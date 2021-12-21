В несколько казанских школ поступили сообщения о минировании

В несколько школ Казани поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

Сейчас правоохранительные органы проверяют эти сообщения. Какие именно школы оказались «заминированы», не уточняется. По информации telegram-каналов, речь идет о 58-й, 39-й, 177-й школах.

Фото: realnoevremya.ru

Час назад очевидец сообщил «Реальному времени» об эвакуации школы №18 по адресу ул. Муштари, 6 из-за сообщения о минировании. По информации газеты, сейчас детей разместили в музее Ленина неподалеку. Школьников выпускают из здания, но вещи пока не выдают. Родители, которые забирают детей, говорят, что все нормально. Также эвакуировали лицей №5.

По сообщениям очевидцев, на улицах Бутлерова и Муштари образовались пробки из-за приехавших забирать детей родителей.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе мэрия Казани также рассказывала о ложных сообщениях о минировании учебных заведений.

В столице Татарстане в мае, после трагедии в гимназии №175, прошла волна ложных сообщений о минировании учебных заведений. Были эвакуированы десятки школ.

Татьяна Леухина