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Мэр Елабуги извинился за то, что назвал непривитых пенсионеров врагами

18:20, 24.12.2021 2
Мэр Елабуги извинился за то, что назвал непривитых пенсионеров врагами
Фото: instagram.com

Мэр Елабуги Рустем Нуриев извинился за то, что назвал непривитых пенсионеров врагами. По его словам, сделанное ранее заявление выражало тревогу за местное население.

«Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения. Мы прилагаем всевозможные усилия чтобы остановить эту заразу», — рассказал Нуриев.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что мэр города во время закрытого совещания местного оперштаба по борьбе с COVID-19 назвал невакцинированных пожилых людей врагами. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в связи с этим высказыванием будет направлено обращение в Генпрокуратуру и главе республики.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:22
    В отставку этого аульчанина...
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  • Анонимно 19:10
    Скажи мне , кто твой враг , и я скажу , кто ты.
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