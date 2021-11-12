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Татарстан подготовил поправки в законопроект о запрете главам регионов именоваться «президентом»

12:59, 12.11.2021 1
Татарстан подготовил поправки в законопроект о запрете главам регионов именоваться «президентом»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению подготовил предложения и поправки ко второму чтению федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В их числе — поправка о сохранении поста президента республики.

— Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа, — заявил председатель Комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутаты подготовили 20 поправок, их условно разделили на три блока: касательно организации законодательного процесса, деятельности органов власти субъектов РФ, блок поправок по взаимодействию законодательных и исполнительных органов власти субъектов страны.

— Отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства, — приводит ТАСС слова Хабибуллина.

Татарстанские парламентарий считают, что на федеральном уровне излишне детально регулировать вопросы, относящиеся и к вопросам совместного ведения. Они отметили, что в данной редакции законопроекта у субъектов не остается возможности для собственного законодательного регулирования, в том числе с учетом местных и исторических особенностей.

Предложенные поправки рассмотрит Госсовет Татарстана, после чего их направят в Госдуму.

На этой неделе спикер Совета Федерации сообщила, что сенаторы готовят поправки ко второму чтению законопроекта о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ президентами.

Законопроект уже приняли в первом чтении. Его поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:03
    Видео -обращение депутатов запишите , где они на коленях в снегу просят оставить название должности , как школьники школу. Может поможет.
    А вообще, хватит унижаться ,работайте по общим законам.
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