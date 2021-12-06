В комитете Госдумы по госстроительству не поддержали поправку Татарстана о сохранении «президента» в регионе

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, рассмотрев законопроект о региональной власти и замечания к нему, не принял поправку, позволяющую использовать регионам для наименования высшего должного лица слово «президент». Это положение поддерживает Татарстан.

Вместе с этим комитет Госдумы по госстроительству согласился, что в наименовании высшего исполнительного органа власти региона может использоваться не только слово «правительство», но и другие, например «администрация».

По итогам рассмотрения поправок комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять законопроект о региональной власти во втором чтении, пишет ТАСС.

Напомним, Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению подготовил предложения и поправки ко второму чтению федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Председатель комитета Альберт Хабибуллин рассказывал, что республиканские парламентарии предлагают «установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа».

Законопроект о региональной власти уже приняли в первом чтении. Его поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.

Татьяна Демина