимова, д.65а
|
355
|
МАДОУ "Детский сад №388"
|
Н/С
|
ДС
|
420136, Маршала Чуйкова ул. 33а
|
356
|
"Детский сад №140 комбинированного вида "
|
П
|
ДС
|
420141, ул.Салиха Батыева, д.11а
|
357
|
"Центр развития ребенка - Детский сад № 25"
|
П
|
ДС
|
420138, ул.Ю.Фучика, 57
|
358
|
"Школа №35 Дошкольное отделение
|
П
|
СОШ
|
420064, ул.Мидхата Булатова, д.3
|
359
|
МОУ «Гимназия №140», 1-е здание (дошкольное отделение)
|
С
|
СОШ
|
ул.Халезова, д.24
|
360
|
МАУД "Прогимназия №29", 1-е здание
|
С
|
СОШ
|
ул.Красной Позиции, д.11а
При установке системы подрядчик должен придерживаться нескольких принципов, в том числе:
- исключение возможного несанкционированного доступа в детсад через точки доступа;
- ручное открывание дверей для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала «Тревога». То есть система должна быть сопряжена с автоматической пожарной сигнализацией для режима экстренной эвакуации;
- соответствие мест установки СКУД и кабельных линий Правилам благоустройства Казани;
- антивандальная устойчивость и всепогодное исполнение наружных элементов СКУД.
СКУД включает в себя утилиты для настройки и конфигурирования оборудования и само оборудование — считыватели бесконтактных карт стандарта EM-Marine, замки, кнопку выхода, вызывную аудиопанель на одной из точек доступа, расположенных на калитке по периметру ограждения, и аудиотрубку для связи с ней. На каждом объекте должно быть не менее 1 600 пропусков.
Заказчиком выступает МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий». Исполнитель обязан завершить установку и монтаж оборудования не позднее чем через 25 календарных дней с момента заключения контракта. Он будет действовать до конца 2022 года, во время этого подрядчик должен будет вести журнал учета посещений, проводить инструктаж работников. А еще — проводить профилактический контроль, аварийно-техническое обслуживание, профилактическое восстановление, испытания и проверку срабатывания СКУД.
Татарстан попросил 5,4 млрд рублей на охрану школ и детсадов
После трагедии на усиление безопасности потратили 36,8 миллиона рублей, в том числе 7,7 миллиона на монтаж тревожных кнопок и 20 миллионов — на системы речевого оповещения в школах и детсадах Казани.
Это явно не предел — в августе Татарстан запросил 5,4 млрд рублей на снабжение 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами. По стандартам безопасности, которые закреплены в федеральном законодательстве, здание школы и прилегающие территории должны быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией.
Основной центр контроля должен располагаться в отдельной комнате с пультом охраны на первом этаже здания. Здесь аккумулируются данные, получаемые с систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию. Плюс к этому основные входы по периметру здания должны быть оснащены системой управления и контроля доступа, а непосредственно на входе в здание школы ставятся металлоискатели.
В целом, по оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей.
Галявиева могла остановить пропускная система
Неисправность охранной системы в гимназии №175, как считает следствие, была одной из причин стрельбы. По версии следствия, оборудованный на входе магнитный замок был неисправен и не создал помех для Галявиева. Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, предъявили экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. С июля он находится под домашним арестом и пробудет там до 11 апреля.
У его защиты другая версия — виновен не замок, а пластиковая дверь, которая не защищает от проникновения. В техзадании контракта прописано, что СКУД должна исключать возможность несанкционированного доступа на объект через точки доступа и обладать антивандальной устойчивостью, но в договоре не было уточнений по поводу уровня сопротивления вандализму (в техзадании относительно установления СКУД в детсадах этого также нет, — прим. ред.).
— Обслуживаемый электромагнитный замок на входной группе гимназии №175 был установлен на пластиковой двери со стеклопакетом. Поэтому о какой степени антивандальной устойчивости СКУД можно говорить, если вооруженный преступник с легкостью может проникнуть через подобную дверь с любым замком. Если рассматривать максимальный уровень защищенности устанавливаемых СКУД на двери в образовательных учреждениях, в частности в гимназии №175, то необходимо ставить такие же двери, как в той камере ИВС, где Сергей Иванов провел сутки, дожидаясь суда об избрании меры пресечения по уголовному делу, которое возбудили в отношении него, — говорится в ответе компании «Ваша безопасность».
Показания против Иванова дал и Галявиев — он заявил, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить.
— В данную гимназию 11 мая 2021 года Галявиев пошел исключительно по причине того, что ранее учился в ней и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Он это перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев бы в гимназию не пошел. Это следует из протокола его допроса, — сообщила суду представитель следственной группы.
комментарии
Что мешает встретить любого ребенка на выходе из школы после уроков вечером, отобрать под угрозой карту и войти с ней в школу? На это надо несколько минут, тревогу поднять не успеет никто.
Или даже не входить, встреть всех на выходе?