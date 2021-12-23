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Членство Гафурова в «Единой России» приостановили

15:07, 23.12.2021 1
Членство Гафурова в «Единой России» приостановили
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Членство ректора КФУ и депутата Госсовета Татарстана Ильшата Гафурова в «Единой России» приостановили на время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Такое решение приняли на заседании регионального политсовета «ЕР», пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера там заявили, что внимательно следят за сообщениями о задержании Гафурова. Если его вина будет доказана, его исключат из партии и лишат депутатского статуса в соответствии с законодательством.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Свою вину Гафуров не признает.

Ученый совет вуза обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении ситуации с Гафуровым.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Он был, есть и будет членом Нашей партии не смотря ни на что. Он преданный член своей партии. Нельзя приостанавливать его членство из-за наветов.
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