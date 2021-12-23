«Рафинат, а тебе бонусы платят?»: Андрей Силкин, потерявший 10 самолетов в Казани, приехал к Минниханову

«Татнефтехиминвест-холдинг» взялся продвигать татарстанские композитные материалы крупнейшему поставщику российского ОПК — подмосковному холдингу ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. Накануне сегодняшнего заседания совета директоров гендиректор «Технологии» Андрей Силкин совершил экскурсию по предприятиям ОЭЗ «Алабуга». «Дадим ряд предложений, как сократить импортную составляющую (при производстве авиатехники)», — заявил сегодня глава ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, похваливший качество татарстанского углеволокна для самолетостроения. Но главные дифирамбы прозвучали в конце заседания, когда Рустам Минниханов выразил благодарность СИБУРу. «Вам — низкий поклон. Поздравляем с новыми приобретениями. Теперь мы в одной лодке», — заявил он.

На заключительном в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» были расставлены последние точки над «i» в татарстанской нефтехимии. Президентское «резюме» прозвучало в последние минуты заседания, хотя само мероприятие, как всегда, отличилось многозадачной и виртуозной повесткой. Особый статус этому заседанию придавало присутствие председателя правления и генерального директора ООО «СИБУР» Михаила Карисалова, который впервые приехал, чтобы участвовать в мероприятии. Сколько представителей СИБУРа и кто войдет в совет директоров, остается неясным до подведения итогов голосования.

Интересно, что на первом плане заседания оказалась тема защиты интеллектуальной собственности на высокотехнологичные новинки мирового уровня. С развернутым докладом на эту тему выступил глава проектного офиса ФИПС Олег Ена. Особенность работы офиса ФИПС заключается в том, что он не просто ведет техническую регистрацию патентов на ноу-хау, а проводит «патентную технологическую разведку». По словам Олега Ены, специалисты оценивают достижения новых технологических продуктов при их выходе на мировые рынки, подсказывая отечественным производителям, как можно масштабировать их разработки в других отраслях.

— Если ты делаешь ракеты, то радиолокаторы можно применить и в геологоразведке, — пояснил он. По его словам, регистрация патента на мировых рынках обходится в $40 тысяч, а детальное сопровождение помогает избежать «двойников» на рынке. По его мнению, татарстанским предприятиям может быть интересна эта «опция» при выводе новых продуктов под защитой ФИПС.

На первом плане оказалась тема защиты интеллектуальной собственности на высокотехнологичные новинки мирового уровня. С развернутым докладом на эту тему выступил глава проектного офиса ФИПС Олег Ена. Фото: tatarstan.ru

— Новые продукты могут быть у КОС, НКНХ и «Татнефти», — согласился президент РТ.

По его мнению, надо использовать все современные технологии интеллектуальной защиты.

— Сегодня их («двойников») нет, а завтра появятся, — считает он.

«Американцы льют, китайцы льют, а у нас получается лучше»

Вслед за ним слово предоставили гендиректору ОНПП «Технология» (входит в «Ростех») Андрею Силкину. Его приезд был обставлен особой секретностью, и понятно почему. Незадолго до прибытия в Казань в федеральной прессе прогремело сенсационное сообщение о том, что холдинг потерял 10 легких самолетов, которые были построены по заказу ОНПП «Технология» на казанском предприятии МВЕН.

— Андрей, это ты, что ли? По животу твоему узнал, а не по лицу, — поприветствовал Рустам Минниханов.

Глава холдинга, объединяющего восемь предприятий по выпуску особых инновационных материалов для ОПК, показал ролик, который сопровождался динамичной музыкальной заставкой из советской программы «Время».

— Время сейчас турбулентное, — пояснил он.

Далее Андрей Силкин рассказал о нескольких направлениях.

— Первое, что долетает до врага, — это наш радиопрозрачный обтекатель. Активно работаем в области импортозамещения — есть опыт квотировки турбин Siemens, — сообщил он. — Среди них — конструкционная оптика, которая используется для авиационного остекления. Им остекляются все кабины для боевой и гражданcкой авиации. Кроме того, холдинг производит все композитные конструкции для истребителя Су-57, хвост для самолета МС-21, обтекатель для ракеты «Ангара».

Приезд гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина был обставлен особой секретностью. Фото: tatarstan.ru

Андрей Силкин поделился секретом о том, как глава ТНХИ-Х помог продвинуться в решении этих задач.

— Хочу поблагодарить Рафината Саматовича. 6—7 лет назад он рассказал, что у нас в стране начинают производить пригодный листовой поликарбонат. И тогда у нас на предприятии была разработана уникальная технология по препарированию поликарбоната по геометрии, которая требуется заказчику. Американцы льют, китайцы льют, а у нас получается лучше. Это подтверждает премия правительства РФ, которую мы за это получили, — с гордостью поделился он.



После этого он рассказал, что на днях вернулся из ОЭЗ «Алабуга», где увидел производство углеволокна и прекурсора.

— Сегодня иного угля больше, а открытие завода решило задачу импортозамещения на многие годы вперед. Это большая удача, — сказал он.

— «Татнефть» много в этом направлении движется, может, объединиться и посмотреть? — предложил Рустам Минниханов. И вопросительно посмотрел на гендиректора «Татнефти», сидевшего в зале.

Наиль Маганов извиняющимся тоном ответил, что не был на месте встречи.

— Наиль Ульфатович обещал, но не доехал, — подтвердил Андрей Силкин.

— Наиль обещал — значит, приедет, — заверил от его имени Рустам Минниханов.



«Рафинат, тебе бонусы платят?» — подшучивал президент РТ. Фото: tatarstan.ru

«Теперь мы в одной лодке»

— Рафинат, тебе бонусы платят? — подшучивал президент РТ. — Забыли уже… А ты переуступи свой долг мне, — не останавливался президент.

Затем разгорелось обсуждение о том, в какие сроки проводить «Татарстанский нефтегазохимический форум: ESG-трансформация». Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов предложил два варианта: традиционный, с открытием в начале сентября, и новый — с переносом на ноябрь 2022 года. Наиболее предпочтительным он назвал второй вариант, который даст возможность «разойтись» по датам с международными событиями — Восточным экономическим форумом, Тюменским нефтяным форумом, а также российским «Россия — спортивная держава».

При обсуждении даты президент РТ поинтересовался мнением председателя правления, генерального директора ООО «СИБУР» Михаила Карисалова.

— Восточный экономический форум, конечно, оттянет какое-то количество участников. Он со 2 по 5 сентября традиционно. Представительство мы точно обеспечим, и с точки зрения повестки, продуктов, клиентов. Вопрос доступности спикеров и первых лиц, — отметил Карисалов. В итоге президент принял решение оставить даты 31 августа и 1 сентября, сократив форум на один день.

В заключение президент выразил особую признательность СИБУРу, который приобрел активы в Татарстане.



— Этот год был успешным для нефтяной и нефтехимической сферы. Выражаю благодарность СИБУРу. Вам — низкий поклон. Поздравляем с новыми приобретениями. Теперь мы в одной лодке. Наши проекты ими поддерживаются, это очень важно, — такими словами завершил заседание президент Татарстана.