Власти Казани заблокируют колеса авто без номеров на муниципальных парковках

«Автохамы» не смогут уехать со стоянки самостоятельно

Фото: Тимур Рахматуллин

Городские власти долго думали, как урезонить «халявщиков», не желающих оплачивать стоянку на муниципальных парковках. Теперь решение найдено — колеса их машин будут блокировать. Новая мера заработает с 22 декабря. На «деловом понедельнике» также озвучили хорошую новость для «аварийщиков» — жители 18 ветхих домов получат новые квартиры досрочно. Подробности — в материале «Реального времени».

«По просьбам трудящихся»

Новость №1, озвученная сегодня в мэрии Казани, — новые меры борьбы против автолюбителей, снимающих регистрационные номера на муниципальных парковках. Это явление стало настолько массовым, что им озаботился сам мэр Ильсур Метшин. На поиск решения, по его признанию, ушло «достаточно долгое время».

Теперь способ, как урезонить «халявщиков», найден — на их машинах будут блокировать колеса.

— Это будет делаться для того, чтобы установить собственника машины и в дальнейшем привлечь его к административной ответственности. На сегодняшний день продолжает поступать много жалоб от горожан — как законопослушных автовладельцев, которые не могут пользоваться муниципальными парковками из-за подобных «автохамов», так и представителей малого и среднего бизнеса, когда эти нарушители забирают прилегающие парковки и клиенты этих заведений просто не могут к ним подъехать, — рассказал заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров, курирующий вопросы транспорта.

Для того чтобы разблокировать машину, придется звонить на номер контакт-центра, который указан на самом блокираторе. Городские власти пообещали, что сотрудники будут подъезжать по вызову оперативно.

Нововведение планировалось запустить сегодня, но мэр предложил сначала оповестить автовладельцев и начать «операцию» со среды, 22 декабря.

«Это будет делаться для того, чтобы установить собственника машины и в дальнейшем привлечь его к ответственности», — рассказал Ильдар Шакиров. Фото kzn.ru

— Я думаю, что эта новость быстро разлетится среди автовладельцев… Последнее китайское предупреждение — пара дней, чтобы проинформировать, в том числе с помощью СМИ. А со среды начнем работать без предупреждения. Правила для всех одинаковы. Нравится — не нравится… Мы ушли от дорожного хаоса, большая работа была проведена, поэтому возврата к этому не будет, — подчеркнул мэр.

Градоначальник напомнил, что развитие транспортной сети — один из основных разделов Стратегии развития Казани до 2030 года, которую недавно утвердили на сессии Гордумы. Главный ее триггер — это темпы автомобилизации, заявил градоначальник. Сегодня в городе насчитывается 455 тыс. автомобилей, и их количество растет.

— Чтобы не превратить городские дороги в стоянку в два-три ряда, включая тротуары, мы вынуждены расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика. Но и с этим у нас проблемы. Есть автовладельцы, которые снимают номера, плюют и на утвержденные городской Думой правила, и на общественные интересы. Я попросил разработать меры по решению этой проблемы, — пояснил Метшин.

Градоначальник напомнил, что развитие транспортной сети — один из основных разделов Стратегии развития Казани до 2030 года. Фото kzn.ru

Жителей 18 домов переселят досрочно

Традиционно к концу года подводят итоги реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда. Начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов рассказал, что сейчас выполнятся программа, рассчитанная на 2019—2023 годы.

— В программу вошел 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. В этих домах живут 1 448 человек. Общий объем финансирования программы составил 974,9 млн рублей, в том числе 623,7 млн — из федерального, 344,2 млн руб. — из регионального и 7 млн рублей — из местного бюджетов. За первые три года — с 2019 по 2021 год — расселены 33 аварийных здания, из этих домов в новое жилье переехало 733 человека. Продолжается переселение оставшихся граждан, — отчитался чиновник.

Еще 18 домов — два в Советском районе и 16 в Кировском — должны были расселить до 2025 года. Однако планируется, что их жители получат новые квартиры досрочно — в 2023 году. В конце сентября 82 семьям «аварийщиков» из этого списка уже вручили ключи и они начали переезд. Еще 681 казанец ждет своей очереди.

Шамсутдинов напомнил, что «аварийщикам» предоставляют то же число комнат, что и до переселения. Таким образом, площадь новых квартир, построенных по современным стандартам, увеличивается на 30—40%. Эти дополнительные квадратные метры они получают бесплатно.

Шамсутдинов напомнил, что «аварийщикам» предоставляют то же число комнат, что и до переселения. Фото kzn.ru

На очереди — еще 61 дом

Но это не последние дома из ветхого фонда. С января 2017 года выявлен еще 61 аварийный многоквартирный дом, откуда необходимо переселить 2 029 человек. Для этого требуется решение федеральных властей о продолжении срока реализации программы.

Ильсур Метшин выразил надежду, что программа не будет свернута, так же как и есть основания полагать, что всех нуждающихся расселят раньше 2023 года.

— Аварийное жилье — это бич любого города. Для 1000-летней Казани — это отдельная большая проблема. Безусловно, программа первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева по ликвидации ветхого жилья серьезно эту проблему сдвинула, и самое большое количество (людей, — прим. ред.) было переселено, тем не менее аварийные дома у нас остались. Ремонтировать их — все равно что пришивать к старой шубе золотые пуговицы, но и покупать новое жилье ни одному муниципалитету не по карману. В этой связи значение федеральной программы при поддержке президента нашей республики трудно переоценить, — подчеркнул градоначальник.