Работники прокуратуры Татарстана навестили в больнице девочку, над которой издевалась мать

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В Татарстане работники прокуратуры навестили в больнице девочку, над которой издевалась мать, видео публикует RT.



Работники надзорного ведомства подарили ребенку игрушку — медвежонка. Врачи объяснили, что девочка по норме должна весить больше ее текущего веса на два килограмма. Тем не менее она здорова, ее состояние стабильное. На теле девочки синяки, более серьезных травм нет.

Уголовное дело об истязании ребенка сейчас находится на контроле надзорного ведомства.

На допросе мать признала вину и извинилась. Против нее возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Маргарита Головатенко