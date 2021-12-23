Членство Гафурова в «Единой России» приостановили

Членство ректора КФУ и депутата Госсовета Татарстана Ильшата Гафурова в «Единой России» приостановили на время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Такое решение приняли на заседании регионального политсовета «ЕР», пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера там заявили, что внимательно следят за сообщениями о задержании Гафурова. Если его вина будет доказана, его исключат из партии и лишат депутатского статуса в соответствии с законодательством.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Свою вину Гафуров не признает.



Ученый совет вуза обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении ситуации с Гафуровым.



Татьяна Леухина