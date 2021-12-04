События недели: Галявиеву предъявили окончательное обвинение, татарстанцы проиграли в борьбе против QR-кодов

Чем запомнятся татарстанцам уходящие 7 дней

Татарстан уже два месяца живет в строгих рамках — QR-коды по-прежнему необходимы для посещения заведений общепита, торговых центров и прочих объектов массового пребывания людей. Борьба против QR-кодов татарстанцев, которые дошли до Верховного суда РТ, закончилась поражением. Тем временем появляются надежды на послабление ограничений — республика приближается к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. Становится ближе и приговор казанскому стрелку Ильназу Галявиеву — ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ, грозящее пожизненным сроком. Тем временем Казань дала Следкому новый материал — до главы СКР Александра Бастрыкина дошло дело казанской матери, избившей ребенка после ссоры с мужем и заснявшей истязания на камеру смартфона. Приближается и принятие законопроекта Клишаса — Крашенинникова, из-за которого Татарстан может лишиться возможности называть своего лидера президентом — документ принят во втором чтении и ожидает заключительного чтения, назначенного на 14 декабря. Об этих и других событиях уходящей недели — в обзоре «Реального времени».

Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение по четырем статьям УК

Спустя семь месяцев после трагедии в казанской гимназии №175, унесшей жизни семи школьников и двух учителей, ее виновнику Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение.

Он вину свою признал и в содеянном раскаялся.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ — убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Из всех статей самые суровые наказания предусмотрены по ч. 2 ст. 105 УК РФ — пожизненное лишение свободы или смертная казнь. С учетом того, что на последнюю в России установлен мораторий, казанскому стрелку грозит пожизненный срок.

Следком озвучил и причину майской трагедии — «стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении».

Фото: Максим Платонов

Потерпевшими по делу о массовом убийстве признали более 600 человек. Среди них и малолетние — школьники, которые сидели на уроках, когда Галявиев пришел и устроил стрельбу в гимназии, в которой когда-то учился и сам.



Татарстанцы проиграли суд против QR-кодов

Поражением закончилась борьба татарстанцев против QR-кодов — Верховный суд РТ отказал в удовлетворении иска группы граждан о признании недействительным постановления республиканского Кабмина №208 от 19 марта 2020 года — этим документом «куаризировали» общественный транспорт, торговый центры и общепит.

При этом противники непопулярного ограничения заявили, что другого исхода и не ожидали, но «надеялись, что здравый смысл восторжествует».

На судебный процесс несколько истцов пришли в бело-голубых полосатых рубашках, имитирующих тюремные робы. Однако судья Эдуард Каминский этот знак протеста не оценил и попросил либо снять наряд, либо удалиться из зала заседания.

На суде адвокат одного из истцов Лаврентий Сичинава настаивал на том, что постановление Кабмина РТ противоречит как российскому, так и международному законодательству, а относительно QR-кодов и вовсе заявил, что их введение «является обязательством, не предусмотренным законом». Затем свои аргументы предъявили представители Кабмина. Суд принял их сторону.

Фото: Ринат Назметдинов

Противники антиковидных ограничений с поражением смиряться не намерены. Они планируют обжаловать решение Верховного суда РТ в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

Татарстан стал на еще один шаг ближе к потере «президента»

В минувший четверг Государственная дума приняла во втором чтении один из самых нашумевших законопроектов последних месяцев — «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», проще говоря, закон о региональной власти. За проголосовали 332 депутата, против — 87, двое предпочли воздержаться.

Таким образом, Татарстан, будучи единственным регионом в России, где высшее должностное лицо называется «президент», стал на еще один шаг ближе к потере уникальности в этом отношении.

Законопроекту о региональной власти, которым планируется унифицировать название глав регионов РФ, остается пройти в Госдуме последнее, третье чтение. Поправки Госсовета Татарстана, депутаты которого предлагали «установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа», отклонил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Его, к слову, возглавляет один из авторов законопроекта — Павел Крашенинников.

Отклоненной оказалась и поправка депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, которая предлагала к положению о запрете для высшего должностного лица региона называться президентом «поблажку», звучащую следующим образом: «за исключением республик, входящих в состав Российской Федерации, где подобное наименование должности высшего должностного лица закреплено в конституции субъекта Российской Федерации на момент принятия данного закона». То есть имелся в виду Татарстан.

Отклонили и поправку, инициированную депутатом из Коми Олегом Михайловым. Он предлагал, чтобы наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливалось конституцией (уставом) региона.

Фото: duma.gov.ru

Крашенинников, напомним, говорил о том, что запрет на содержании в наименовании главы региона России слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента, существует уже десять лет. При этом конституцией субъекта РФ может быть предусмотрено другое наименование с учетом исторических, национальных и других традиций.

Истязание дочери в отместку мужу

На этой неделе Советский районный суд Казани арестовал 31-летнюю местную жительницу Алену Епанешникову — мать, которая избила свою маленькую дочь, засняла все это на видео и отправила мужу, с которым, как выяснилось позже, она незадолго до этого поссорилась.

Ролик попал в соцсети, после чего последовала незамедлительная реакция правоохранителей — делом заинтересовались прокуратура и Следком.



Как выяснилось, видео избиения ребенка Епанешникова засняла еще 1 декабря. Теперь на нее заведено уголовное дело по двум статьям — она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, и статьей 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дело получило резонанс — глава СКР Александр Бастрыкин поставил его на личный контроль. На особом контроле оно и у прокуратуры Татарстана.



Нерадивая мать пробудет под стражей до 7 февраля следующего года. Об аресте женщины ходатайствовал Следком.

— Я совершила очень-очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех, у всей общественности, всех, кто знает, кто видел, абсолютно у всех, — говорит подозреваемая на видео, опубликованном Следкомом.

Фото: прокуратура РТ

Что касается девочки, то она жива и здорова, но ей необходимо набрать вес — для нормальных значений ей не хватает пары килограммов. После изъятия из семьи малышку доставили в больницу. Врачи нашли на ее теле синяки, более серьезных травм нет.



Коллективный иммунитет не за горами

Татарстан приближается к установленной в 80% планке коллективного иммунитета — в республике от коронавируса привито уже 72% взрослого населения, рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Позже ее заместитель Любовь Авдонина не исключила, что цель будет достигнута до Нового года. Однако для этого необходимо сохранить существующие темпы вакцинации. Сейчас в республике ежесуточно делают прививки более 20 тысяч человек.

А вот с послаблениями ограничений на грядущие новогодние праздники татарстанский Роспотребнадзор не спешит — решение, по словам Авдониной, будет приниматься, вероятно, на следующей неделе. Ведомству необходимо для начала детально проанализировать эпидемиологическую обстановку — в Татарстане темпы роста заболеваемости коронавирусом замедляются, а вот грипп и ОРВИ, наоборот, набирают обороты.

С новогодними торжествами пока предельно ясно одно — Республиканской елке на восемь тысяч человек быть. В татарстанском Роспотребнадзоре не видят в ней опасности для детей и напоминают, что ее проводили и в прошлом году, «осложнений ситуации после этой елки не наблюдали».



Фото: Ринат Назметдинов

Выговор от мэра Казани за автобус №31

На «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин отчитал подчиненных, по вине которых на дорогах произошел транспортный коллапс.

Как выяснилось, в мэрии допустили ошибку при изменении автобусного маршрута №31 — схему меняли дважды.

Все предъявленные чиновниками объяснения градоначальника не устроили — за неделю казанцы успели завалить его жалобами из-за проблем в движении автобуса №31. Из-за ошибки работников мэрии в «зону отчуждения» попали школа №1 и ряд офисных центров.

Проблему все же устранили. Автобус №31 движется до Мехобъединения по своей обычной схеме, разворачиваясь на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков, а потом идет в обратном направлении. Следующие 33,5 км обслуживает новый маршрут — 31а «Ж.м. Старое Победилово — Мехобъединение», который проходит через улицы Магистральную, Тихорецкую, Техническую, площадь Вахитова — с организацией разворота на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М. Гафури. Кроме того, на участке «Нефтебаза — Макаронная фабрика» по маршруту 31в курсируют два автобуса с интервалом движения 12 минут.



Фото: wikipedia.org

У исполкома Нижнекамска новый глава, а горсовет Челнов остался без Фардиева

Вслед за новым главой исполнительного комитета Нижнекамского района РТ новый руководитель появился и у исполкома районного центра — Нижнекамска. Пост занял глава филиала АО «Татэнерго» — «Нижнекамские тепловые сети» Юрий Болтиков. Его кандидатуру поддержали все 19 присутствующих депутатов городского Совета.

— Моя задача — оперативно реагировать на вызовы, работать на перспективу. Считаю правильным выстроить обратную связь с населением, взаимодействовать со структурами советов ТОС, они должны стать главными помощниками, — обозначил направление своей работы новоиспеченной руководитель исполкома Нижнекамска.

Фото: ntr-24.ru

Тем временем в Горсовете Набережных Челнов на этой неделе освободилось место — его по собственному желанию досрочно покинул генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев.



— Отношение Ильшата Шаеховича к Набережным Челнам особенное. Он здесь вырос, начинал трудовую деятельность. Активно участвует в решении социальных вопросов нашего города, в том числе по трамвайному движению, — отметил мэр автограда Наиль Магдеев на X заседании горсовета IV созыва.

Сам Фардиев, поблагодарив коллег за работу, пообещал помогать Челнам материально и реализовать проекты, которые уже обсуждены. «Я всегда говорю, что я не столько казанец, сколько челнинец», — заявил он.