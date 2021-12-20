WADA полностью разрешило проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило полное разрешение на проведение в Казани чемпионата мира на короткой воде в следующем году. Об этом сообщили в Международной федерации плавания (FINA).

— Мы общались с WADA, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем, — рассказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

Международная федерация плавания уточняла информацию о проведении чемпионата мира на короткой воде в Казани из-за санкций WADA в отношении России, пишет ТАСС. Согласно им, страна не может проводить чемпионаты мира до 17 декабря 2022-го. Запланированные на следующей год соревнования в столице Татарстана должны стартовать 17 декабря.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года.



Татьяна Демина