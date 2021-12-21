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В несколько казанских школ поступили сообщения о минировании

12:56, 21.12.2021 9
В несколько казанских школ поступили сообщения о минировании
Фото: realnoevremya.ru

В несколько школ Казани поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

Сейчас правоохранительные органы проверяют эти сообщения. Какие именно школы оказались «заминированы», не уточняется. По информации telegram-каналов, речь идет о 58-й, 39-й, 177-й школах.

Фото: realnoevremya.ru

Час назад очевидец сообщил «Реальному времени» об эвакуации школы №18 по адресу ул. Муштари, 6 из-за сообщения о минировании. По информации газеты, сейчас детей разместили в музее Ленина неподалеку. Школьников выпускают из здания, но вещи пока не выдают. Родители, которые забирают детей, говорят, что все нормально. Также эвакуировали лицей №5.

По сообщениям очевидцев, на улицах Бутлерова и Муштари образовались пробки из-за приехавших забирать детей родителей.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе мэрия Казани также рассказывала о ложных сообщениях о минировании учебных заведений.

В столице Татарстане в мае, после трагедии в гимназии №175, прошла волна ложных сообщений о минировании учебных заведений. Были эвакуированы десятки школ.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 13:35
    и 5й лицей
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  • Анонимно 14:08
    надеюсь этого "шутника" накажут! весь день насмарку блин
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  • Анонимно 14:09
    Дети помладше в диком ужасе, еще свежи в памяти события 11 мая. Пугают друг друга, потом ревут вместе со страху - ужас, и смех и грех. Встретила своего ребенка, весь зареванный был
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  • Анонимно 14:14
    3я гимназия тоже
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  • Анонимно 15:50
    В дербышках 58шк,22 и 84. Детей вывели многих без курток и зимней обуви, хорошо,что не мороз на улице. Надеюсь,этих недоумков найдут быстро и строго накажут!!!
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    Анонимно 15:58
    мда, наших хоть одели
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  • Анонимно 16:41
    наши тоже в кроссовках стояли на снегу
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    Анонимно 17:23
    А представьте если бы это были не «мульки». Уж лучше в кроссовках, но живые и здоровые
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    Анонимно 17:23
    Я зимой в принципе в кроссовках хожу и ниче
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